Mónica García enciende otra vez a los médicos: "Miente para desacreditarnos"

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos que representan a los médicos siguen enfrentados por la reforma del Estatuto Marco, el documento que incluye las condiciones laborales del sector sanitario. Tras una huelga y el aviso de que habrá más, esta semana se vivió un nuevo capítulo del choque entre la ministra y quienes fueran sus compañeros de profesión.

Después de un nuevo encuentro sobre el futuro texto, la ministra Mónica García se refirió en rueda de prensa a las guardias, uno de los principales asuntos de fricción. García dijo que ella misma había sufrido "las guardias de 24 horas", perjudiciales "para profesionales y pacientes", e insistió en su intención de reducirlas a 17, con jornadas laborales máximas de 45 horas. En el turno de preguntas, cuestionada sobre la "obligatoriedad" de esas guardias hasta los 55 años, lanzó varias afirmaciones que han escocido en el sector:

"Yo quiero que no haya confusión. La atención a la urgencia de la ciudadanía no puede ser voluntaria, espero que estemos de acuerdo las asociaciones sindicales. Cuando nos dicen que sea voluntaria, por supuesto que la atención a la urgencia no puede ser voluntaria, es parte de nuestro trabajo, de nuestra formación, nadie entendería que la mitad de su formación fuera voluntaria, no ocurre en ningún trabajo, otra cosa es cómo organicemos para que no sea una carga excesiva. Hay algunas demandas que son inviables porque ponen en jaque a nuestro sistema nacional de salud. Tenemos que hablar de las demandas que sean viables (…) Eso no puede ser voluntario, entonces me tienes que decir cuáles son las urgencias que se cierran o los servicios que se cierran".