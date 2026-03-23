La Fundación Jiménez Díaz, acreditada como 'ENETS Centre of Excellence' para tumores neuroendocrinos

Según informó la Fundación Jiménez Díaz, este reconocimiento certifica que el centro cumple con criterios europeos de excelencia en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos tumores raros. La acreditación es un respaldo a la capacidad del hospital para ofrecer atención de alta complejidad y un enfoque multidisciplinar en el manejo de estas patologías.

La doctora Ángela Lamarca, jefa asociada del Servicio de Oncología Médica, expresó que "lo que permite esta acreditación es identificar centros donde el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes cumplen unos estándares de calidad y excelencia". Este reconocimiento asegura a los pacientes que están siendo tratados en un centro que cumple con todos los criterios necesarios.

En total, la Fundación Jiménez Díaz es el primer centro español acreditado también para tumores neuroendocrinos pulmonares. La acreditación implica una evaluación continua, con un reporte anual de actividad y una nueva auditoría presencial cada cinco años. Esto asegura que el hospital mantenga y mejore sus estándares de calidad.

Experiencia multidisciplinar y acceso a la innovación

Los tumores neuroendocrinos son neoplasias poco frecuentes que requieren un enfoque coordinado de múltiples especialidades. La acreditación ENETS no solo valida la capacidad diagnóstica y terapéutica del centro, sino también su compromiso con la investigación y el acceso a tratamientos innovadores.

El doctor Luis Martínez Dhier, jefe asociado de Medicina Nuclear, destacó que "somos afortunados de poder ofrecer a nuestros pacientes cuidados de vanguardia". La auditoría evalúa en detalle la práctica clínica, incluyendo pruebas diagnósticas, opciones quirúrgicas y resultados del tratamiento.

Para obtener esta acreditación, el hospital debe demostrar un volumen suficiente de pacientes y experiencia del equipo. También se requiere acceso a las opciones terapéuticas más avanzadas y participación en ensayos clínicos. La Dra. Lamarca subrayó que "en esta patología se valora mucho cómo funciona el equipo multidisciplinar".

La acreditación reconoce a la Fundación Jiménez Díaz tanto en tumores neuroendocrinos gastro-entero-pancreáticos como pulmonares. Este hecho resalta la importancia del hospital en la atención a estas patologías en España, consolidando su posición como líder en el tratamiento de tumores neuroendocrinos.

Calidad auditada y mejora continua

La obtención del sello ENETS abre una etapa de evaluación permanente. El programa exige reportes anuales de datos de actividad y auditorías regulares, lo que obliga al hospital a mantener y mejorar los estándares alcanzados. Tras la auditoría realizada en enero, se confirmó la solidez del modelo asistencial desarrollado en la Fundación Jiménez Díaz.

El Dr. Martínez Dhier añadió que "este sello nos exige mantener el buen trabajo que hemos demostrado y seguir mejorándolo en beneficio de nuestros pacientes". Este compromiso continuo es fundamental para asegurar un verdadero centro de excelencia en el tratamiento de tumores neuroendocrinos.

La Fundación Jiménez Díaz, fundada hace 90 años, mantiene un convenio singular con la sanidad pública desde 1953. Este hospital presta servicio sanitario público a la sociedad española y lleva a cabo labor asistencial, docente e investigadora. Su Instituto de Investigación Sanitaria fue acreditado en 2010 y reacreditado en 2025 por el Instituto de Salud Carlos III.

Este reconocimiento por parte de ENETS posiciona a la Fundación Jiménez Díaz como un referente en el tratamiento de tumores neuroendocrinos en Europa, lo que representa un avance significativo en la atención a pacientes con estas complejas patologías.