¿Cómo funciona el algoritmo de búsqueda de Google en 2021?

Hoy queremos hablar de uno de los aspectos más importantes del posicionamiento SEO. Se trata del algoritmo de Google y de cómo ha cambiado en 2021, una actualización que incluye algunos cambios interesantes.

El PageRank, principal algoritmo de Google, se creó en 1998 y no ha dejado de mejorar desde entonces. Pero este se apoya en otros algoritmos diferentes de la empresa californiana, como son Panda, Pigeon o Penguin. Si tienes alguna duda sobre cómo aprovechar estos sistemas en favor de tu página web, en SEO Solutions pueden asesorarte para obtener los mejores resultados.

Qué es el PageRank y cómo funciona

El PageRank de Google lleva ya más de veinte años funcionando, y no ha dejado de actualizarse para adaptarse a lo que necesita el usuario y a entender sus búsquedas (pese a que desde hace años es una métrica interna que no se puede visualizar). El funcionamiento de los algoritmos de Google son una serie de apartados que van posicionando una página web en función de muchos factores determinantes.

Esto se trabaja a través del SEO (Search Engine Optimization), una parte del marketing online que trabaja en diversos aspectos para mostrarle a Google que somos una página web de confianza. Desde los textos y contenidos en un blog hasta aspectos técnicos de la estructura interna, todo suma para llegar al máximo de usuarios posible.

Por el contrario, el SEM (Search Engine Marketing) implica una inversión monetaria en publicidad para colocarnos, directamente, en los tres primeros resultados de las búsquedas de una palabra clave concreta.

Te invitamos a conocer cada uno de los algoritmos que definen tu posición en las búsquedas de Google y ayudan a PageRank:

Hummingbird : Analiza y responde a las preguntas de los usuarios, algo cada vez más común por las búsquedas de voz.

Owl : Aquel contenido falso o de mala calidad estará bajo vigilancia y desaparecerá de la primera página.

Panda : Este sistema busca contenidos duplicados o copiados de otras páginas para penalizar su posicionamiento.

Penguin : Aquellas páginas que se dediquen a hacer spam caerán en las garras de este "pingüino" para apartarlo de las mejores posiciones.

Pigeon: Centrado principalmente en búsquedas locales, trata de encontrar los resultados más relevantes para cada usuario.

Los 4 grandes cambios del algoritmo de Google en 2021

A lo largo de los meses de junio y julio, Google realizó una core update que mejoraba la estabilidad general del PageRank, pero también incluía algunos cambios en la experiencia. La mayoría de estas actualizaciones no afectan especialmente a gran parte de las páginas, pero siempre está bien conocer estos cambios.

No aparecerán duplicados en la primera página

Sabemos que, a niveles de posicionamiento web, aparecer en la primera página es de los mejores resultados de tu estrategia. Pues ahora Google no permitirá que dos URL iguales ocupen esta primera página.

Desde la actualización, solo una de ellas será la que ocupe el puesto correspondiente en la primera parte de los resultados, y los demás a partir de la segunda. Así se ofrecerá una verdadera variedad de páginas webs al usuario tras su búsqueda.

Se mejora la fiabilidad de Google Medic

Los dos últimos años han estado marcados por el coronavirus, y para Google también ha supuesto un punto de inflexión. Se trata del buscador más grande del mundo, y no quieren darle relevancia a contenidos falsos o malintencionados. Esto es lo que ha cambiado con la nueva actualización.

Este algoritmo evaluará cada uno de los sitios web que ofrecen soluciones médicas sin ninguna base científica y validarán su información y calidad. A través de una serie de parámetros y señales, se marcará la confianza de una página y se ofrecerá un contenido más inequívoco en los resultados.

Potenciación de los diseños responsive

Cada vez más personas utilizan Google desde su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo, por lo que Google quiere siempre ofrecer lo mejor a su público. Por lo tanto, las nuevas directrices del algoritmo serán las de posicionar mejor a aquellas páginas web que tengan un diseño adaptado a estos sistemas.

Si un sitio web no tiene las especificaciones concretas para los dispositivos móviles, se aprecian mal o no se entienden de la mejor forma, es posible que Google no la tenga tan en cuenta como antes. Ahora, más que nunca, es el momento de revisar la estructura de tu página para que se adapte a la perfección.

Actualizado el Google Page Experience

Hay diferentes factores que afectan a la experiencia de los usuarios en tu página web: la velocidad de carga, la optimización de todos los elementos, los huecos para publicidad o la estabilidad gráfica de todo el site. Esto último se refiere a el número de diseños, cambios de tipografía o diferentes colores y elementos visuales en los diferentes apartados.

La nueva actualización del PageRank de Google te invitará a revisar los contenidos de tu página y sus características. Un exceso de tiempos de carga o un alto bounce rate significa que los usuarios no se sienten cómodos en el portal web, por lo que se perjudicará tu posicionamiento y perder tráfico.