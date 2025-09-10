Novedades de Apple 2025: iPhone 17 Pro, Air y el nuevo Watch Ultra 3, lo que debes saber

Apple ha dado un paso más en su estrategia de gama alta con el lanzamiento de los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max, dispositivos que llegan con mejoras significativas tanto en diseño como en prestaciones. El protagonismo recae en un sistema de triple cámara de 48 megapíxeles y en un rediseño interno con un nuevo sistema térmico, pensado para mejorar la disipación del calor y garantizar un rendimiento estable incluso en tareas de alta exigencia.

Un rediseño pensado para la potencia

La compañía asegura que el nuevo chip Apple Silicon A19 Pro ofrece un salto notable en capacidad de procesamiento. El procesador cuenta con mayor memoria y caché, lo que se traduce en una gestión más fluida de aplicaciones profesionales, edición de vídeo en alta resolución o videojuegos de última generación.

The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more. — Apple (@Apple) September 9, 2025

Para soportar estas exigencias, los modelos Pro estrenan un sistema de refrigeración con cámara de vapor, que emplea agua deionizada y un chasis de aluminio para evacuar el calor de forma más eficiente. Este rediseño interno no solo mejora la estabilidad del dispositivo, sino que abre la puerta a un mejor aprovechamiento de la inteligencia artificial de forma local, sin depender exclusivamente de la nube.

Más autonomía y pantallas más grandes

Apple también ha reforzado la batería. En el caso de los modelos con eSIM, el espacio liberado ha permitido integrar una batería de mayor capacidad que alcanza hasta 39 horas de reproducción de vídeo, dos más que la generación anterior.

En cuanto a la pantalla, el iPhone 17 Pro cuenta con 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max se eleva a 6,9 pulgadas, ambas con tecnología Ceramic Shield 2 que multiplica la resistencia a golpes y arañazos. El acabado antirreflejos mejora además la visibilidad en exteriores, incluso bajo la luz directa del sol.

Cámaras con ambición cinematográfica

El apartado fotográfico es, como en cada lanzamiento de Apple, uno de los grandes atractivos. La trasera integra tres lentes de 48 MP: un sensor principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo capaz de ofrecer zoom óptico de hasta 8x.

AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

La grabación de vídeo da un salto adelante con soporte para Dolby Vision HDR, ACES y ProRES RAW, además de la posibilidad de grabar en 4K a 120fps. Estas especificaciones sitúan al dispositivo como una herramienta viable incluso para producciones profesionales de cine o televisión.

En el frontal, la cámara de 18 megapíxeles ofrece un mayor campo de visión y estabilización avanzada, mejorando tanto los selfies como la calidad de las videollamadas.

Diseño premium con resistencia reforzada

Apple ha mantenido su apuesta por materiales de alta gama. El chasis está fabricado en aluminio de grado aeroespacial, que no solo aporta mayor resistencia, sino que también contribuye a la disipación del calor. La parte trasera, por su parte, está recubierta de cristal Ceramic Shield, consolidando la durabilidad de los nuevos modelos frente a caídas o arañazos.

iPhone 17 Air: el más fino de la historia

Apple también ha presentado un modelo inédito: el iPhone 17 Air, con apenas 5,6 milímetros de grosor, lo que lo convierte en el smartphone más fino creado por la compañía.

iPhone Air is here:

- 5.6 mm thin

- Titanium frame

- A19 Pro chip

- 6.5" display

- C1X Apple-designed modem with 2x speed

- ESIM only

- All day battery pic.twitter.com/9SC1uqLXcp — Jack Fields (@OrdinaryInds) September 9, 2025

Este diseño ha sido posible gracias a la integración de cámaras y chips personalizados, junto con un rediseño interno que libera espacio sin comprometer la resistencia. Para ello, el dispositivo está fabricado en titanio y protegido con Ceramic Shield.

En especificaciones, equipa una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, un sensor trasero de 48 MP y cámara frontal de 24 MP. Además, aprovecha la eficiencia del procesador y de iOS 26 para garantizar un día completo de autonomía.

Apple Watch Ultra 3: preparado para todo

En relojes, Apple ha presentado el Apple Watch Ultra 3, su modelo más robusto hasta la fecha. El dispositivo incorpora por primera vez conectividad 5G y conexión por satélite, lo que le permite mantenerse operativo incluso sin cobertura móvil.

Apple Watch helps millions better understand their health simply by wearing it. Today we introduced two powerful new features: one that will notify you if it detects signs of hypertension over time, and sleep score to give you more insight into the quality of your sleep. pic.twitter.com/f1cvPYy46Y — Tim Cook (@tim_cook) September 10, 2025

Con un diseño renovado y la pantalla más grande vista en un Apple Watch, ofrece hasta 42 horas de autonomía. Incluye también nuevas funciones de salud, como detección de hipertensión, monitorización del sueño con una puntuación de descanso y un "compañero de entrenamiento" basado en Apple Intelligence para motivar al usuario con voz generada.