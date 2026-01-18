Cuando llega el invierno es fundamental que tu coche se encuentre en óptimas condiciones para que evites cualquier tipo de accidente en las carreteras. Y uno de los elementos que no pueden faltar son las cadenas de nieve como las Michelin 008315 , que te permitirán tener un buen agarre mientras que conduces por tramos con nieve o hielo, especialmente si te diriges hacia una estación de esquí.

Sin embargo, debido a la gran variedad de opciones que nos encontramos en el mercado, tomar una decisión de compra no siempre es fácil. Por este motivo, hoy traemos una selección de 8 excelentes modelos para que conduzcas tranquilo y seguro.

¿Cuál es la mejor cadena de nieve del mercado?

Existen muchos modelos diferentes de cadenas de nieve en el mercado, pero no todas son iguales ni se colocan de la misma manera. Para facilitar tu elección, hoy te traemos un total de 8 modelos que te permitirán tener un excelente agarre en las vías, evitando cualquier tipo de accidente. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Cadena de nieve Michelin 008315

Cadena de nieve Michelin 008315

Estas son unas cadenas que están fabricadas en material compuesto, son compatibles con neumáticos de 17 pulgadas y de 18 pulgadas. Permiten tener una mayor estabilidad cuando se conduce sobre nieve y hielo, así como una buena tracción, aceleración, frenado, y un gran agarre en las curvas.

Tienen un sistema de montaje que es muy rápido, gracias a la incorporación de un tensor elástico, y con un cierre frontal fácil con casquillo metálico. Estas cadenas son aptas únicamente para vehículos catenabili. Este es un set de dos cadenas, que te permitirá conseguir siempre la máxima seguridad en las vías mientras que conduces sin importar si hay nieve en el pavimento.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado ese modelo, asegurando que "son un buen producto, muy fáciles de montar y se tensan en movimiento por sí solas a partir de unos 50km/h". Por otra parte, destacan que "son muy fáciles de poner simplemente siguiendo las instrucciones, y en algunos coches deben ir en las ruedas traseras, por lo que es mejor consultar el manual". Estas son unas cadenas de muy alta calidad, que ofrecen un excelente agarre, y que son muy resistentes.

2. Cadena de nieve RD9 0842034511137

Cadena de nieve RD9 0842034511137

Son unas cadenas de nieve baratas que te permitirán desplazarte durante el invierno de una forma muy segura. Estas vienen con un envase de plástico reutilizable que permite almacenarlas de una forma segura y muy práctica. Recibirás dos unidades para las ruedas de tracción de tu vehículo, y ofrecerán un buen agarre.

Son unas cadenas metálicas de alta calidad que están reforzadas para brindar siempre el mejor agarre en todas las condiciones climáticas. Se pueden usar a une velocidad máxima de 50km/h y vienen con un cierre autoblocante y tensor de goma. Cuentan con un tratamiento especial de zinc para hacerlas más resistentes, y viene con un kit de eslabones para la reparación. Están disponibles en diferentes tallas para que puedas escoger la que mejor se ajuste a tu vehículo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al especto, asegurando que "cumplen por completo con su cometido, y lo único es que lleva tiempo ponerlas". También destacan que "son muy buenas cadenas por su precio y no producen daños en las ruedas". Estas son unas cadenas muy recomendables, en especial si buscas un modelo de bajo coste y que al mismo tiempo te ofrezca seguridad.

3. Cadena de nieve KÖNIG CB-12 090

Cadena de nieve KÖNIG CB-12 090

Se trata de unas cadenas que son de muy alta calidad, totalmente confiables y fáciles de montar. Tienen un espesor del alcance de la cadena de 12mm, y vienen con un sistema de tensado manual para el acoplamiento. Cuentan con un diseño muy moderno, y los puntos de montaje están codificados por colores. Además, los ganchos de acotamiento cerrados, evitarán que se vaya a torcer mientras que se está utilizando.

Este modelo es completamente reversible, lo que te permite tener un doble kilometraje con la misma. Estas cadenas están disponibles en diferentes tamaños para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu vehículo en particular. Cuentan con todas las homologaciones y certificaciones que garantizarán que tendrás la máxima seguridad mientras que conduces.

Quienes han comprado estas cadenas tienen opiniones muy positivas al especto, asegurando que "estas cadenas son muy fáciles de poner, en un minuto ya están listas, y luego de recorrer unos metros se deben tensar". Además, destacan que "son idóneas para ir de paseo, y puedes encontrar muchos vídeos en internet de cómo colocarlas, por lo que no será un problema". Este tipo de cadenas se montan de una forma muy rápida y cuentan con un excelente sistema de tensado.

4. Cadena de nieve Goodyear GOD8011

Cadena de nieve Goodyear GOD8011

Este es un modelo de cadenas textiles que te ofrecerán unas características bastante buenas para conducir en condiciones de nieve. Tienen un agarre Ultra Grip, y son muy silenciosas sin dañar en absoluto el neumático. La velocidad máxima a la que se puede conducir con estas cadenas es de 50km/h. Están disponibles en diferentes tallas dependiendo del modelo de tu coche.

Recibirás un juego de 2 cadenas textiles silenciosas, y que son muy fáciles de montar. Estas cadenas cumplen por completo con la norma TÜV, se colocan como un calcetín. Se deben usar únicamente sobre la nieve, poque si se usan sobre el pavimento el tejido terminan por deshacerse, y aguantan bastante bien.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "parecen de buena calidad, y su tejido es bastante fuerte, se ponen fácilmente y tienen un buen agarre". Por otra parte, aseguran que "se adaptan bastante bien, pero se debe escoger la talla de forma correcta, poque de lo contrario pueden quedar demasiado holgadas". Son unas cadenas de muy buena calidad, y que son fáciles de poner porque se ajustan como una media.

5. Cadena de nieve Goodyear 77914

Cadena de nieve Goodyear 77914

Se trata de unas cadenas para nieve que son de muy alta calidad. Están fabricadas con acero inoxidable y un tensor, para garantizar así que se ajustarán a la perfección a la rueda. Vienen tanto con certificación TÜV y Önorm, lo que garantizará que cumplen con los más altos estándares de calidad, al mismo tiempo que de seguridad.

Estas cadenas son perfectas para turismos, y cumplen con todas las homologaciones europeas. Son compatibles tanto con el sistema ABS como con el ESP, para garantizar que tendrás siempre una gran seguridad a la hora de conducir. Están disponibles en varias tallas para que se ajusten a tus neumáticos. Simplemente debes escoger las que se adapten a la perfección a tus neumáticos y así evitarás inconvenientes.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado estas cadenas son muy positivas, asegurando que "son muy buenas, llegan en perfecto estado, y en general parecen ser de buena calidad". También afirman que "la talla es la correcta para el coche, se ajusta sin problemas y fácilmente, su coste está acorde con la calidad". Son unas cadenas tradicionales de buena calidad a un pecio realmente bajo.

6. Cadena de nieve SUMEX Husa130

Cadena de nieve SUMEX Husa130

Son unas cadenas de 9mm de grosor que tienen certificación TÜV, GS y O-Norm V5117. Son totalmente compatibles con sistemas de frenos ABS, y son muy fáciles de montar, además vienen con sus instrucciones de instalación y guantes. Están fabricadas con acero de alta calidad, y tienen un dibujo en forma de D, lo que te permitirá tener siempre un mayor agarre.

Con estas cadenas podrás tener un rendimiento excelente y confortable, además de que podrás tener unas frenadas muy eficaces. Su cable de fijación en acero, cuenta con un diámetro de 3,5mm, que es mucho mayor que el de las cadenas comunes. Esto asegura que se tendrá una posición estable y óptima de la cadena mientras que se conduce.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son perfectas, y son muy recomendables, además se ajustan a la perfección a los neumáticos, lo que hará que no tengas ningún tipo de accidentes". Además, destacan que "son unas cadenas muy buenas, un poco difíciles de poner, pero el material es bastante duro, por lo que podrás tener un buen rendimiento". Estas son unas cadenas que tienen una relación calidad-precio muy buena y están disponibles en diferentes tamaños para que escojas el que se adapte a tus ruedas.

7. Cadena de nieve Easy Sock EASYL

Cadena de nieve Easy Sock EASYL

Se trata de unas cadenas textiles básicas, que están pensadas para el uso en situaciones esporádicas o de emergencia. Se pueden utilizar en turismos, furgonetas, camionetas y 4x4, y se usan es asfaltos con hielo y nieve. Si se conduce en pavimento sin nieve o hielo se deben retirar de inmediato porque estas podrían terminar por romperse, además de que no se recomienda circular fuera de las carreteras asfaltadas para evitar daños.

Son cadenas muy fáciles de colocar, simplemente se montan sobre los neumáticos de una forma más fácil que las cadenas tradicionales. Además, no causan ningún tipo de daño a los neumáticos, y no afectarán en absoluto los sistemas del vehículo como el control de tracción, de estabilidad o el ABS. Son unas cadenas silenciosas, y vienen en diferentes tallas para que escojas la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son lo esperado, valen para sacarte de un apuro como la mayoría de las cadenas textiles, pero no son aconsejables para el uso diario". Por otra parte, afirman que "son muy fáciles de poner, y te puedes mover en el coche fácilmente". Son unas cadenas que son perfectas para usarlas un par de veces, y son lavables para guardarlas cuando no las vayas a utilizar.

8. Cadena de nieve FethFire

Cadena de nieve FethFire

Versatilidad Máxima Estas cadenas de nieve son perfectas para una variedad de condiciones y vehículos. Compatibles con neumáticos de 165 mm a 285 mm (excluyendo ruedas de hierro), son ideales no solo para nieve, sino también para barro y arena. El paquete contiene seis cadenas que puedes distribuir sobre las ruedas de tu coche para una máxima tracción y seguridad.

Material Exquisito Fabricadas con acero y TPU engrosado de alta calidad, nuestras cadenas de nieve son resistentes a bajas temperaturas (-50 ℃) y están diseñadas para durar. El acero evita que los neumáticos se resbalen, asegurando un agarre excelente para una conducción segura en días nevados.

Diseño Inteligente Cada juego incluye seis piezas de cadenas de nieve, recomendándose la instalación de 3 piezas por neumático. Para vehículos con tracción delantera o trasera, solo se necesita un juego; para tracción total, se recomiendan dos juegos. Las cadenas antideslizantes cuentan con puntos extremadamente densos, evitando de manera efectiva que el vehículo patine sin dañar los neumáticos.

Fácil de Instalar y Quitar Diseñadas para uso de emergencia, nuestras cadenas para nieve se pueden instalar y quitar rápidamente en minutos con la llave incluida. Después de desmontarlas, guárdalas en la bolsa y colócala en el maletero para un transporte fácil y uso cuando lo necesites.

Consejos Útiles Se recomienda usar cadenas para neumáticos solo en situaciones extremas, ya que pueden afectar la conducción. Con las cadenas instaladas, es importante conducir despacio y no superar los 40 km/h para garantizar la seguridad.

Recomendaciones para comprar las cadenas de nieve: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de escoger unas cadenas de nieve debes tener en consideración que existen diferentes tipos de cadenas entre las cuales escoger. Entre las opciones que nos encontramos en el mercado nos encontramos con:

Cadenas metálicas

Estas son las cadenas de toda la vida, y son unas cadenas que envuelven la rueda del coche. El principal inconveniente que tienen estas cadenas es que son más difíciles de monta, y conviene practicar en seco para que se pueda tener práctica al momento de instalarlas cuando estés en la calle.

Estas cadenas también se destacan por ser más baratas, y normalmente están fabricadas en materiales resistentes como el acero inoxidable.

Cadenas de tela

Estas cadenas de nieve son las más populares, en especial porque ocupan muy poco espacio y son fáciles de montar. Además, no suelen resultar excesivamente caras, y te permitirán salir de cualquier apuro. Estas cadenas no están pensadas para distancias muy largas, puesto que se deterioran mucho más fácil que las metálicas.

Estas cadenas se deben lavar después de cada uso, y debes escoger la talla exacta para que queden perfectas en la rueda. Estas no interfieren con la conducción, ni con los sistemas del coche, por lo que son muy seguras.

Cadenas compuestas

Este tipo de cadenas son una funda que no es en tela, sino que están hechas con una red de plástico en lugar de materiales textiles. Estas cadenas son mucho más resistentes, pero también suelen ser más costosas, y se requiere de una mayor tensión para ajustarlas al neumático.

También te puedes encontrar con otras soluciones que son híbridas, y que se montan por lo general por piezas. Estas cadenas normalmente están fabricadas en TPU, y se sitúan sobre la coma, y se enganchan a través de la llanta. En este caso si las ruedas tienen tapacubos no podrás instalar este tipo de cadenas.

Cadenas semiautomáticas

Este tipo de cadenas se componen de una parte fija que va anclada a la llanta en todo momento, y una parte desmontable que se ajusta con un simple clic. Son muy fáciles de montar, pero estas ocupan mucho espacio en el maletero, y su precio suele ser bastante elevado. Estas cadenas se usan especialmente en lugares donde la nieve es muy frecuente.

Cadenas en Spray

Este tipo de cadenas son una solución económica y rápida, pero también es la menos fiable puesto que es un sistema que es bastante débil y que se debe usar únicamente en circunstancias muy concretas. Este spray se rocía sobre las ruedas motrices y se deja actuar por unos minutos. Permite circular por unos kilómetros, pero es únicamente una solución puntual, y puedes ganarte una multa si no usas los otros tipos de cadenas y hay nieve en el pavimento.

Escoger la talla

Las cadenas de nieve vienen en diferentes tallas dependiendo al tamaño y al grosor de los neumáticos. En todo caso, se debe tener presente que de la correcta escogencia de la talla dependerá que tengas un buen agarre en las vías. Si conduces con unas cadenas que no se ajustan al tamaño de tus ruedas, podrías tener graves accidentes.

¿Qué son las cadenas de nieve?

Las cadenas de nieve son un sistema antideslizante que se coloca en las ruedas motrices del coche, con el objetivo de que estas o patinen cuando hay hielo o nieve en la carretera. Estas pueden ser metálicas, o de otros tipos de sistemas como ya hemos visto más arriba.

El uso de este tipo de cadenas limitará la velocidad de circulación del coche a 50km/h cuando están instaladas. Si se circula a una velocidad mayor estas cadenas se pueden romper, y se pueden producir daños a la carrocería del vehículo.

¿Para qué sirven las cadenas de nieve?

La función principal de las cadenas de nieve es incrementar el coeficiente de rozamiento o fricción, entre el neumático y el pavimento cuando está cubierto de nieve o hielo. De esta forma, se puede mejorar el agarre de los neumáticos, y se evitará que el coche vaya a derrapar, en especial porque cuando hay nieve se pierde tracción y maniobrabilidad.

Los eslabones de las cadenas tienen un coeficiente de rozamiento que es muy elevado, los cuales se incrustan en la placa de hielo, aumentando así la tracción del vehículo. Al mismo tiempo se libera una porción de hielo húmedo que ofrecerá un mayor agarre al neumático.

Por otra parte, si hablamos de las cadenas textiles estas tienen un menor coeficiente de rozamiento. Sin embargo, al cubrir toda la superficie del neumático, estas pueden conseguir un mejor agarre en el vehículo.

¿Cómo se colocan las cadenas de nieve?

Dependiendo del tipo de motricidad del vehículo existen tres formas de poner las cadenas de nieve las cuales son:

Tracción trasera: si el coche tiene una tracción trasera, se debe colocar únicamente en las ruedas traseras, cuando el grosor de la nieve no supere 1cm. Si la nieve excede este grosor se deben colocar e las cuatro ruedas. Los coches antiguos o los de carga suelen tener una propulsión trasera.

si el coche tiene una tracción trasera, se debe colocar únicamente en las ruedas traseras, cuando el grosor de la nieve no supere 1cm. Si la nieve excede este grosor se deben colocar e las cuatro ruedas. Los coches antiguos o los de carga suelen tener una propulsión trasera. Tracción delantera: Si la nieve no supera el 1,5 cm de espesor se pueden colocar las cadenas únicamente en la parte delantera. La mayoría de los coches actuales tienen este sistema de tracción. Sin embargo, si la nieve supera los 1,5cm, se tendrán que instalar en las cuatro ruedas.

Si la nieve no supera el 1,5 cm de espesor se pueden colocar las cadenas únicamente en la parte delantera. La mayoría de los coches actuales tienen este sistema de tracción. Sin embargo, si la nieve supera los 1,5cm, se tendrán que instalar en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas: en estos vehículos será obligatorio que las cuatro ruedas tengan su cadena. En todo caso, debes tener en cuenta que esto mejorará la dirección y la frenada, y en ningún caso se debe circular con tres cadenas.

Sin importar el tipo de coche del que estemos hablando, siempre que exista nieve en el pavimento lo más aconsejable será equipar cadenas en las cuatro ruedas. Si el fabricante del coche indica lo contrario, no será necesario hacer la instalación en las cuatro ruedas.

Motivos por los que se pueden romper las cadenas

Existen diferentes motivos por los que se pueden romper las cadenas de nieve en un coche, y los principales a tener en cuenta son:

Conducción a una velocidad superior a los 50km/h.

Las cadenas se deterioran rápidamente si se conduce sobre asfalto seco, especialmente si son de tela las cuales se romperán fácilmente.

si se conduce sobre asfalto seco, especialmente si son de tela las cuales se romperán fácilmente. Si las cadenas no están bien ajustadas se pueden enrollar en el eje de transmisión causando una avería muy costosa.

causando una avería muy costosa. La mayoría de las cadenas necesitan tensores , pero algunas no requieren tensores, y si se colocan esto podría causar unos graves daños.

, pero algunas no requieren tensores, y si se colocan esto podría causar unos graves daños. La vida útil de las cadenas puede llegar a ser de 500km, y más allá de este punto se deben cambiar.

¿Qué cuidados requieren las cadenas de nieve?

Ten en cuenta que dependiendo de los cuidados que tengas con las cadenas de tu coche estas podrían tener una mayor durabilidad. En todo caso, debes fijarte en siempre limpiarlas después de cada uso con agua caliente, con el objetivo de eliminar la sal que se esparce por las carreteras en la época invernal.

Ten en cuenta que estas sales corroen el acero, lo que hará que la vida útil de las cadenas se disminuya. Si son cadenas textiles también se deben lavar después de cada uso, y siempre debes guardarlas cuando estén completamente secas en el maletero del vehículo.

Ten en cuenta que, si no se usan las cadenas de una forma correcta, estas podrían terminar por romperse de forma prematura. Por este motivo, los cuidados de las mismas serán básicos, y debes asegurarte de que se mantengan en óptimas condiciones para que puedan funcionar de una forma adecuada. Recuerda que, el uso de cadenas es obligatorio cuando hay nieve, por lo que te podrían multar si no las utilizas.