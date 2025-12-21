Epidemias, ¿una razón para el optimismo? Sí, las vacunas ARNm

En 2020, doscientas mil personas fueron hospitalizadas en España por COVID; setenta y cinco mil murieron. La desgracia detrás de estos números es inmensa, y tendemos a olvidarla.

El 8 de diciembre de 2020, una inglesa de 90 años fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna contra la COVID. En España, lo fue Araceli Rosario, de 96 años, el 27 de diciembre. Las primeras personas vacunadas en EE. UU., Alemania, Italia y Francia, también lo fueron con vacunas ARNm, bien de Moderna (EE. UU.) o del consorcio BioNTech-Pfizer en la UE.

La confianza que tienen los españoles en los científicos y el trauma producido por la epidemia hicieron que las tasas de vacunación en España hayan sido de las más altas de Europa.

Y eso a pesar de que hubo una enorme campaña en redes sociales y en alguna TV, con personajes que arrojaban errores y mentiras sobre la COVID y las vacunas.