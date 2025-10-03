Fetico logra la mayoría de los delegados en la farmacéutica Curia Spain en Valladolid

La Confederación Sindical Independiente Fetico ha logrado un respaldo mayoritario en las elecciones sindicales celebradas en la compañía farmacéutica Curia Spain, obteniendo la mayoría del comité de empresa. Con seis de los 13 delegados en juego, el sindicato se consolida como la fuerza de referencia en una de las empresas más relevantes del sector en Castilla y León.

El sindicato indicó que este resultado refleja "una clara voluntad de la plantilla, formada por 366 empleados, que ha optado por un modelo de sindicalismo moderno, centrado en el diálogo y la negociación constructiva. La decisión de los trabajadores de Curia Spain supone un importante respaldo a las vías de colaboración y entendimiento, marcando una preferencia por las propuestas y soluciones frente a modelos sindicales tradicionales basados en la confrontación".

La nueva configuración del Comité de Empresa de Curia Spain queda de la siguiente manera: Fetico obtiene seis delegados, seguida de UGT y CCOO, ambos con tres, y, finalmente, CGT con 1 representante. Esta nueva correlación de fuerzas otorga a Fetico la responsabilidad de liderar la representación de los trabajadores durante los próximos años.

Para el secretario general de Fetico, Antonio Pérez Rodríguez, con el resultado de estas elecciones "la plantilla de Curia Spain no solo ha mostrado su apoyo a nuestro sindicato, también ha dejado claro un mensaje para la compañía, están dispuestos a avanzar en sus derechos laborales usando la negociación y el diálogo como principal herramienta, y esto no es menor, porque es un primer paso para crear puentes de confianza sólidos que permitan crear bienestar para los empleados y competitividad para la empresa. El compromiso conjunto de las dos partes es el que nos asegurará mejores condiciones para todos".

Curia Spain, ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid, es la filial española de la multinacional estadounidense Curia Global. Heredera de la histórica Crystal Pharma, la planta de Valladolid es un centro de especialización en la investigación y producción de principios activos farmacéuticos.

La victoria de Fetico coincide con una etapa de notable crecimiento para la compañía, que ha incrementado su facturación un 24% en los últimos cinco años. Fetico señaló que asume el liderazgo del Comité "con el compromiso de acompañar este desarrollo, velando por los derechos y el bienestar de una plantilla que ha demostrado su confianza en un sindicalismo útil y de futuro".