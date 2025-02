Javier Milei da un sonoro portazo a la OMS: ¡Afuera!

Argentina vuelve a ser noticia, esta vez por el anuncio de su retirada de la Organización Mundial de la Salud. El país sudamericano manifestó "profundas diferencias" con el organismo sobre el tema de la gestión del coronavirus.

El portavoz del gobierno de Milei, Manuel Adorni, señaló este miércoles que "los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud" y señaló que Argentina no recibe financiamiento de la OMS por lo que la decisión de retirarse de este organismo no representa una "pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios", según EFE. Por el contrario, afirmó que "le da al país más flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de los recursos y reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía también en materia de salud".

"Delito de lesa humanidad"

La razón por la que Argentina ha decidido abandonar la Organización tiene que ver con el manejo de la crisis del coronavirus. En un duro comunicado de la Oficina del Presidente se ha señalado que la OMS "falló en su prueba de fuego" promoviendo "cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de Covid-19". Por otro lado, el comunicado señala que el modelo de cuarentena podría catalogarse como un "delito de lesa humanidad", según el estatuto de Roma de 1998, y acusa a la Organización de haber llevado a la quiebra a comercios y Pymes en Argentina.

El comunicado también señala la influencia política en las decisiones de este organismo al que acusa de "continuar asumiendo competencias que no le corresponden" y de limitar "la soberanía de los países". El anuncio finaliza instando a la comunidad internacional a reflexionar sobre la existencia de los "organismos supranacionales" que pretenden "imponerse por encima de los países miembro".

Javier Milei se ha hecho eco en su cuenta de X señalando que la "cuarentena cavernícola" fue "el mayor experimento de control social de la historia".

Con esta decisión, Argentina se suma a Estados Unidos dos semanas después de que Donald Trump anunciase también su salida alegando que su país contribuía con más dinero a la organización que China. En cualquier caso, tanto Estados Unidos como Argentina deberán esperar un año para poder salir de la OMS porque tiene que pasar un año desde la notificación formal hasta la retirada final.