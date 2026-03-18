Los alergólogos avisan: el agua multiplicará el polen en una primavera "especialmente intensa"

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha lanzado un aviso claro para los millones de alérgicos en España: la llegada de la primavera será virulenta. El Dr. Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la institución, confirma en Kilómetro Cero que las previsiones apuntan a una concentración de partículas muy alta, especialmente en el interior peninsular y el sur del país, debido a las condiciones meteorológicas de los últimos meses.

El impacto de las precipitaciones

Aunque las lluvias de las semanas previas han generado un alivio momentáneo mediante el "efecto lavado" —que limpia la atmósfera de polen en suspensión—, el balance final es negativo para el paciente alérgico. Estas mismas precipitaciones han favorecido el crecimiento exponencial de la vegetación.

El resultado es un desarrollo masivo de las gramíneas, que liberarán sus esporas de forma masiva en cuanto suban las temperaturas y cese el agua.

Diferencias geográficas

La intensidad no será uniforme en todo el territorio nacional. Mientras que en la zona centro, Andalucía y Extremadura se esperan los picos más críticos, en los litorales y en el archipiélago canario la incidencia será notablemente más leve.

Los expertos de la SEAIC recomiendan extremar las medidas de prevención y seguir los tratamientos pautados ante una campaña que se prevé de larga duración.