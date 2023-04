¿A partir de qué edad se puede tomar la píldora?

Las primeras relaciones sexuales cada vez se tienen más jóvenes. Un estudio sitúa la edad media en España en los 16,2 años como la primera relación con penetración, según datos de la Sociedad Española de Contracepción (SEC). Y el número de las infecciones de transmisión sexual (ITS) ha aumentado: la incidencia de gonococo, clamidia y sífilis se ha duplicado en los adolescentes de entre 15 y 19 años, según el Centro Nacional de Epidemiología.

Por ello, tanto para prevenir embarazos no deseados como las ITS, los ginecólogos recomiendan que las jóvenes se protejan siempre en sus relaciones sexuales con un preservativo, aunque muchas además utilicen un anticonceptivo oral. Cuando se combina uno de estos últimos, por ejemplo, la píldora, con el uso de condón, es lo que se conoce como doble método. Esta doble protección simultánea es altamente eficaz para evitar esos dos riesgos. El hecho de combinar métodos anticonceptivos no es muy habitual, de hecho, el preservativo es el más utilizado por los adolescentes, pero a medida que suben las edades, usan menos el profiláctico y más la píldora. Probablemente porque puedan tener parejas estables.

Sin embargo, dada la importancia de combinar un anticonceptivo de barrera con uno hormonal, los padres pueden preguntarse: ¿a qué edad puede empezar mi hija a tomar la píldora? ¿Es seguro para ellas? Hace unos años, en general, los ginecólogos aconsejaban que podían comenzar a usarla dos años después de la primera regla. El motivo es tan sencillo como que este tiempo es el que el ciclo menstrual tarda en madurar y en regularizarse.

Por tanto, sabiendo que las relaciones sexuales son cada vez a una edad más temprana, y que la menstruación a cada mujer le llega diferente... ¿A qué edad se recomienda tomar pastillas anticonceptivas?

A pesar de que cada vez es antes la primera relación sexual, cuando llega, las mujeres ya han alcanzado gran parte de su crecimiento, por ello, debido a que las pastillas actuales tienen baja dosis hormonal, estas no influirán negativamente en la terminación del desarrollo físico. Por su parte, en el caso de mujeres en transición a la menopausia, la edad tampoco es un criterio que contraindique el método.

Pese a que no hay restricciones de edad, si se desea tomar la píldora, la edad de inicio debería posponerse lo máximo posible, puesto que la toma de anticonceptivos en edades tempranas podría provocar pérdida de densidad mineral ósea. Y como sucede con las mujeres de mayor edad, también se relaciona con la sequedad genital y pérdida de libido. Por tanto, para evitar esa posible afectación a la calcificación de los huesos y obtener una masa ósea adecuada, sobre todo en menores de 18 años, hay que tratar de buscar un anticonceptivo que, dentro de las dosis bajas de estrógenos, tenga la más alta.

¿Deben ir al ginecólogo para la prescripción de la píldora?

No es necesario que las chicas acudan a la consulta del ginecólogo para la prescripción de la píldora. El médico de su centro de salud se encarga de prescribirla, sin necesidad de realizarse una analítica ni otros estudios previos, si se descartan los antecedentes de factores de riesgo. Cuando la joven solicita un anticonceptivo, el facultativo le informa de los distintos métodos y le hace algunas preguntas para saber si grado de madurez y otros factores que le ayudan a prescribir el que más se adapte a la joven. Sin embargo, lo adecuado sería que las chicas vayan al ginecólogo para así también ser exploradas, potenciar la educación sexual y concienciar sobre el doble método.

La píldora para tratar el dolor menstrual, el acné y más

Actualmente, la píldora anticonceptiva también se está prescribiendo para tratar diversos trastornos, como el acné, el exceso de vello, caída de cabello, regular los ciclos menstruales, aliviar el síndrome premenstrual o el dolor de regla. Para tratar esta última afección, conocida como dismenorrea, se las recomienda el anticonceptivo después de que hayan probado con analgésicos.

¿Y los efectos?

Se cree que usar anticonceptivos hormonales tiene efectos como subir de peso, problemas de fertilidad o disminución del apetito sexual. Pero este método ha evolucionado en las últimas décadas. Hay grandes avances referentes a las bajas dosis hormonales y a nuevas moléculas con efectos secundarios beneficiosos. También últimas investigaciones indican que olvidar tomar una de las pastillas no afecta al efecto del tratamiento. Sólo hay que adoptar medidas adicionales si se dejan de tomar dos o más pastillas. Es importante tomar en cuenta que los anticonceptivos hormonales no protegen contra las infecciones de transmisión sexual. Por tal motivo es recomendable usar condón para complementar la protección.