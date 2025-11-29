Gripe aviar: los riesgos para humanos, mascotas y colonias felinas

La gripe aviar vuelve a situarse en el centro del debate científico y sanitario. Aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo, los cambios recientes en el comportamiento del virus —especialmente su expansión a mamíferos— mantienen a los expertos en alerta.

¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, género Influenzavirus A, que afecta principalmente a aves de corral y aves acuáticas silvestres. Existen cepas de baja y alta patogenicidad: las de baja suelen pasar desapercibidas, mientras que las altamente patógenas (especialmente los subtipos H5 y H7) provocan síntomas graves y una elevada mortalidad en las aves infectadas. Leer más

En el caso de España, desde el 1 de julio se han detectado un total de 19 focos en aves de corral y 87 casos en aves silvestres, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura. Además, se confirmó la muerte de un zorro salvaje infectado, aunque según el ministro Luis Planas no se debió a la mutación del virus.

Además, Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han anunciado el fallecimiento del primer humano por la variante H5N5, una rara cepa de la gripe aviar. En España se ha detectado la más común, la H5N1, que en el último semestre ha matado a tres personas en el mundo.

Para entender mejor qué está ocurriendo, Libertad Digital ha entrevistado a Raúl Rivas, doctor en Biología y catedrático de Microbiología en la Universidad de Salamanca, que aporta varias claves esenciales para comprender la situación y su posible impacto en humanos y mascotas.

Una enfermedad zoonótica con origen en las aves acuáticas

La gripe aviar como una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta a aves silvestres y de corral. Rivas subraya que el reservorio natural del virus está en "las aves acuáticas silvestres, como los patos y los gansos, que pueden ser portadoras y no mostrar síntomas". El problema surge cuando estas aves entran en contacto con explotaciones domésticas, sobre todo en las épocas de migración: "es muy fácil que les transmitan la enfermedad, a través del contacto directo o indirecto con sus heces, secreciones o material contaminado".

La enfermedad supone una sentencia para las granjas avícolas porque, según Rivas, la propagación en pollos y aves domésticas llega a ser del 100%. De ahí que, en caso de brote, una de las medidas habituales sea el sacrificio preventivo de toda la población para frenar la expansión. Y por ese motivo, el Gobierno ha confinado a todas las gallinas criadas al aire libre.

El salto a los mamíferos

Aunque la mayoría de los virus de gripe aviar no infectan a humanos, el subtipo que más preocupa actualmente es H5N1, que es el que se ha detectado en España y el resto de la Unión Europea.

El riesgo ha crecido en los últimos años debido al aumento de casos detectados en mamíferos: "Han aumentado el número de casos de gripe aviar en mamíferos silvestres y domésticos y principalmente en el ganado vacuno en Estados Unidos". También se ha comprobado que la leche cruda de animales infectados puede transmitir la enfermedad.

Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) detectó en junio ovejas infectadas en Reino Unido y ovejas con anticuerpos en Noruega. La expansión del virus en mamíferos resulta preocupante desde una perspectiva evolutiva: cada nueva infección es una oportunidad para que el virus pruebe adaptaciones que faciliten el salto eficiente al ser humano.

¿Pueden contagiarse nuestras mascotas?

Aquí, el experto lanza una advertencia clara: "Los gatos son bastante susceptibles a la gripe aviar, más que los perros. Y normalmente acaban muertos". De hecho, se han detectado infecciones en gatos tras consumir carne cruda de animales infectados o leche no pasteurizada.

En cuanto a las colonias felinas, Rivas insiste en extremar la vigilancia: "Una de las formas más fáciles de infectarse de la gripe aviar es consumiendo aves que cazan o encuentran muertas". Y recomienda a cuidadores y voluntarios que no manipulen animales enfermos o cadáveres y que alerten de comportamientos anómalos.

Para las mascotas domésticas, el mensaje es prudente pero tranquilizador: hay que evitar alimentarles con carne cruda o leche sin controles sanitarios (leche no pasteurizada) y mantener una buena higiene.

El riesgo para los humanos: bajo, pero no inexistente

Hasta la fecha, la EFSA confirma que no se ha detectado transmisión sostenida entre humanos. Según Rivas, los contagios en personas han sucedido "por contacto directo con aves de corral infectadas, ya sea vivas o muertas, o con ambientes muy contaminados". Por eso, los colectivos con más riesgo son trabajadores avícolas, granjeros, veterinarios, operarios de mataderos y cazadores que manipulan fauna silvestre.

Rivas lo resume así: "De momento el riesgo para la población general es bajo y moderado para los trabajadores de granjas avícolas". A pesar de ello, advierte, la vigilancia y la prevención son esenciales para evitar sorpresas, sobre todo porque la gravedad potencial no puede ignorarse: "De los aproximadamente mil casos en humanos que conocemos, la tasa de mortalidad ronda el 50%, lo cual es una barbaridad". Afortunadamente, añade, "no hay constancia de transmisión sostenida entre humanos, esto es importantísimo".

¿Es posible erradicar la gripe aviar?

Para Rivas es muy improbable (la respuesta corta es "no") acabar con el virus de la gripe aviar. "Las aves acuáticas migratorias —patos, gansos, cisnes— actúan como portadoras constantes del virus y es imposible vacunar a toda la población de aves silvestres que dispersan el virus cuando viajan larguísimas distancias". De hecho, señala Rivas, los brotes en España coinciden con temporadas migratorias y con el paso de aves procedentes del norte de Europa.

"El objetivo, por tanto, no es eliminar el virus, sino controlar los brotes, aplicar medidas estrictas de bioseguridad en granjas y reducir las oportunidades de que el virus se adapte a nuevos hospedadores", incide Rivas.