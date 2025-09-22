Xiaomi estrena su primera tienda oficial en España: ya puedes visitarla en este centro comercial de Madrid

Xiaomi estrena tienda física en España, pero esta vez no es una franquicia: es la primera ‘store’ gestionada directamente por la compañía tecnológica china. El espacio, de 157 metros cuadrados, está en el centro comercial La Gavia, en Madrid, y marca el inicio de una nueva etapa de la marca en Europa.

La compañía china lleva años presente en nuestro país, pero hasta ahora sus establecimientos eran franquicias. Con esta apertura, Xiaomi arranca el proyecto New Retail, con el que busca ofrecer una experiencia más cercana y un control total sobre su red de tiendas.

¿Qué encontrarás en la primera tienda propia de Xiaomi en Madrid?

En La Gavia no solo se venderán móviles: el nuevo espacio funciona como escaparate de todo el ecosistema Xiaomi. Auriculares, relojes inteligentes, televisores, aspiradores robot o purificadores de aire conviven en un entorno pensado para que los visitantes prueben la interconexión de sus dispositivos.

¡La nueva Xiaomi Store de La Gavia ya está abierta!

Muy atentos a lo que se viene el 24 de septiembre: os esperamos con sorpresas, actividades y mucho más. ¡Nos vemos en Madrid! Más información: https://t.co/h33t7nIZ3L pic.twitter.com/To3XrWj37g — Xiaomi España (@XiaomiEspana) September 17, 2025

El local ya está operativo, aunque la gran inauguración oficial será el próximo 27 de septiembre, con directivos de la compañía presentes en Madrid para el tradicional corte de cinta. "Queremos que cada visita sea una forma de vivir la experiencia Xiaomi, de ver cómo nuestra tecnología puede hacer la vida más sencilla", señaló Borja Gómez-Carrillo, director de Xiaomi Iberia.

Relacionado La nueva Xiaomi Smart Band 7 ya está disponible en España

Con más de 16.000 tiendas propias en China, la marca arranca así una nueva fase en España. Y lo hace desde Madrid, donde su apuesta física se convierte en una apuesta por el mercado español: menos intermediarios, más control directo y una relación más estrecha con los usuarios.