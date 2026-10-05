¿Qué es la peste neumónica y cómo se contagia?

La peste es una infección potencialmente mortal causada por la bacteria Yersinia pestis. Está presente en pequeños mamíferos y las pulgas que los parasitan, de manera que el contagio puede venir por la relación con estos animales o las picaduras de sus huéspedes. La variante neumónica se puede transmitir por vía aérea, al inhalar partículas respiratorias procedentes de una persona infectada, o por contacto con sus secreciones.

Se trata de la presentación más peligrosa y agresiva de la enfermedad, debido a que es altamente contagiosa y se transmite de persona a persona —a diferencia de la bubónica, que en el siglo XIV provocó la muerte de 50 millones de personas en Europa—, lo que aumenta las posibilidades de que pueda provocar una crisis epidemiológica.

Esta característica fue precisamente la que hizo que el brote de covid-19 originado en China se convirtiera rápidamente en una pandemia. Además, la progresión de la enfermedad es muy rápida, ya que el periodo de incubación de la neumónica es de solo 24 horas —mientras que la bubónica puede empezar a manifestarse hasta una semana después de la infección—.

Según datos de la OMS, entre 2010 y 2015 se notificaron 3.248 casos de peste en el mundo. Y 584 de ellos fueron mortales. En estos momentos preocupa un posible caso detectado en Siberia, Rusia Oriental. La repentina muerte de una investigadora de 28 años que trabajaba como técnico de laboratorio en el Instituto Antipeste de Irkutsk podría deberse a que tuvo contacto con el patógeno durante un accidente en el laboratorio.

Claves del caso ruso

Según People of Baikal, los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre. Ese día, a la científica se le habría roto un tubo de ensayo. "Poco después, enfermó y fue trasladada en ambulancia al hospital Shelekhov. Permaneció allí tres días y falleció la noche del 2 de octubre", informa la revista digital rusa. Las autoridades sanitarias del país se han limitado a señalar que la mujer murió de una "neumonía de etiología desconocida".

Lo que está constatado es que era una mujer joven que presentó síntomas de forma repentina, que ingresó en el hospital con un cuadro respiratorio grave y que murió apenas tres días después a pesar de recibir tratamiento. Para controlar la situación, cerca de 200 personas que tuvieron contacto con la fallecida han sido aisladas después de ser trasladadas a distintos centros médicos para practicarles las pruebas pertinentes.

Síntomas de la peste neumónica

Los síntomas aparecen de forma brusca y se asemejan a los de una gripe o una infección respiratoria aguda: fiebre alta que aparece de manera súbita, escalofríos intensos y temblores, dolor de cabeza severo, debilidad general y fatiga extrema, molestias musculares en todo el cuerpo.

En pocas horas, la enfermedad avanza rápidamente hacia los pulmones y se manifiesta un cuadro respiratorio grave: tos persistente, esputos con sangre (hemoptisis) o mucosidad espumosa y rosada, disnea, dolor en el pecho (al respirar o toser), náuseas, vómitos y dolor abdominal en algunos casos.

Tratamiento y mortalidad

El tratamiento principal para la peste neumónica consiste en la administración inmediata de antibióticos específicos, que deben iniciarse dentro de las primeras 24 horas desde que aparecen los síntomas e ir acompañados de cuidados médicos hospitalarios de apoyo.

La tasa de mortalidad de la peste neumónica es cercana al 100% si la persona infectada no recibe el tratamiento en cuanto aparecen las primeras manifestaciones de la enfermedad, que —de no ser así— puede ocasionar la muerte de forma casi inmediata.

Durante el brote de peste neumónica de Madagascar en 2017, el referente más cercano, se registró una tasa de letalidad global del 8,6% gracias a la rápida intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias locales.