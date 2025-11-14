Comunicado oficial de la colaboración público-privada en Sanidad

En relación con los ataques injustificados, desde el ámbito político, a la colaboración en sanidad entre las administraciones públicas y el sector privado, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España, desea manifestar su desacuerdo y poner sobre la mesa la relevancia de una cooperación transparente y eficaz entre ambos sectores para garantizar la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos.

La Fundación IDIS quiere reafirmar su firme compromiso con la transparencia en todos los ámbitos de colaboración, como pilar fundamental para asegurar la confianza de la ciudadanía y la eficiencia en el uso de los recursos. Es necesario que tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de Sanidad continúen avanzando en modelos de colaboración con criterios de transparencia que garanticen la asistencia sanitaria, asegurando que la toma de decisiones se haga con base en la máxima información disponible.

Quiere destacar asimismo la valiosa aportación que el sector sanitario privado realiza al sistema de salud en España, sin la cual sería imposible dar cobertura a la población en los términos actuales. Asimismo, matiza que el porcentaje de gasto sanitario público destinado a conciertos con la sanidad privada no ha aumentado en los últimos 10 años, ya que ha pasado del 12% en 2012 al 10,3% en 2023.

Un modelo eficiente y complementario

La colaboración entre lo público y lo privado es un modelo que ha demostrado ser eficiente y complementario. El sector privado no solo aporta capacidad, innovación y calidad en los servicios, sino que también alivia la presión sobre el sector público, facilitando la atención y mejorando los tiempos de respuesta. La inversión en innovación, tecnología y recursos humanos dentro del sector privado contribuye de manera significativa al bienestar general, demostrando que una colaboración eficaz entre ambos sectores beneficia a los pacientes y a toda la sociedad.

Por ello, desde la Fundación IDIS se insta a reforzar las vías de colaboración y cooperación entre los ámbitos público y privado, con el objetivo de impulsar una atención sanitaria de mayor calidad, una gestión más eficaz y una respuesta más satisfactoria para los ciudadanos. Asimismo, IDIS quiere subrayar la necesidad de que este debate se aborde desde una perspectiva técnica y orientada al bienestar de los pacientes, alejándolo de la confrontación política.

En este sentido, la Fundación IDIS, expresa su rechazo a las afirmaciones vertidas recientemente por el presidente del Gobierno, en las que ha utilizado el modelo de colaboración público-privada como instrumento de confrontación política, basándose en datos incorrectos y poniendo como ejemplo la sanidad en diferentes comunidades autónomas que cuentan con estos modelos de colaboración.

Por ello, instamos a las autoridades a abandonar la confrontación ideológica en sanidad y a centrarse en el beneficio del paciente. La sanidad privada no solo presta servicios a 13 millones de españoles, sino que también actúa como un aliado estratégico del sistema público, aliviando la presión sobre los hospitales y garantizando una atención oportuna y de calidad. Por tanto, la colaboración público-privada no solo es una realidad efectiva, sino que debe ser considerada como un activo fundamental para la sanidad española.

Desde la Fundación IDIS, reafirmamos que ambos sectores, público y privado, deben trabajar de la mano para garantizar la mejor atención sanitaria posible para todos los pacientes, independientemente de su ubicación o del tipo de centro sanitario que elijan. Por último, la integración real del sistema, junto con la interoperabilidad real del mismo, es la clave para avanzar hacia una sanidad única y completamente integrada, que utilice todos los recursos disponibles para satisfacer las crecientes necesidades de la población.