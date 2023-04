El autoconsumo energético es una de las posibilidades que tienen los consumidores para gestionar de manera eficiente el consumo de luz en sus hogares. Una opción orientada a los que están buscando el ahorro económico en unos tiempos actuales en los que el precio de la vida está más caro, entre otros factores, por la subida de los precios de los alimentos y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, hay que dar respuesta a la pregunta: ¿Qué es el autoconsumo energético y cómo funciona?

España es uno de los países europeos con más horas de luz y que, debido a las condiciones climáticas, más rendimiento permite obtener de las energías renovables y limpias como alternativa a la energía generada por los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

En este contexto, la energía solar fotovoltaica es una de las energías renovables más usadas. En concreto, según los datos del mes de marzo de 2023 publicados por Red Eléctrica Española (REE), junto con la eólica, es la energía que ha batido récords de producción de electricidad y, por lo tanto, son las que lideran la transición ecológica.

Ya en 2022, la fotovoltaica produjo un 33% más de electricidad que en el año anterior y se posicionó como la cuarta tecnología del mix de generación eléctrica en nuestro país. En este aumento ha tenido un papel importante el autoconsumo solar con los paneles solares en viviendas unifamiliares, edificios y empresas españolas.

¿Qué es el autoconsumo energético?

Tomando como base estos datos, hay que definir qué es el autoconsumo energético: es la generación de energía por medios propios para ser autosuficiente e independiente de las empresas suministradoras de este tipo de servicios. Esto se realiza mediante instalaciones de producción en viviendas, comunidades o empresas.

En cuanto a su funcionamiento, es de diversos tipos, dependiendo de la energía renovable. Vamos a detallar, así, cómo funciona en el autoconsumo energético gracias a la energía solar fotovoltaica. Recordando también que existen otros métodos como la energía eólica, geotérmica, hidráulica, mareomotriz o la biomasa.

Las características de este tipo de energías es que son infinitas y limpias, su producción y consumo no provoca que los recursos se acaben ni son contaminantes. Lo contrario sucede con las fuentes de energía no renovables como el carbón o el petróleo, que además de ser más contaminantes y contribuir al calentamiento global, son recursos finitos: en algún momento, se acabarán y no se podrán usar para generar energía nunca más.

Del mismo modo, hay que recordar que el objetivo marcado con la descarbonización de la sociedad y conseguir sociedades neutras en carbono y reducir las emisiones de CO2 para cumplir con los objetivos de las COPs o Conferencias de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Clima.

Cómo funciona el autoconsumo eléctrico

El autoconsumo eléctrico está regulado en España por el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de abril del 2019.

Su funcionamiento y ventajas se dividen en varios apartados.

Instalación de paneles solares para generar electricidad

El autoconsumo eléctrico basado en la energía solar funciona mediante la instalación de paneles solares divididos en células. Estos paneles captan la energía procedente del sol y la convierte en electricidad, que se puede consumir al instante, almacenar en las baterías para paneles solares o vender los excedentes a la red en los casos en los que lo permite la normativa actual vigente.

La ley facilita que los paneles solares se instalen en viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos y edificios de viviendas o empresas lo que se define como autoconsumo colectivo y en empresas. El lugar habitual para hacerlo es en los tejados y con una inclinación que permite captar la luz solar con el mejor rendimiento posible que no se obtendría si se instalasen en posición paralela al suelo.

De esta manera, el autoconsumo eléctrico se divide en dos categorías:

El autoconsumo particular , que se produce cuando es una sola vivienda la que aprovecha la luz procedente del sol para generar electricidad.

El autoconsumo colectivo, que tiene lugar cuando una sola instalación suministra energía eléctrica a varios CUPs (Código Unificado de Punto de Suministro), que, según la regulación, pueden estar a una distancia máxima de 2.000 metros, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 20/2022, de 27 de diciembre. Esto quiere decir que el autoconsumo colectivo no se limita solo a usuarios que están en el mismo bloque de edificios o de oficinas.

Ahorro en la factura de la luz

Al hablar del autoconsumo energético, hay que tratar los motivos principales por los que un consumidor elige su uso: las ventajas en lo referente al ahorro económico del coste de la electricidad. De esta manera, los consumidores de energía solar fotovoltaica pueden tener un mayor control de los costes energéticos de sus hogares y empresas.

La ventaja es que esta energía, teniendo en cuenta también que existen ayudas y bonificaciones, favorece el ahorro económico, entre otros motivos porque las baterías para paneles solares permiten el almacenamiento de la energía que no se consume en el momento de producirse.

Independencia energética

Los beneficios del autoconsumo energético también se refieren al mayor grado de independencia energética que consiguen los usuarios con respecto a las compañías eléctricas. De hecho, esta ventaja se relaciona directamente con el punto mencionado antes.

La energía solar fotovoltaica no se tiene que consumir siempre en el momento de producirse, sino que los consumidores pueden calcular cuánta necesitan para satisfacer sus necesidades. Así, pueden almacenar la energía sobrante o venderla a su comercializadora.

Simplificación de los trámites de contratación

En el año 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevó a cabo una serie de medidas que facilitaban la contratación del autoconsumo eléctrico en España. ¿Cómo en concreto?

La CNMC aprobó medidas encaminadas a simplificar los trámites administrativos para la contratación, facturación y envío de reclamaciones del autoconsumo de baja potencia y el autoconsumo colectivo.

Las consecuencias, desde su entrada en vigor a comienzos de 2023, son el fomento de la entrada de las energías renovables en el sistema y una mayor competencia. Medidas, además, que fueron consensuadas con los diferentes actores del ecosistema energético español: comercializadoras, distribuidoras, asociaciones de consumidores y Administraciones Públicas.

Cómo implementar el autoconsumo energético en los hogares

Una vez que se han explicado el funcionamiento y las ventajas más importantes del autoconsumo energético, también es necesario un apunte final sobre los diferentes métodos que hay para implementarlo en los hogares. Son, en resumen, los siguientes tres:

Instalación de paneles solares : el primero ya se ha mencionado y es la instalación de placas solares, que funcionan con celdas fotovoltaicas y pueden suponer hasta un 90% del coste de la electricidad en hogares y empresas.

Instalación de calentadores solares de agua : en segundo término, se pueden instalar calentadores solares de agua para calentar el agua de uso regular con la energía térmica del sol.

Instalación de sistemas de captación fluvial: y, en tercer lugar, también existe la opción de instalar sistemas de captación fluvial para el autoconsumo energético basado en energía hidráulica. Este método permite reutilizar el agua de la lluvia extrayéndola con un sistema de tuberías y su almacenamiento en cisterna.

Con el objetivo de fomentar una economía más sostenible y el autoconsumo, en España los consumidores se pueden beneficiar de varios tipos de ayudas y subvenciones, en virtud del RD 477/2021 y con solicitud de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023. Se trata de ayudas económicas de los Fondos Next Generation de la UE, así como, deducciones del IRPF, en algunos casos ayudas autonómicas al autoconsumo y, dependiendo de cada municipio, bonificaciones en el IBI, en el ICIO o en el IAE.

Desde el Gobierno de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) señala que las ayudas al autoconsumo cuentan con un presupuesto de 660 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se puede ampliar hasta los 1.320 millones. El objetivo marcado es ampliar la potencia generada con energías renovables en 1.850 kW en el sistema eléctrico.

En definitiva, el autoconsumo energético es una alternativa que tienen los hogares y empresas españolas para aprovechar las ventajas de las energías renovables y limpias para contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 y, no solo promover una sociedad más saludable, sino también obtener las ventajas económicas de estas fuentes de energía renovables.