Inyectar mitocondrias sanas: la nueva vía para tratar el dolor nervioso crónico

Suministrar mitocondrias sanas a células nerviosas dañadas podría convertirse en un nuevo enfoque para tratar el dolor nervioso crónico. Así lo indica un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, publicado en la revista Nature, que demuestra en tejido humano y modelos animales una reducción significativa del dolor asociado a la neuropatía diabética y al daño nervioso inducido por la quimioterapia.

Millones de personas con dolor neuropático experimentan hipersensibilidad extrema, hasta el punto de que un contacto leve resulta doloroso. Desde hace años, los investigadores sospechan que este problema está relacionado con el mal funcionamiento de las mitocondrias, las estructuras celulares responsables de producir energía.

El nuevo trabajo refuerza esta hipótesis al mostrar que, cuando las mitocondrias fallan, las neuronas sensoriales pierden capacidad para mantener su función normal. Según el estudio, restaurar el suministro energético permite reducir la inflamación y favorecer la recuperación del tejido nervioso.

Resultados en modelos humanos y animales

El equipo de Duke utilizó muestras de tejido humano y modelos murinos para analizar los efectos de la reposición mitocondrial. Los resultados muestran que inyectar mitocondrias sanas o estimular su producción disminuyó de forma significativa el dolor asociado tanto a la neuropatía diabética como al daño nervioso causado por tratamientos de quimioterapia.

En algunos casos, el alivio se mantuvo durante hasta 48 horas, según detalla la investigación. Cuando las mitocondrias procedían de donantes con diabetes, en cambio, no se observó ningún efecto, lo que subraya la importancia de que las mitocondrias estén funcionalmente íntegras.

Transferencia de energía entre células

Uno de los hallazgos clave del estudio es el papel de las células gliales satélite, un tipo de célula de apoyo del sistema nervioso. Los investigadores observaron que estas células pueden transportar mitocondrias a las neuronas sensoriales a través de pequeños canales conocidos como nanotubos tunelizadores.

Este mecanismo de intercambio energético no había sido documentado con anterioridad en este contexto. Cuando la transferencia mitocondrial se interrumpe, las fibras nerviosas comienzan a degenerarse, lo que se traduce en dolor, hormigueo y entumecimiento, especialmente en manos y pies, las zonas más distales del sistema nervioso periférico.

Reducción del dolor y proteína clave

Según los datos del estudio, incrementar la transferencia de mitocondrias entre células redujo los comportamientos asociados al dolor en los ratones hasta en un 50%. Además, los investigadores identificaron una proteína concreta, MYO10, como esencial para la formación de los nanotubos que permiten este transporte energético.

El autor principal del trabajo, Ru-Rong Ji, director del Centro de Medicina Traslacional del Dolor del Departamento de Anestesiología de la Facultad de Medicina de Duke, explica que al compartir reservas de energía, las células gliales satélite ayudan a mantener a las neuronas funcionales y alejadas del dolor persistente.

Un enfoque distinto al tratamiento actual

A diferencia de muchas terapias actuales, centradas en aliviar los síntomas, este enfoque apunta a lo que los investigadores consideran la raíz del problema: el deterioro energético de las células nerviosas. Restablecer el flujo de energía podría hacer a las neuronas más resistentes y funcionales a largo plazo.

El estudio se apoya también en una evidencia creciente de que el intercambio de mitocondrias entre células puede influir en múltiples afecciones, como la obesidad, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y el dolor crónico.

Próximos pasos en la investigación

Los autores señalan que será necesario seguir investigando, incluyendo el uso de imágenes de alta resolución, para confirmar con precisión cómo los nanotubos transportan mitocondrias en tejido nervioso vivo. Aun así, el trabajo pone de relieve una vía de comunicación entre neuronas y células gliales que había pasado desapercibida y que podría abrir nuevas estrategias terapéuticas para el dolor crónico.