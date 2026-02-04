Telegram alerta a sus usuarios españoles de los planes de Sánchez de censurar internet

Los usuarios españoles de Telegram han recibido este miércoles un mensaje oficial de la plataforma, remitido por su fundador y CEO, Pavel Durov, en el que alerta sobre las nuevas regulaciones impulsadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El texto califica las iniciativas como "regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet".

Las medidas fueron anunciadas por Pedro Sánchez el martes desde Dubái, en el marco del World Governments Summit. Entre ellas destaca la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, con la obligación de implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como reformas para hacer responsables legalmente a los directivos de las plataformas por contenidos ilegales o de incitación al odio, y la investigación de posibles infracciones en servicios como Grok, TikTok e Instagram.

En el mensaje de Telegram, Durov advierte de que estas propuestas "podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección". Considera que obligar a las plataformas a implantar controles estrictos por edad, como exigir DNI o biometría, "establece un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto."

Las sanciones penales a los directivos de las plataformas si no eliminan con rapidez el contenido "ilegal, odioso o perjudicial" llevará a la sobrecensura: "las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo". Lo que, conociendo a Sánchez, no cabe duda que es su objetivo.

El Gobierno también pretende convertir en delito que los algoritmos amplifiquen el contenido "perjudicial", que será el que decida el Gobierno: "Dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado". La confrontación libre de ideas sería reemplazada por la propaganda.

Por último, la obligación de las plataformas de monitorizar e informar de cómo "alimentan la división" para hacer seguimiento de la "huella de odio y polarización" que provocan podría convertirse en "una herramienta para suprimir a la oposición". Las "definiciones vagas de "odio"" podrían terminar definiendo las críticas al Gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas".

Durov concluye que "Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total", comparándolo con la acción de otros gobiernos que usan la "seguridad" para censurar críticos. "Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente—antes de que sea tarde."

Las duras palabras de Durov se unen a las de Elon Musk, que ha calificado a Pedro Sánchez de "tirano" y "traidor al pueblo de España" y lo ha apodado como "dirty sanchez", un término que se usa para definir una práctica sexual.