La app que te ayudará a saber si una llamada es spam o estafa

Las llamadas publicitarias y las estafas en, básicamente, todos los formatos que nos podamos imaginar están a la orden del día. Cada día llegan a nuestros correos electrónicos y teléfonos móviles publicidad y engaños. Por suerte, pueden ser rápidos de detectar si se tienen en cuenta unos cuantos detalles. Lo primero que hay que saber es que no debemos proporcionar ningún dato bancario sin asegurar antes la procedencia de ese SMS, llamada, correo o WhatsApp.

De lo último que se está hablando es de las llamadas telefónicas falsas que ahora se hacen desde un numero de teléfono aparentemente fiable. Personas en situación de vulnerabilidad como aquellas que se encuentran en paro pueden ser bastante propensas a este tipo de estafas.

El truco para saber si esa llamada es Spam

Existen aplicaciones gratuitas, como Truecaller que te ayuda a detectar si una llamada es fiable o no. Esta app buscará en tu agenda de contactos y mostrará el nombre y la ubicación del titular del número. Esto es especialmente útil si estás esperando una llamada importante y no quieres perder tiempo contestando llamadas no deseadas. También bloquea números no deseados y te indicará si se trata de una empresa o si ha sido reportado por actividades sospechosas, como estafas telefónicas.

Cómo instalarla