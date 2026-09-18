Cómo prevenir la caída de pelo otoñal

Cada año, al terminar el verano, las alfombras de los hogares, los cepillos y las duchas se convierten en el escenario de una preocupación compartida: el aumento visible de la caída del cabello. Con la llegada de los meses de otoño, el recuento diario de hebras perdidas se dispara. Sin embargo, la ciencia dermatológica llama a la calma. En la gran mayoría de las ocasiones, este fenómeno responde a un proceso biológico natural y autolimitado conocido como efluvio telógeno estacional. El verdadero reto reside en saber cuándo este desprendimiento es solo una muda pasajera y cuándo actúa como la primera señal de una alopecia hormonal o androgenética incipiente.

El "efecto resaca" del verano

La salud de nuestra melena está directamente ligada a los ciclos climáticos y a nuestros hábitos. Durante la época estival, el cuero cabelludo se ve sometido a un estrés oxidativo considerable debido a la radiación solar acumulada, el cloro de las piscinas, la sal del mar y la tracción constante de los peinados recogidos.

A este desgaste físico se le suma un factor biológico fundamental: la reducción de las horas de luz solar. Este cambio altera la segregación de melatonina, induciendo a que un porcentaje inusualmente alto de folículos pilosos entre en fase de reposo de forma sincronizada. El resultado es que, entre septiembre y noviembre, esos cabellos maduros se desprenden a la vez para dar paso a una nueva generación de tallos.

La alimentación, nuestro gran aliado

La alimentación juega un papel fundamental en la salud capilar porque el folículo piloso es uno de los tejidos con mayor actividad metabólica del cuerpo. Para fabricar cabello de forma continua, las células de la raíz necesitan un suministro constante de energía, oxígeno y nutrientes. Una dieta restrictiva o deficiente detiene esta producción, enviando el pelo directamente a la fase de caída.

El cabello está compuesto casi en su totalidad por queratina, una proteína rígida. Si no consumes suficientes proteínas, el cuerpo prioriza los órganos vitales y frena la construcción de nuevo pelo.

La falta de hierro (incluso antes de llegar a provocar anemia) es una de las causas más comunes de caída masiva difusa, especialmente en mujeres. Sin hierro, la sangre no transporta suficiente oxígeno a la matriz del folículo.

Además, el zinc, el silicio o el cobre son minerales que actúan como catalizadores en la formación de colágeno y queratina, además de equilibrar los niveles hormonales locales.

Enervital Capilar de MundoNatural es un suplemento rico en estos minerales y en biotina. Además, cuenta con la tecnología Cynatine®, que es una forma única de péptidos de queratina solubles bioactivos derivados de la lana, procedentes de una raza específica de ovejas blancas.

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