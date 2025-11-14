Alertan de la presencia de listeria en quesos distribuidos en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado sobre la presencia de listeria monocytogenes en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, distribuido en el País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, aunque no se descarta que se hayan podido redistribuir en otras autonomías.

La alerta ha sido notificada por la Comunidad Foral de Navarra. La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), la agencia aconseja acudir a un centro de salud.

En caso de que la persona que ha consumido estos quesos esté embarazada, acudir al médico es imprescindible porque la listeria puede producir secuelas en el feto. Por ello, la Aesan recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo de la propia agencia relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo.

Lotes afectados

De la marca "Beiardi", los lotes afectados del queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda son el 2528430, con fecha de caducidad para el 29 de septiembre del 2026; el 2528410, con fechas de caducidad comprendidas entre el 9 y el 22 de septiembre de 2026; y el 2528410, con fecha de caducidad para el 16 de septiembre de 2026.

El lote afectado de la marca "La borda de agort" es el 2528410, del producto queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, con fecha de caducidad para el 12 de septiembre de 2026.

De la marca "Udabe", el lote afectado es el 2528410 del producto Udabe queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado, con fecha de caducidad para el 22 de octubre de 2026.

La alerta también incluye el lote 2528410 del queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado, de la marca Eroski, con fecha de caducidad para el 7 de octubre de 2026.