Dos pacientes con cáncer mueren en el Hospital de Burgos tras un error humano en un tratamiento

Dos pacientes con cáncer han fallecido en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) como consecuencia de un error humano en la preparación de un tratamiento, un incidente que también ha afectado a otros tres pacientes, según han confirmado fuentes del propio hospital y del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl).

Los hechos se produjeron durante las fiestas de Navidad y están relacionados con un fallo en el preparado de una dosis concreta de un medicamento destinado a un número determinado de pacientes oncológicos. Desde el Hospital Universitario de Burgos han subrayado que el error se limita exclusivamente a ese preparado y que no existe riesgo para el resto de pacientes del centro.

En total, el incidente ha afectado a cinco personas. Dos de ellas han fallecido como consecuencia del error, una tercera permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, otra se encuentra ya en planta y la quinta ha recibido el alta hospitalaria.

El hospital asume el error

Fuentes del HUBU han confirmado que se trató de un fallo humano, que la gerencia del hospital asume como propio, sin señalar responsabilidades individuales entre los profesionales de la plantilla. Desde el centro han insistido en que se trata de un caso puntual y plenamente identificado.

Sacyl ha respaldado esta versión y ha indicado que el suceso no responde a un problema estructural ni a un defecto generalizado en los protocolos de administración de tratamientos oncológicos.

En cuanto se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la dirección del hospital activó una investigación interna para esclarecer las circunstancias exactas del error. Paralelamente, se ha procedido a la revisión de los protocolos de actuación, con el objetivo de reducir al máximo la posibilidad de que se repita un fallo de estas características.

El hospital ha señalado que estas medidas se han adoptado de forma inmediata y preventiva, independientemente del resultado final de la investigación interna.

Atención a las familias y pacientes afectados

Desde el HUBU han asegurado que han mantenido contacto permanente con las familias y con los pacientes afectados, a quienes se les ha ofrecido información detallada sobre lo sucedido. Asimismo, el centro ha puesto a su disposición los recursos asistenciales y los servicios jurídicos del hospital.

La dirección ha defendido que la gestión del incidente se ha realizado con transparencia, tanto en la comunicación interna como con los familiares de las víctimas.

El Hospital Universitario de Burgos ha reiterado que el error detectado no afecta a otros tratamientos ni a otros pacientes del centro, al circunscribirse a una preparación concreta ya identificada. En este sentido, han insistido en que la actividad asistencial continúa con normalidad y bajo los protocolos habituales de seguridad.