MWC 2026, conectividad, soberanía y resiliencia, el nuevo 'tridente' tecnológico

El Mobile World Congress 2026 ha vuelto a ser el termómetro del sector tecnológico internacional. Más allá de los lanzamientos de producto, el congreso ha puesto de manifiesto un cambio de paradigma en la industria, consolidando la tecnología como una infraestructura esencial para empresas, administraciones y servicios críticos.

Durante estos días se han visto numerosas soluciones que combinan inteligencia artificial y conectividad para mejorar el rendimiento de servicios digitales, infraestructuras industriales o sistemas de transporte. La IA ocupa ya un papel práctico y transversal, desde el análisis de datos hasta la detección temprana de incidencias, la optimización de procesos y la aceleración de los procesos de toma de decisiones.

El evento también ha dejado claro cómo está cambiando nuestra relación con la tecnología. Fabricantes como ZTE han presentado iniciativas basadas en asistentes y mascotas virtuales impulsadas por IA, pensadas para explorar nuevas formas de interacción y personalización. Más allá del componente demostrativo y visual, este tipo de propuestas apunta a una tendencia clara: la IA se integra en más productos y servicios y se acerca al usuario con interfaces más naturales y accesibles.

Otro de los ejes con mayor protagonismo ha sido la evolución de las plataformas en la nube para desplegar inteligencia artificial en entornos empresariales. Gigantes como Google Cloud han presentado nuevos enfoques para integrar modelos de IA, datos y capacidad de procesamiento dentro de organizaciones complejas. La lectura común es que el reto ya no es experimentar con la IA, sino convertirla en mejoras tangibles como la automatización de tareas, el análisis en tiempo real y el soporte a operaciones en sectores como industria, sanidad o servicios financieros, con especial atención a la gestión del dato y a los requisitos de seguridad.

Además de estas tendencias, el Mobile ha consolidado la importancia de la resiliencia operativa en las infraestructuras digitales. A medida que la conectividad y los servicios digitales se vuelven estructurales para la economía, crece la necesidad de que los sistemas puedan operar de forma estable, segura y continua incluso cuando el entorno es exigente y complejo. La conversación ya no gira solo en torno a rendimiento, sino también a robustez, control y capacidad de adaptación.

En ese contexto, la propuesta española ha estado representada por Indra Group, que ha llevado al Mobile su enfoque de resiliencia operativa e inteligencia soberana con IndraMind como eje tractor. La compañía mostró cómo la inteligencia artificial puede apoyar la coordinación de operaciones y la anticipación de riesgos en entornos críticos, a través de demostraciones inmersivas y casos de uso vinculados a seguridad, operaciones complejas y gestión de infraestructuras. Además, su vínculo con BWT Alpine Formula One Team y la presencia del monoplaza en la Feria dejaron patente el valor de la analítica en uno de los entornos deportivos tecnológicamente más demandantes del mundo, el de la Fórmula 1.

El Mobile World Congress 2026 deja claro que el futuro de la tecnología no pasa solo por innovar, sino por garantizar que los sistemas digitales sean robustos, integrados y seguros. Especialmente en un panorama internacional complejo donde la convergencia entre inteligencia artificial, conectividad y soberanía tecnológica marcará la evolución del sector en los próximos años.