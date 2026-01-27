Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) liderados por Mariano Barbacid han logrado la eliminación completa de tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón utilizando una triple combinación terapéutica.

El hito, alcanzado por primera vez, abre la puerta a tratamientos en humanos para uno de los cánceres más mortales en un momento en que el organismo está bajo la lupa por irregularidades en adjudicaciones en los últimos años. En España se diagnostican cada año más de 10.300 casos de cáncer de páncreas y su detección en fases avanzadas, sumada a la falta de terapias eficaces, hace que la supervivencia cinco años tras el diagnóstico sea inferior al 10%.

El estudio, publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) se ha centrado en el adenocarcinoma ductal de páncreas, el más común de los tumores de páncreas. Los investigadores han logrado diseñar una terapia que consigue eliminar tumores de páncreas en ratones de manera completa y duradera, y sin efectos secundarios notables.

Según los investigadores, "estos estudios abren una vía para diseñar nuevas terapias combinadas que puedan mejorar la supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas".

El CNIO explica en un comunicado que los primeros fármacos dirigidos a dianas moleculares de cáncer de páncreas se aprobaron en 2021, después de medio siglo sin mejoras respecto a la quimioterapia convencional. Estos nuevos fármacos bloquean la acción de KRAS, un gen mutado en el 90% de las personas con cáncer de páncreas. Sin embargo, su eficacia es modesta, porque al cabo de unos meses el tumor se vuelve resistente.

El estudio liderado por Barbacid se centra en el problema de la resistencia a los fármacos inhibidores de KRAS. La estrategia del equipo ha consistido en intentar bloquear la acción del oncogén en tres puntos, en vez de solo en uno "es más difícil que una viga se parta si se la fija al techo por tres sitios, en lugar de solo en un punto", recuerda el CNIO. Y los investigadores obtuvieron resultados: al eliminar genéticamente tres moléculas de la vía de señalización de KRAS en modelos de ratón, los tumores desaparecieron de manera permanente.

Aplicar la misma estrategia en pacientes implica buscar fármacos que bloqueen la vía molecular de KRAS en los mismos tres puntos. El equipo empleó una terapia triple, que combinaba un inhibidor de KRAS disponible para estudios experimentales (daraxonrasib); un fármaco aprobado para ciertos adenocarcinomas de pulmón (afatinib); y un degradador de proteínas (SD36).

El tratamiento se aplicó a tres modelos de ratón de adenocarcinoma ductal de páncreas, y en todos se indujo "una regresión significativa y duradera de estos tumores experimentales sin provocar toxicidades significativas", escriben los autores, que señalan que la triple combinación fue "bien tolerada en ratones".

Un camino que "no será fácil"

En cuanto a los siguientes pasos, Barbacid explica que "es importante entender que, si bien nunca se habían obtenido resultados experimentales como los aquí descritos, todavía no estamos en condiciones de llevar a cabo ensayos clínicos con la triple terapia".

"El camino para optimizar la terapia de triple combinación descrita aquí para su uso en un escenario clínico no será fácil", se afirma en PNAS. "(..) A pesar de las limitaciones actuales, estos resultados podrían abrir la puerta a nuevas opciones terapéuticas para mejorar el resultado clínico de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas en un futuro no muy lejano".