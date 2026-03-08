Dos sistemas de Inteligencia Artificial logran interactuar con un lenguaje propio mediante señales sonoras

Se consideraba que la Inteligencia Artificial era un concepto futurista que podía representar un peligro para la humanidad. No obstante, los algoritmos se volvieron parte de la realidad diaria cuando empezaron a implementarse más activamente en la vida cotidiana.

A diferencia de la Inteligencia Artificial, que opera a destajo y puede repetir un proceso millones de veces, nosotros únicamente procesamos los datos recopilados por las máquinas para dotarlos de significado y aprovecharlos en nuestro beneficio. En este sentido las capacidades de IA siguen aumentando de manera exponencial, pero por suerte, los humanos siguen dirigiendo esta potente herramienta tecnológica.

Hola ¿estás ahí?

El proyecto Gibberlink se ha desarrollado para que dos inteligencias artificiales lograran identificarse mutuamente y dejasen de utilizar el lenguaje humano, optando por una comunicación más eficiente: través de señales sonoras codificadas como datos. El experimento captó la atención en las redes sociales, donde algunos consideraron que el acontecimiento fue una conducta espontánea o una evolución independiente. No obstante, sus diseñadores insisten en que el programa no fue un comportamiento inesperado de las máquinas, sino que su Inteligencia Artificial estaba concebida con el objetivo específico de identificarse como sistemas artificiales e interactuar entre sí.

Cuando el sistema se daba cuenta de que su interlocutor era también una máquina con Inteligencia Artificial, cambiaba automáticamente el canal de comunicación. En vez de seguir usando lenguaje natural, que está optimizado para los humanos, empezaron a usar ggwave, una tecnología que posibilita la transmisión de datos por medio de señales sonoras. La comunicación basada en la voz del lenguaje humano es más lenta y menos eficaz que este método.

El proyecto fue ganador en el hackathon organizado por ElevenLabs en la edición de 2025 y sus creadores Anton y Boris galardonados. Este experimento sirve como una demostración futura para demostrar que la Inteligencia Artificial puede actuar de manera autónoma e independientemente en ambientes compartidos por las propias máquinas. Si dos sistemas son capaces de reconocer cuándo requieren o no la intervención de seres humanos, tienen la posibilidad de intercambiar información de manera más directa y eficaz, lo que disminuye el uso de recursos.

Debate comunicacional

Esto implica un cambio de paradigma puesto que se abre el debate acerca de sí potenciar la interfaz humano-máquina o utilizar otros mecanismos que puedan aumentar las capacidades de comunicación, y en definitiva, optimizar los recursos para obtener el máximo beneficio utilizando una interfaz más eficiente entre máquina-máquina. Lo cual también abriría otro nuevo debate, pues los humanos podríamos quedar al margen de esa nueva comunicación entre máquinas y excluidos por tanto de la información y de la toma de decisiones.

El caso de Gibberlink, lejos de ser ciencia ficción, muestra que la tecnología ya posibilita estos intercambios. No es un despertar digital, sino una demostración concreta de hacia dónde podrían progresar las interacciones entre inteligencias artificiales en los años venideros.