La Fundación Jiménez Díaz dispone de un robot específico para cirugía traumatológica de rodilla y cadera

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz cuenta con un robot quirúrgico específico para intervenciones de cadera y rodilla que optimiza los resultados en salud y experiencia de paciente, mejora el postoperatorio y acorta el tiempo de recuperación.

Según informó, este sistema de robótica ofrece al cirujano herramientas para aumentar la precisión en la colocación de la prótesis, lo que redunda en una disminución del número de complicaciones y reintervenciones tras la cirugía. Su uso también puede reducir aún más el dolor postoperatorio y la necesidad de consumo de analgésicos durante el ingreso, acortando el tiempo que el paciente debe pasar en el hospital tras la intervención; disminuye el número de reingresos y reintervenciones postquirúrgicas, y aumenta el rango de movimiento comparado con sistemas de navegación sin robótica", explicó el doctor Emilio Calvo, jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz.

"Y, lo que es más importante: la planificación y ejecución quirúrgica más precisas y controladas pueden mejorar los resultados funcionales objetivos y los subjetivos de nuestros pacientes –los Proms y Prems, acrónimos, respectivamente, de Patient-Reported Outcome Measures y Patient-Reported Experience Measures: resultados en salud y experiencia reportados por los pacientes–", añadió por su parte la doctora Virginia Ruiz, jefa asociada del mismo servicio.

La cirugía robótica en Cirugía Ortopédica y Traumatología se inició en la prótesis de rodilla. Actualmente se puede aplicar también en cirugía protésica de cadera y en los próximos meses estará disponible para implantar prótesis de hombro.

El robot ROSA (acrónimo, en inglés, de Robotic Surgical Assistant), nombre del robot quirúrgico, es capaz de recoger información sobre la anatomía y el movimiento de la articulación del paciente, antes y durante la intervención. Se compone de tres elementos: un software de control con pantalla, un brazo robótico y una cámara con dispositivos de seguimiento ópticos para el mapeo de la rodilla.

A través del software, en la pantalla se visualizan las imágenes preoperatorias para personalizar el procedimiento, adaptándolo a la anatomía de cada paciente. Después, se introducen las indicaciones que se deben seguir durante el proceso quirúrgico para corregir con precisión las alteraciones de la articulación. Por su parte, el brazo robótico ejecuta la cirugía siguiendo las instrucciones facilitadas por el cirujano.

A través de unos dispositivos de seguimiento óptico que se implantan al paciente durante la cirugía se traslada información a la cámara, de manera que, sin emitir radiación, se obtienen imágenes en 3D del interior de la articulación en tiempo real. De este modo, el cirujano vigila la evolución de la operación y verifica que se lleva a cabo el plan previsto. La posibilidad de ver las imágenes del procedimiento en tiempo real permite al especialista vigilar la evolución del procedimiento y reconducir la operación en caso necesario.

Esta tecnología innovadora aporta una ayuda médica de enorme valor para el especialista, ya que, como subraya el Dr. Calvo, "el sistema no opera solo: es el cirujano quien, en todo momento, realiza la intervención y toma las decisiones clínicas oportunas".

Además, este asistente quirúrgico robótico de última generación está indicado prácticamente para cualquier paciente que requiera de una prótesis primaria de cadera o rodilla, no requiere de pruebas diagnósticas adicionales previas a la intervención y no tiene apenas criterios de exclusión.

Intervenciones

Desde su instalación en el centro madrileño –es móvil entre quirófanos–, ya ha intervenido 371 casos con este sistema de cirugía robótica, obteniendo resultados clínicos satisfactorios, evoluciones y percepciones positivas y mejores procesos de recuperación.

Concretamente, ha demostrado mejoras en la precisión quirúrgica (mejora significativamente la alineación del implante comparado con la cirugía convencional), en los resultados funcionales al año de seguimiento; y en el menor dolor y mayor rango de movimiento comparado con sistemas de navegación sin robótica, aportando además respecto a estas ventajas como un balance ligamentario optimizado e individualizado, en la planificación quirúrgica personalizada y el sistema colaborativo que mantiene al cirujano en control total.

Para ello, a los doctores Calvo y Ruiz, acreditados para el uso del robot, se han sumado otros muchos especialistas del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología que, tras un periodo de formación específica en este sistema, ya operan con él. Y es que "la gran mayoría de los pacientes puede beneficiarse de esta tecnología, siendo especialmente útil en pacientes con deformidades complejas, anatomía atípica, antecedentes de cirugías previas en la articulación, expectativas funcionales altas o comorbilidades relevantes", apostillan.