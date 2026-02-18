El gigante tecnológico Alphabet, matriz de Google, ha recibido una demanda judicial por parte de David Greene, antiguo conductor del programa Morning Edition de la NPR. El comunicador alega en su denuncia que la compañía utilizó grabaciones de su voz sin el consentimiento necesario para el desarrollo y perfeccionamiento de su asistente NotebookLM.

La acción legal, interpuesta ante el Tribunal Superior de California en el condado de Santa Clara, señala que el producto de IA habría empleado los registros vocales de Greene para "desarrollar, entrenar y perfeccionar" sus capacidades de generación de audio, según consta en el documento citado por CNET.

Hallazgos y discrepancias técnicas

Greene relató en una entrevista con su antigua casa editorial que, durante el otoño de 2024, compañeros y allegados le consultaron si había autorizado el uso de su registro vocal en los resúmenes de audio de la plataforma. Tras analizar el producto, el presentador afirmó haber detectado no solo un tono idéntico al suyo, sino también inflexiones específicas y muletillas características en el énfasis de las frases.

Para respaldar su acusación, el demandante presentó un peritaje de una firma forense. Según la querella legal, dicho análisis arrojó una coincidencia de entre el 53% y el 60% (en un rango de -100% a 100%), lo que sugiere que la voz de Greene fue utilizada en el entrenamiento del software de NotebookLM.

La postura de Google

Por su parte, la empresa con sede en Mountain View ha rechazado las acusaciones. En declaraciones al Washington Post, el gigante tecnológico aseguró que la voz masculina utilizada en las funciones de audio de su herramienta no guarda relación alguna con el comunicador de la NPR.

Este litigio es el más reciente en enfrentar los derechos de propiedad intelectual de los creadores con los intereses de la industria de la IA generativa, un sector que promete transformar ámbitos como el entretenimiento mediante la creación de contenidos realistas.