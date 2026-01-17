La Inteligencia Artificial se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la transformación digital, con aplicaciones cada vez más presentes en el consumo, la educación o la sanidad. Sin embargo, la utilización de la IA no tiene la misma utilidad para toda la población. En España, un 40% de los ciudadanos nunca ha utilizado la Inteligencia Artificial (IA) y un 29% reconoce no sentirse capacitado para hacerlo, según una encuesta coordinada por el Consumer Empowerment Project, en la que participa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El estudio, basado en entrevistas a 18.015 personas de una decena de países de la Unión Europea (2.027 de ellas en España), señala que el menor uso de la IA se concentra entre los mayores de 63 años.

Aun así, la adopción de esta tecnología va en aumento. Según ha informado la OCU este martes, el 20% de los españoles utiliza la IA con frecuencia o casi a diario, el doble que hace un año y por encima de la media europea, situada en el 18%. Además, un 33% afirma emplearla de manera ocasional.

No todo son buenas sensaciones. Entre las principales preocupaciones, los encuestados destacan el aumento del riesgo de manipulación de la opinión pública (66%), la pérdida de privacidad (65%) y los posibles efectos negativos sobre la ciberseguridad, un ámbito en el que el 58% cree que la IA entraña más riesgos que beneficios.

En el lado positivo, los españoles reconocen su potencial para ofrecer una experiencia de cliente más personalizada (53%), mejorar la enseñanza mediante un aprendizaje más adaptado y accesible (50%) y contribuir a avances en la atención sanitaria, desde nuevos tratamientos médicos hasta un mejor diagnóstico y seguimiento de los pacientes (47%).

En cuanto a su presencia en la vida cotidiana, los ciudadanos perciben la IA sobre todo en ámbitos relacionados con la información y los medios de comunicación (61%), la cultura y el ocio (54%), las compras (53%) y la educación y la formación (53%), lo que confirma que, pese a las reticencias, esta tecnología ya forma parte del entorno cotidiano de muchos españoles.