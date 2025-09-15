Apple lanza hoy, 15 de septiembre, iOS 26, la mayor revolución visual y funcional para el iPhone en una década. El nombre pega el salto desde iOS 18 para alinear la versión del sistema con el año posterior a su lanzamiento, abriendo así una nueva etapa marcada por el rediseño "Liquid Glass", la IA avanzada y una renovada estrategia de producto.

El origen del nombre iOS 26

Apple anunció la llegada de iOS 26 durante su evento anual junto a los nuevos iPhone 17, el pasado 9 de junio de 2025 en la WWDC. La compañía ha decidido dar un salto en la numeración, pasando de iOS 18 a iOS 26, para sincronizar el sistema con el año siguiente a su lanzamiento, siguiendo la tendencia de otros fabricantes y simplificando su catálogo para los usuarios. De esta forma, abandona la secuencia tradicional y se olvida de las esperadas iOS 19 y sucesivas, en lo que Apple califica como "una estrategia unificadora para todos sus sistemas: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26".

La actualización más relevante en años

iOS 26 se lanza hoy lunes 15 de septiembre a las 19:00 horas en España, y lo hace precedido de la prueba beta más descargada de la historia de la plataforma, una señal clara de la expectación generada entre los usuarios y desarrolladores. El despliegue a gran escala incluye la compatibilidad con 25 modelos de iPhone, desde el iPhone 11 y SE de segunda generación hasta los nuevos iPhone 17 y Air.

Modelos compatibles

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación o posterior)

Liquid Glass también trae nuevas opciones de personalización a los íconos y widgets de las apps, con aspecto traslúcido

Principales novedades: diseño y Apple Intelligence

El punto más ambicioso de la actualización es el rediseño "Liquid Glass": una interfaz basada en transparencias, efectos de cristal pulido y animaciones dinámicas que transforman la experiencia de usuario. Botones, barras y fondos lucen ahora más tridimensionales y personalizables que nunca.

Además, iOS 26 apuesta fuerte por una integración profunda de la inteligencia artificial. Bajo el nombre Apple Intelligence, la IA va a permitir traducir conversaciones en tiempo real, filtrar llamadas con ayuda de Siri y mejorar la navegación del sistema gracias a modelos locales optimizados para privacidad y eficiencia. Las nuevas opciones de personalización tocan desde la pantalla de bloqueo hasta los widgets y fondos en Mensajes, además de una nueva app Juegos y el modo "energía adaptativa" inteligente.

También se renovará el carrete de Fotos con una cronología sencilla y colecciones separadas para que sea más sencillo localizar lo que buscas. Podrás convertir tus imágenes favoritas en escenas espaciales para crear un alucinante efecto 3D.

La app Cámara se podrá controlar desde los AirPods manteniendo pulsado para grabar vídeo en los AirPods o AirPods Pro con chip H2

Cómo preparar el iPhone y recomendaciones

Apple aconseja hacer copia de seguridad, liberar suficiente espacio (iOS 26 puede requerir hasta 20 GB), cargar el dispositivo y actualizar a la última versión de iOS anterior antes de instalar la nueva.

Esta nueva versión ha despertado mucha curiosidad entre los usuarios en su fase beta, siendo de las más descargadas de la historia, lo que hace suponer que el despliegue provocará, como en otras ocasiones, lentitud en los servidores de Apple.

Durante las primeras horas, el despliegue arrancará a las 19:00 hora española, habrá que armarse de paciencia si quieres probar la nueva actualización cuanto antes.

El futuro: ¿iOS 26 en un iPhone 17?

La ruptura de la secuencia numérica inaugura una nueva era: se instala iOS 26 en un iPhone 17, una desincronización que alimentará el debate y puede confundir a los usuarios, pero que, según Apple, busca dar coherencia interna y anticipar la convergencia futura de todos sus sistemas bajo una misma cifra, algo que es habitual en la industria tecnológica.

Con iOS 26, Apple no sólo redibuja la experiencia iPhone; marca el inicio de una década donde la innovación vendrá de la mano del diseño, la inteligencia artificial y el ecosistema interconectado de la compañía.