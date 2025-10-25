La tirria de Block, Rand y Hoppe hacia Hayek

La tirria, entre el encono personal y la aversión intelectual, de Walter Block, Ayn Rand y Hans-Hermann Hoppe, representantes paradigmáticos del anarcocapitalismo, hacia el liberal Friedrich Hayek es un clásico de las rencillas dentro del libertarismo y los liberales.

Todos ellos comparten un compromiso con el libre mercado, pero difieren en profundidad filosófica, metodológica y política. Hayek, con su énfasis en el orden espontáneo, la humildad epistémica y un minarquismo tolerante con ciertos roles estatales, les parece a los tres anarcocapitalistas una especie de "traidor" al anarcocapitalismo puro o al racionalismo absoluto. Sus desacuerdos provienen de perspectivas distintas: objetivismo, anarcocapitalismo y praxeología radical.

Ayn Rand, la fundadora del objetivismo, veía a Hayek como un escéptico irracional disfrazado de defensa del capitalismo. Para ella, la razón humana es absoluta y capaz de descubrir verdades objetivas; Hayek, en cambio, enfatizaba la ignorancia dispersa del conocimiento y el rol de tradiciones evolutivas, lo que Rand interpretaba como un relativismo que socava la defensa moral del egoísmo racional. Lo llamó explícitamente "nuestro enemigo más pernicioso" porque, aunque antiestatista, Hayek defendía redes de seguridad social mínimas, que Rand veía como concesiones al colectivismo y al demonizado concepto de justicia social. El racionalismo sistemático y heroico de Rand (siendo el capitalismo tanto un ideal moral como un dogma económico) frente a la humildad evolutiva y escéptica de Hayek (para el que la economía de mercado se mide y evalúa a través de su evolución práctica). A pesar de compartir la defensa de mercados libres, el absolutismo y el egoísmo de Rand choca con el relativismo epistémico y el compromiso social de Hayek. En su correspondencia privada, Rand lo denunció como un peligro mayor que incluso los socialistas porque, desde el punto de vista de la libertaria, Hayek era el enemigo en el interior.