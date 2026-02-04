El actor Rob Schneider se suma a Musk y llama "pendejo grande" a Pedro Sánchez

Rob Schneider representa el caso de un actor que pasó de ser conocido sobre todo por su comedia a convertirse en una figura marcada por el activismo político y las polémicas públicas que este conlleva. El actor se ha alineado con un discurso político conservador muy crítico con los medios de comunicación, con Hollywood y con lo que él denomina la cultura "woke".

A lo largo de los últimos años ha expresado simpatía por figuras y movimientos populistas en Estados Unidos y sostiene que la industria del entretenimiento margina o castiga a quienes no siguen la ideología dominante, algo que él describe como censura o cultura de la cancelación. La última ocasión fue en un extenso artículo que corrió como la pólvora en Fox News, donde retrata a un Hollywood en crisis y acorralado.

Y más o menos lo mismo ha vuelto a hacer con el anuncio de la prohibición de redes sociales a menores de 16 de este martes. Schneider ha escrito "pendejo grande" en la red social X sobre un vídeo del presidente español, provocando todo tipo de comentarios sobre el socialista.

Y es que la sombra de un nuevo intento de censura enmascarado con la excusa de la protección social planea sobre el anuncio de Sánchez, a quien el combativo Elon Musk -propietario de X y afectado directamente por la prohibición- ha calificado de "verdadero fascista totalitario" en la misma red social a raíz del mismo anuncio.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Muchos dirían que la carrera de Schneider ya no es lo que era tras su ya larga etapa de activismo político. Sus declaraciones en contra de la participación de mujeres trans en competiciones políticas y también las vacunas han provocado que progresivamente, y salvo sus apariciones en las películas de su amigo Adam Sandler, su carrera se haya ido empequeñeciendo.