Avance clave en detección de cáncer de mama gracias a un ultrasonido de alta precisión

Una nueva tecnología desarrollada en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos permite distinguir el líquido de las masas mamarias sólidas con una eficacia muy superior a los métodos actuales. Según publica Radiology Advances, este avance promete ahorrar a las pacientes, sobre todo a aquellas con tejido mamario denso, pruebas de seguimiento superfluas y ansiedad.

El estudio, llevado a cabo con 132 pacientes, concluyó que los radiólogos identifican correctamente las masas el 96% de las veces con este sistema, frente al 67% habitual de la ecografía tradicional.

"Esto es importante porque los beneficios de la ecografía pueden verse limitados por la similitud en la apariencia de las masas", explica Muyinatu Bell, autora principal. "Nuestro logro transformará el panorama del diagnóstico del cáncer de mama y las pacientes no serán derivadas a biopsias ni procedimientos invasivos cuando exista mayor certeza".

Aunque se recomienda la mamografía a mayores de 40 años, sus resultados pueden ser inconclusos en tejidos densos. La ecografía tradicional a menudo falla ahí porque el sonido se dispersa, provocando una distorsión acústica que hace que quistes benignos parezcan tumores.

La innovación no altera la producción de ondas, sino el procesamiento de las señales. Mientras el método convencional usa la amplitud, el nuevo se basa en la coherencia, analizando la similitud de las señales con las vecinas.

El sistema ofrece imágenes más nítidas y facilita que los radiólogos asignen una puntuación numérica a cada masa, considerando preocupantes solo aquellas que superen cierto umbral.

"Elimina la fatiga de toma de decisiones al automatizar algo que normalmente requeriría más reflexión e interpretación", añade Bell sobre la combinación visual y numérica.

Eniola Oluyemi, coautora y radióloga, destaca que esta técnica "puede reducir los falsos positivos" y la necesidad de seguimiento, brindando "mayor tranquilidad a nuestros pacientes".

El equipo confía en que su innovación, sumada a la inteligencia artificial, permita diagnósticos rápidos en la primera cita y, en el futuro, desarrollar herramientas para el autoexamen doméstico.