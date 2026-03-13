El misterio de la amnesia infantil: por qué el cerebro borra los primeros recuerdos

La mayoría de las personas puede recordar con claridad su primer día de colegio, una fiesta de cumpleaños o un verano especial en la infancia. Sin embargo, si intentamos retroceder más atrás, hasta los dos años o incluso antes, la memoria parece desaparecer. Lo habitual es encontrar un vacío casi total o imágenes muy difusas que probablemente provienen de fotografías o historias familiares.

Este fenómeno se conoce como amnesia infantil o amnesia del lactante, y es una condición prácticamente universal. Durante mucho tiempo se creyó que los bebés no podían formar recuerdos porque su cerebro aún no estaba completamente desarrollado. Sin embargo, las investigaciones recientes han demostrado que la realidad es más compleja.

Los bebés sí tienen capacidad para aprender y recordar experiencias, pero por diferentes motivos esos recuerdos no suelen mantenerse accesibles cuando llegamos a la edad adulta.

El papel del hipocampo

Uno de los elementos clave para entender este fenómeno es el hipocampo, una región del cerebro responsable de formar y consolidar recuerdos episódicos, es decir, aquellos relacionados con experiencias personales.

En los primeros años de vida, esta estructura aún se encuentra en proceso de maduración. Esto no significa que los bebés no puedan almacenar información, sino que los recuerdos generados en esta etapa pueden ser menos estables a largo plazo.

Diversos estudios sugieren que los bebés son capaces de reconocer rostros, recordar rutinas o identificar objetos familiares. Sin embargo, esos recuerdos no siempre se consolidan de forma duradera.

El crecimiento acelerado del cerebro

Otra de las teorías que explica la amnesia infantil está relacionada con el rápido crecimiento del cerebro durante los primeros años de vida.

En esta etapa se produce un proceso llamado neurogénesis, que consiste en la creación constante de nuevas neuronas. En el hipocampo infantil este proceso ocurre a gran velocidad.

Paradójicamente, este crecimiento puede provocar el efecto contrario al esperado. La integración continua de nuevas neuronas en los circuitos cerebrales puede modificar o reemplazar conexiones anteriores, lo que podría provocar que los recuerdos más antiguos se pierdan o se vuelvan inaccesibles.

Es como intentar escribir en un cuaderno cuyas páginas se regeneran constantemente: la información previa queda cubierta por nuevas capas.

La importancia del lenguaje

Otro factor clave es el desarrollo del lenguaje. Los recuerdos que conservamos en la edad adulta suelen tener una estructura narrativa: podemos describirlos con palabras y organizarlos en forma de historia.

Antes de los dos años, sin embargo, la memoria funciona principalmente a través de sensaciones, emociones o imágenes. Los bebés todavía no disponen de un sistema lingüístico que les permita etiquetar y ordenar sus experiencias.

Relacionado El gran mito sobre el color del cielo que seguramente te creíste de niño

Cuando el lenguaje se desarrolla más adelante, el cerebro empieza a organizar la memoria de forma distinta. Muchos de los recuerdos tempranos, que fueron almacenados sin palabras, se vuelven difíciles de recuperar porque no encajan en ese nuevo sistema narrativo.

El desarrollo del sentido del yo

La memoria autobiográfica también depende de la conciencia de uno mismo. Para recordar un evento como parte de nuestra historia personal es necesario tener una noción clara de identidad.

Este sentido del yo comienza a consolidarse alrededor de los tres o cuatro años de edad. A partir de ese momento, los recuerdos empiezan a formar parte de una biografía personal coherente. Por esa razón, los primeros recuerdos de la mayoría de las personas suelen situarse en ese periodo de la infancia.

Recuerdos que sí permanecen

Aunque no recordemos conscientemente los acontecimientos de nuestros primeros años, eso no significa que no hayan dejado huella en el cerebro.

Existe un tipo de memoria llamada memoria implícita o emocional que funciona de forma distinta a la memoria autobiográfica. Esta memoria está relacionada con emociones, hábitos y sensaciones.

Por ejemplo, una experiencia temprana puede influir en nuestras preferencias, temores o vínculos afectivos, aunque no recordemos el momento concreto en que ocurrió. Las primeras relaciones con los cuidadores, por ejemplo, contribuyen a formar patrones emocionales importantes que pueden influir en la vida adulta.

Nuevas investigaciones sobre la memoria infantil

Los estudios recientes han empezado a cuestionar algunas ideas tradicionales sobre la memoria en los bebés. Experimentos en los que se analizó la actividad cerebral de niños pequeños muestran que el hipocampo puede activarse cuando observan imágenes nuevas.

Cuando más tarde se les muestra una imagen conocida junto a otra diferente, muchos bebés tienden a mirar más tiempo la imagen familiar. Este comportamiento sugiere que son capaces de recordar lo que han visto anteriormente.

Esto plantea una pregunta fascinante para los investigadores: si los bebés pueden formar recuerdos, ¿qué ocurre exactamente con ellos a lo largo del tiempo?

Un misterio aún sin resolver

Algunos científicos plantean la posibilidad de que ciertos recuerdos tempranos no desaparezcan por completo, sino que simplemente se vuelvan inaccesibles con el paso de los años.

Experimentos con animales han mostrado que recuerdos aparentemente olvidados pueden reactivarse estimulando determinadas áreas del cerebro. Sin embargo, todavía se necesita mucha investigación para saber si algo similar podría ocurrir en los seres humanos.

La amnesia infantil sigue siendo uno de los grandes enigmas de la neurociencia. Comprenderla no solo ayuda a explicar cómo funciona la memoria, sino también cómo se construye nuestra identidad.