La batería de los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max ofrece menos autonomía

Apple presentó esta semana la nueva generación de iPhone 17, con los modelos Pro y Pro Max como sus dispositivos más avanzados. Entre sus mejoras, la compañía destacó la mayor duración de batería vista hasta ahora en un iPhone. Sin embargo, esa autonomía extra solo estará disponible en Estados Unidos.

En el mercado europeo, incluidos los teléfonos que llegarán a España el 19 de septiembre, los iPhone 17 Pro y Pro Max mantienen la bandeja para tarjeta SIM física, lo que ocupa un espacio que en las versiones estadounidenses se ha liberado al apostar exclusivamente por la eSIM. Esa diferencia de diseño permite a los modelos de EEUU incorporar una batería de mayor capacidad y ofrecer hasta dos horas adicionales de reproducción de vídeo.

iPhone 17 Pro: dos horas menos de batería en Europa frente a los modelos americanos

La propia web de Apple detalla la disparidad: el iPhone 17 Pro Max alcanza en EEUU hasta 39 horas de vídeo, mientras que en España se queda en 37. El iPhone 17 Pro, por su parte, baja de 33 a 31 horas en su versión europea. Pese a este recorte, todos los modelos de la serie 17 superan en autonomía a los iPhone 16, lo que garantiza una mejora respecto a la generación anterior.

La situación cambia con el iPhone 17 Air, el modelo ultrafino de la gama, que solo se comercializa en formato eSIM en todo el mundo. En este caso, no existen diferencias de batería entre regiones.