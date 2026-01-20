El error con las contraseñas que facilita el "robo de identidad"

La Guardia Civil ha advertido del peligro que supone utilizar contraseñas débiles en dispositivos y cuentas digitales, una práctica que puede facilitar ataques informáticos y poner en riesgo datos personales, económicos y profesionales.

A través de un mensaje en redes sociales, los agentes recuerdan que las contraseñas poco seguras pueden convertir a los usuarios en víctimas de ataques de ransomware, un tipo de ciberataque que cifra la información del dispositivo y exige un rescate económico para recuperarla.

Según explican desde la Guardia Civil, las contraseñas débiles son especialmente vulnerables a ataques de fuerza bruta, mediante los cuales los ciberdelincuentes prueban combinaciones hasta dar con la clave correcta. Esto puede permitir el acceso no autorizado a cuentas y dispositivos, con el consiguiente robo de datos personales, bancarios o confidenciales.

🔐 ¿Conoces las consecuencias del uso de contraseñas débiles en dispositivos digitales? 🪲 Puedes ser víctima que ataques de #ransomware que cifran sus datos y exigen un rescate para recuperarlos. Utiliza contraseñas robustas, no te la juegues.#SeguridadInternet… pic.twitter.com/dxLdarIb3N — Guardia Civil (@guardiacivil) January 12, 2026

Entre las consecuencias más graves se encuentran el robo de identidad, la pérdida o destrucción de archivos, el daño reputacional y los costes económicos derivados de recuperar cuentas o reparar los daños causados por una brecha de seguridad. Además, en determinados ámbitos profesionales, el uso de contraseñas débiles puede suponer incluso el incumplimiento de normativas de protección de datos, con posibles consecuencias legales.

La Guardia Civil insiste también en la importancia de no compartir las contraseñas, una práctica especialmente habitual entre menores y jóvenes. Compartir claves con amigos o parejas puede derivar en situaciones de riesgo si la relación se rompe, ya que la otra persona mantendría acceso a información privada.