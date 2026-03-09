Global AI Summit (GAIN) presenta en Mobile World Congress su visión del futuro global de la inteligencia artificial

Global AI Summit (GAIN), una de las principales plataformas internacionales dedicadas a la inteligencia artificial, ha participado en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona 2026 para presentar la estrategia y visión de Arabia Saudí en el ámbito de los datos y la IA ante líderes tecnológicos, responsables políticos, inversores y expertos del sector.

La presencia de GAIN en el evento forma parte de los preparativos para la cuarta edición de la cumbre, que se celebrará en Riad del 15 al 17 de septiembre de 2026. Organizada por Sdaia en colaboración con Humain −empresa estatal saudí de inteligencia artificial− la participación del summit en el MWC contó con un pabellón específico, desde el que se presentó la visión de Arabia Saudí para contribuir a dar forma al futuro global de los datos y la inteligencia artificial, así como para fomentar alianzas estratégicas y fortalecer la cooperación internacional en el desarrollo de estas tecnologías.

Global AI Summit es un evento bienal organizado bajo la supervisión de Sdaia que reúne a responsables políticos, expertos, académicos, empresas tecnológicas, inversores y líderes empresariales de todo el mundo para debatir el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y la economía global. Desde su primera edición en Riad en 2020, GAIN se ha consolidado como un foro internacional clave para analizar el papel transformador de la IA y promover la colaboración global en este ámbito.

Las ediciones anteriores del foro han congregado a participantes de decenas de países y han servido como plataforma para lanzar iniciativas estratégicas, acuerdos internacionales y proyectos destinados a impulsar la economía digital y el desarrollo de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

Esta edición reunirá a líderes globales, responsables de políticas públicas, investigadores y empresas tecnológicas para debatir sobre las oportunidades y retos de la inteligencia artificial, así como sobre su aplicación en sectores clave como la sanidad, la educación, la energía, el transporte y los servicios públicos.

Con ello, Arabia Saudí busca seguir consolidándose como uno de los principales centros mundiales para la innovación, la gobernanza y el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, en el marco de su estrategia Visión 2030. En la misma línea, el país anunció recientemente su adhesión al Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI), convirtiéndose en el primer país árabe en integrarse a esta alianza internacional de inteligencia artificial promovida por la OCDE y originada en el marco del G7. Esta adhesión marca un hito estratégico en la ambición del país por liderar el desarrollo ético y responsable de la IA a nivel global.