El CNIO suprime programas esenciales contra el cáncer en el momento más crítico de su historia

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha iniciado una profunda reordenación interna en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. En medio de una crisis reputacional, económica y judicial, el organismo ha activado un nuevo Plan de Actuación que contempla el cierre de unidades estratégicas y el desmantelamiento de programas que hasta ahora formaban parte esencial de su vínculo con el Sistema Nacional de Salud.

Entre las decisiones más controvertidas figura la supresión de las unidades de Diagnóstico Molecular y de Cáncer Familiar, dos áreas que prestaban apoyo directo a la sanidad pública mediante estudios genéticos de alta complejidad. Según datos del propio centro, solo en 2024 estas unidades realizaron más de 3.200 estudios genéticos y citogenéticos y analizaban más de una treintena de genes asociados a predisposición al cáncer.

La dirección del CNIO justifica esta medida alegando que el diagnóstico genético rutinario ya está plenamente integrado en el Sistema Nacional de Salud y que, por tanto, estas actividades dejan de tener sentido como estructuras independientes: "el diagnóstico genético rutinario se encuentra hoy integrado de forma estructural en el Sistema Nacional de Salud". Sin embargo, la decisión ha generado inquietud en el ámbito científico y sanitario, al tratarse de unidades altamente especializadas que actuaban como referencia nacional y complementaban capacidades que no están homogéneamente distribuidas en todas las comunidades autónomas.

"El plan responde a los profundos cambios que ha experimentado la ciencia en los últimos años, y con su puesta en marcha, el CNIO quiere seguir siendo un centro de referencia internacional, adaptando su organización para concentrar esfuerzos en aquellas áreas con mayor impacto científico y proyección futura" explica el comunicado que ha emitido el CNIO donde explican todos los cambios.

El plan también supone la desaparición del Programa de Terapias Experimentales, una iniciativa que el propio CNIO definía hasta hace poco en su web como "único en los centros de investigación en España" y cuyo objetivo era acelerar el desarrollo de nuevos fármacos oncológicos. La institución sostiene ahora que crea nuevos programas, con el fin de "orientar los recursos científicos, tecnológicos y humanos".

En sustitución de las áreas eliminadas, el CNIO prevé la creación de dos nuevos programas científicos centrados en el uso de inteligencia artificial y herramientas computacionales aplicadas a la investigación del cáncer.

Estos movimientos llegan tras meses de fuerte inestabilidad institucional. El pasado 29 de enero de 2025, el Ministerio de Ciencia destituyó a la entonces directora del CNIO, María Blasco, y al gerente Juan Arroyo, con el objetivo de poner fin a una etapa marcada por denuncias de mala gestión, presuntos casos de corrupción y acusaciones de acoso laboral.