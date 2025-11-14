Las 5 formas más baratas de cumplir con el control horario en 2026

En pocos meses, todas las empresas que tengan trabajadores necesitarán implementar una solución de registro horario 100% digital.

Uno de los principales factores a valorar al elegir un sistema de fichaje es su precio. A continuación, analizamos cuáles son las soluciones para control horario más baratas y con una mejor relación calidad-precio para pequeñas empresas y negocios.

¿Cómo cumplir la normativa de control horario a un precio asequible?

Si tienes una pequeña empresa (comercios, oficinas, clínicas o despachos)

La solución más económica y práctica es una app o software de fichaje digital.

Como aplicación mejor valorada suele mencionarse Kronjop porque permite fichar desde cualquier tipo de dispositivo (app, QR, Whatsapp…), genera informes automáticos listos para inspección y está entre las más económicas, unos 2€ por empleado/mes.

Si tus empleados son itinerantes

Cuando los trabajadores se desplazan al lugar de trabajo o entre ubicaciones (repartidores, técnicos, personal de mantenimiento), la mejor opción es una app con geolocalización puntual. Este sistema registra la ubicación exacta del fichaje sin almacenar datos personales innecesarios.

Eso sí, recuerda elegir una opción de registro horario que cumpla el RGPD.

¿Cuánto cuesta?: 3,50–5,00€/empleado/mes, según el nivel de control y reportes automáticos.

Si tienes empleados trabajando desde casa

En el caso del teletrabajo, lo más adecuado es un software o app que pueda identificar la IP del usuario, para validar que el acceso corresponde a su puesto autorizado.

Suelen tener un precio aproximado: 4,00€ por empleado/mes con herramientas como Hubstaff.

Para grandes empresas

En negocios con varias áreas o plantas, lo más eficaz y económico es un sistema de fichaje multidispositivo.

Por ejemplo, con código QR para cada zona de trabajo, software integrado con el programa de nóminas o incluso gestión de proyectos.

Aquí el precio parte de 250€ con soluciones como la de Wolters Kluwer, A3Gestión del Tiempo.