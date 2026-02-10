La Real Academia de Medicina reivindica el papel de la mujer en la ciencia: "No es cuestión de genero, sino de vocación"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el programa Km0 de esRadio ha dedicado un espacio fundamental a visibilizar el talento femenino en la alta investigación. El presentador Jaume Segalés ha entrevistado a la profesora María Trinidad Herrero, académica de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) y organizadora de una sesión científica especial para conmemorar esta efeméride.

Referentes en la élite científica

Durante la conversación, se ha puesto el foco en figuras que rompen techos de cristal en disciplinas tradicionalmente masculinizadas. Un ejemplo destacado ha sido la coronel médico Beatriz Puente Espada, directora del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA). "Referentes inspiradores que demuestran que la ciencia no entiende de género si no de vocaciones", ha subrayado la profesora Herrero. El CIMA es el único centro en España especializado en medicina aeroespacial, lo que sitúa a Puente Espada en la cúspide de la gestión científica militar.

El reto de las nuevas generaciones

La jornada en la RANME no solo busca homenajear las trayectorias consolidadas, sino fomentar el interés de las niñas por las carreras STEM. Según se ha expuesto en el programa, la clave reside en la visibilidad de estos modelos de éxito para que las jóvenes vean la ciencia como un camino natural. "La medicina y la investigación requieren una pasión que no sabe de sexos", ha recordado la académica durante su intervención.