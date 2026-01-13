Los cuatro signos para detectar el acoso escolar en la vuelta al cole según la Guardia Civil

Con la vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad, la Guardia Civil ha lanzado un mensaje de alerta dirigido a padres y madres para ayudar a detectar posibles casos de acoso escolar en niños y adolescentes.

A través de sus redes sociales, el cuerpo recuerda que el bullying suele manifestarse mediante cambios en el comportamiento, especialmente tras periodos de descanso como las vacaciones, cuando los menores retoman la rutina escolar.

Entre las principales señales de alerta que pueden indicar una situación de acoso, la Guardia Civil destaca los cambios bruscos de comportamiento o de estado de ánimo, la falta de comunicación con sus compañeros, así como la rotura o pérdida frecuente de material escolar.

También advierte de una disminución del rendimiento académico, un síntoma que puede ir acompañado de rechazo a ir al colegio o de un mayor aislamiento social.

🚨Atención a las señales de alerta de #Bullying en la vuelta al cole🎒 ⚠️Cambios bruscos de comportamiento o estado de ánimo

⚠️Falta de comunicación con sus iguales

⚠️Rotura o pérdida de material

⚠️Disminuye el rendimiento escolar No permitas el #AcosoEscolar ☎️062📲@alertcops pic.twitter.com/ks4lKPxaTB — Guardia Civil (@guardiacivil) January 12, 2026

Desde la Guardia Civil insisten en la importancia de actuar ante cualquier sospecha y recuerdan que el acoso escolar no debe normalizarse. Para denunciar o solicitar ayuda, ponen a disposición de los ciudadanos el teléfono 062 y la aplicación AlertCops, canales seguros y confidenciales.