El error habitual con las contraseñas que facilita el trabajo a los ciberdelincuentes: qué hacer si te roban la cuenta

La Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad digital de los ciudadanos, recordando que una contraseña segura es la primera línea de defensa frente a los ciberdelincuentes.

Una de las medidas más eficaces para proteger las cuentas online es utilizar contraseñas largas, de al menos 12 caracteres, que combinen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Asimismo, aconsejan evitar datos personales como nombres, fechas de nacimiento o palabras del diccionario, ya que son fácilmente identificables mediante técnicas de ataque habituales.

Entre las recomendaciones más destacadas también se encuentra la importancia de utilizar una contraseña diferente para cada servicio, de forma que, si una cuenta resulta comprometida, no se ponga en riesgo el resto. Además, la Guardia Civil anima a activar la autenticación en dos factores (2FA) siempre que sea posible y a emplear gestores de contraseñas para generar y almacenar claves de forma segura.

Los agentes recuerdan igualmente la necesidad de cambiar las contraseñas de manera periódica y mantenerlas siempre en secreto, advirtiendo de que una clave compartida deja de ser segura y puede facilitar accesos no autorizados.

Qué hacer si una cuenta ha sido robada

En caso de sospechar que una cuenta ha sido vulnerada, la Guardia Civil recomienda actuar con rapidez y seguir los pasos de recuperación que ofrece la plataforma afectada. Entre las primeras medidas, destacan cambiar inmediatamente las credenciales por una contraseña robusta y activar un segundo factor de autenticación.

También aconsejan revisar otras cuentas que puedan haber quedado expuestas, especialmente si se utilizaban las mismas contraseñas, y denunciar los hechos ante la Guardia Civil, aportando todas las pruebas disponibles para facilitar la investigación.

Con este mensaje, la Guardia Civil busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger su identidad digital y fomentar hábitos seguros en el uso de internet y las nuevas tecnologías.