La UDEF entra en el CNIO para investigar el desvío de 25 millones de la lucha contra el cáncer

Agentes de la UDEF se han personado este lunes en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para requerir documentación en relación con la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la contratación pública.

Fuentes policiales han informado a EFE de que los investigadores han actuado por encargo de Anticorrupción, que hace un mes abrió diligencias por esta denuncia contra dos ex altos cargos del área económica del CNIO. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han confirmado que la diligencia policial se ha limitado a la retirada de un disco duro, sin llevarse los agentes ordenadores ni otros dispositivos.

La denuncia, investigada por la Fiscalía, fue presentada por un ex alto cargo del CNIO el pasado mes de junio contra otros antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines. Les acusaba de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban o en los que ni había prestación real, con la protección del ex gerente del CNIO Juan Arroyo. Esta supuesta trama pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones de euros en 18 años.

El denunciante había sido candidato este año al puesto de gerente del centro, para el que finalmente fue seleccionado José Manuel Bernabé, y fue despedido semanas después de presentar la denuncia tras contar con un expediente disciplinario.

El pasado 25 de noviembre, el Patronato del CNIO aprobó que se ejecutara de forma inmediata una reordenación de la organización e informó de la entrega a la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación actual del centro. También ha subrayado su colaboración total con cualquier tipo de irregularidad que se haya podido producir en el pasado.