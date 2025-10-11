Salman Rushdie en la Alhambra, el suspiro del moro

Para poder ver y escuchar en directo a Salman Rushdie debo pasar un control de seguridad donde echan un vistazo a mi mochila –tamaño XL con varios compartimentos para guardar el portátil, libretas, cosas así– y, tras abrir las piernas y alzar los brazos, ser procesado por un detector de metales que entra en estado de pánico a la altura de mi pierna izquierda. Le advierto al amable guardia de seguridad que llevo clavos debajo de las cicatrices y me responde que era lo que se imaginaba. Me pregunto si pasó algo semejante cuando el 18 de septiembre de 2021 un tipo consiguió colar una bolsa llena de cuchillos a un acto literario parecido en Estados Unidos cuando Rushdie terminó con quince puñaladas que casi le costaron la vida y lo dejaron tuerto.

Rushdie es el más famoso escritor de los convocados en la primera edición de cultur_ALH, con la Alhambra de Granada convertida en "marco incomparable" para que escritores hablen de sus cosas, de la inspiración a la libertad de expresión, que son también nuestras cosas. En este caso, se celebra el diálogo en el patio del Palacio de Carlos V entre el escritor indio de ascendencia musulmana educado en Oxford y Andrés Neuman, novelista de doble nacionalidad hispano-argentina, origen judío y afincado desde la adolescencia en Granada. Dos escritores cosmopolitas que charlan en un inglés elegante y culto ante una audiencia que ha tenido que llevar sus propios auriculares, en caso de necesitarlos, para la traducción simultánea, porque la organización se ha declarado sostenible, inclusiva y solidaria. Insiste el presentador en lo de sostenible, uno de esos ídolos de la tribu de los que hablaba Bacon. La ciudad está en la carrera para ser declarada "capital cultural" y hay que prestar atención a las exigencias de la Agenda 2030 y eso que llaman "el lado correcto de la historia".