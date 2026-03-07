Espectacular fotografía del cometa interestelar 3I/Atlas tomada por la cámara Janus

La cámara científica del Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha captado una imagen impactante que muestra el cometa interestelar 3I/Atlas expulsando polvo y gas.

La cámara, llamada JANUS, tomó esta imagen el 6 de noviembre de 2025, apenas siete días después de que el cometa realizara su aproximación más cercana al Sol. En ese momento, Juice estaba a unos 66 millones de kilómetros del cometa.

El cometa del espacio interestelar

El diminuto núcleo del cometa denominado 3I/Atlas que se muestra en la imagen está rodeado por un brillante halo de gas conocido como coma. Una larga cola se extiende desde el cometa y se observan indicios de rayos según ha informado la ESA.

El recuadro de la imagen muestra los mismos datos, pero procesados para resaltar la estructura de la coma. Las flechas en la esquina superior izquierda indican la dirección en la que se movía el cometa (azul) y la dirección relativa al Sol (amarilla).

Aunque 3I/Atlas es un viajero del espacio interestelar que viene de fuera del Sistema Solar, su conducta es completamente coherente con la de un cometa común.

Juice empleó cinco de sus herramientas científicas para estudiar 3I/Atlas durante el mes de noviembre: MAJIS, JANUS, UVS, PEP y SWI. Estas herramientas recolectaron datos que mostrarán la composición del cometa y su comportamiento.

Juice estaba en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra en los meses subsiguientes a las observaciones. Su antena principal de alta ganancia funcionaba como un escudo térmico y con la más pequeña, que tenía una ganancia media, transmitía información a la Tierra a una velocidad más baja. Esto significó que los equipos de instrumentación tuvieron que esperar hasta la semana pasada para recibir los datos; ahora están trabajando para analizarlos.

En total, JANUS captó más de 120 fotografías de 3I/Atlas a través de un extenso intervalo de longitudes de onda. El grupo de instrumentos está examinando más a fondo todas estas imágenes para entender qué información aportan acerca del cometa.

En tanto, los equipos de MAJIS y UVS se encuentran trabajando en la investigación de datos espectrométricos; los encargados de SWI están analizando información acerca del contenido del cometa y el equipo de PEP está examinando datos sobre partículas. A finales de marzo, se reunirán con el equipo de la ESA que trabaja en la cámara de navegación de Juice y que también tomó las fotografías de 3I/Atlas para discutir sus descubrimientos.