La sanidad del País Vasco administra vacunas caducadas a 253 personas: la mayoría son bebés

Osakidetza volverá a vacunar a 253 personas, la mayoría bebés, que fueron inoculados con una vacuna hexavalente —frente a difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B— de un lote cuya caducidad había expirado recientemente.

Según ha informado la Dirección de Salud Pública en un comunicado recogido por Europa Press, la situación, "sin ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso", ha afectado a 253 personas en 12 organizaciones sanitarias integradas (OSI) de Osakidetza. "Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", añade.

Casos identificados en 12 OSI

La Dirección de Salud Pública ha consultado el caso con las autoridades, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Consejo Asesor de Vacunas del País Vasco (CAVE) y el fabricante. Tras el estudio realizado, el CAVE ha recomendado administrar una nueva dosis de la vacuna para asegurar la máxima protección, y los centros sanitarios han comenzado este martes a contactar con las familias para dar una nueva cita.

Desde Salud Pública han transmitido un mensaje de tranquilidad porque, según los expertos, "no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis". "Todos los casos están controlados, y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", concluye.