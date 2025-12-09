La educación digital, herramienta clave para combatir la nueva ola de fraudes online

En un entorno digital cada vez más complejo, la lucha contra el fraude online se ha convertido en una prioridad para administraciones, empresas tecnológicas, entidades financieras, organizaciones de consumidores y comercios online. La expansión de los pagos electrónicos, el auge del comercio online y la proliferación de canales digitales ha generado nuevas oportunidades, pero también un terreno fértil para que los ciberdelincuentes perfeccionen sus técnicas.

El 'Informe Bianual de Amenazas de Visa' publicado recientemente confirma esta tendencia global: las estafas ya no responden a tácticas aisladas, sino a operaciones altamente profesionalizadas que operan a escala internacional. Según el documento, el fraude digital se ha industrializado gracias a infraestructuras criminales cada vez más potentes, a la crisis de autenticidad generada por contenidos falsificados y al empleo de estrategias de monetización avanzadas que permiten a los delincuentes almacenar datos comprometidos para activarlos más adelante.

Tal como explicó David Capezza, interim Chief Risk Officer de Visa Europa, en declaraciones al diario 'Expansión', "el año pasado creamos una unidad que llamamos Disrupción de Estafas de Visa con la que en los últimos 12 meses hemos identificado intentos de fraude por valor de 1.000 millones de dólares a nivel global. Me complace decir que, de nuevo, nuestra organización en Europa está impulsando gran parte de este proceso y hemos evitado engaños por 260 millones de dólares [224 millones de euros]. Estamos identificando estas estafas con anticipación".

Aumentar la conciencia a la ciudadanía

La necesidad de aumentar la conciencia ciudadana se refleja también en España. Un estudio reciente de Wallapop muestra que el 74 % de los españoles no se siente preparado para identificar una ciberestafa, pese a que la mayoría percibe un incremento de los intentos de fraude, especialmente en momentos de alto consumo como el Black Friday. Los encuestados destacan que las técnicas de los estafadores son cada vez más sofisticadas, lo que dificulta su detección.

Conscientes de esta vulnerabilidad, el Gobierno de España, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Inicibe), ha reforzado este otoño su estrategia de sensibilización con la campaña 'Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa', un mensaje directo que pretende recordar a la ciudadanía que existe un servicio público y gratuito donde resolver dudas, denunciar incidentes y recibir acompañamiento ante cualquier sospecha de fraude. La iniciativa busca acercar el soporte técnico a familias, pymes y colectivos vulnerables, y subraya la importancia de recurrir siempre a fuentes oficiales ante cualquier incertidumbre.

En paralelo, las empresas privadas también han intensificado campañas de prevención, concienciación y divulgación para alertar de los fraudes y dar las herramientas necesarias para acabar con ellos. Destaca la colaboración entre SHEIN y la Asociación Española de Consumidores, que han lanzado una campaña nacional para mejorar la seguridad en las compras online durante la temporada navideña, uno de los periodos con mayor incidencia de estafas. La iniciativa, que busca promover el 'consumo en positivo', incluye un decálogo con recomendaciones esenciales para comprar con garantías, desde verificar que la web sea segura hasta revisar las condiciones de venta, usar conexiones protegidas, actualizar los dispositivos, denunciar cualquier fraude y ejercer los derechos del consumidor.

Un conjunto de iniciativas

Por otro lado, CaixaBank lanzó este año una campaña de sensibilización en colaboración con el grupo teatral Tricicle, con el objetivo de trasladar mensajes de ciberseguridad de forma cercana, visual y humorística. La entidad pretende llegar a un público amplio recordando que los ataques de phishing y las suplantaciones de identidad siguen aumentando, y que la mejor defensa es identificar los patrones de fraude antes de que el usuario facilite información sensible.

El conjunto de estas iniciativas demuestra que la prevención del fraude online se ha convertido en un reto compartido que exige cooperación, innovación y pedagogía. En última instancia, la ciberseguridad no es solo una cuestión tecnológica, sino un elemento fundamental para mantener la confianza en la economía digital y garantizar que las oportunidades del entorno online se desarrollen con seguridad, transparencia y responsabilidad.