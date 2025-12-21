Menú
Juan Luis Steegmann

Epidemias, ¿una razón para el optimismo? Sí, las vacunas ARNm

Este diciembre celebramos el quinto aniversario de un hito histórico en la medicina: la utilización por primera vez de una vacuna de ARN mensajero (ARNm) en una epidemia.

Este diciembre celebramos el quinto aniversario de un hito histórico en la medicina: la utilización por primera vez de una vacuna de ARN mensajero (ARNm) en una epidemia.
Cordon Press

En 2020, doscientas mil personas fueron hospitalizadas en España por COVID; setenta y cinco mil murieron. La desgracia detrás de estos números es inmensa, y tendemos a olvidarla.

El 8 de diciembre de 2020, una inglesa de 90 años fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna contra la COVID. En España, lo fue Araceli Rosario, de 96 años, el 27 de diciembre. Las primeras personas vacunadas en EE. UU., Alemania, Italia y Francia, también lo fueron con vacunas ARNm, bien de Moderna (EE. UU.) o del consorcio BioNTech-Pfizer en la UE.

Del autor

La confianza que tienen los españoles en los científicos y el trauma producido por la epidemia hicieron que las tasas de vacunación en España hayan sido de las más altas de Europa.

Y eso a pesar de que hubo una enorme campaña en redes sociales y en alguna TV, con personajes que arrojaban errores y mentiras sobre la COVID y las vacunas.

¿Quieres leer el artículo completo?

Y de paso navegar sin publicidad
HAZTE SOCIO