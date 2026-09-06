La vuelta al cole y al puesto de trabajo ha convertido la hora de la comida en un nuevo reto. Cuando estás en el trabajo, siempre es una buena opción disfrutar de una comida saludable y hecha en casa. Para ello, necesitarás una bolsa térmica porta alimentos como la Tatay Urban Food Casual , porque así podrás asegurarte de cuidar tu salud y tu alimentación, además de que podrás ahorrar mucho dinero.

En el mercado nos encontramos con una gran variedad de opciones al hablar de este tipo de bolsas. Y para que puedas tomar una buena decisión de compra, hoy hemos preparado un post con las mejores opciones para que puedas seleccionar una bolsa porta alimentos que se ajuste por completo a tus necesidades.

Así que, si quieres conocer las mejores bolsas térmicas porta alimentos y así mantener tu comida fresca, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es la mejor bolsa térmica porta alimentos del mercado?

A pesar de la gran variedad de bolsas térmicas porta alimentos que nos encontramos en el mercado, no todas son de buena calidad. Por este motivo, hoy hemos seleccionado las mejores opciones. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Bolsa térmica porta alimentos Tatay Urban Food Casual

Bolsa térmica porta alimentos Tatay Urban Food Casual

Es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado y que te brindará siempre una gran eficiencia. Está fabricada de un material de triple capa, que permite que se puedan mantener en perfecto estado todos tus alimentos. La primera capa es textil y es de poliéster 100%, en su segunda capa cuenta con esponja térmica y en la tercera tiene una capa de aluminio. De esta forma, se puede mantener tu comida a una temperatura óptima, y evitar así al máximo cualquier tipo de inconvenientes.

Viene con tuppers incluidos para que puedas llevar tu comida fácilmente, y son 2 ovalados de 0.5 litros y 2 redondos de 0.2 litros. Están elaborados por completo en plásticos libres de BPA, y se pueden usar tanto en el congelador como en el microondas sin ningún problema. Además, son aptos para el lavavajillas, lo que permitirá que puedas tener la máxima comodidad posible. El diseño práctico de la bolsa térmica incorpora una rejilla interior en la que puedes guardar tus cubiertos de una forma muy cómoda y así mantener el orden siempre.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes la han comprado, asegurando que "tiene el tamaño perfecto para llevar la comida al trabajo, está hecha de buenos materiales y es muy cómoda de llevar". Por otra parte, afirman que "los envases son de un gran tamaño y sus tapas se ajustan a la perfección, además la bolsa es muy fácil de limpiar y tiene una correa y asa para su cómodo transporte". Es sin duda una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, y que está hecha con material isotérmico para mantener el calor y el frío.

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2. Bolsa térmica porta alimentos Lifewit BO-YQ1R-TYZW

Bolsa térmica porta alimentos Lifewit BO-YQ1R-TYZW

Es una gran opción, en especial por su fabricación en materiales de muy alta calidad como el tejido Oxford que es resistente al agua y a la suciedad. Permite una fácil limpieza y en su interior tiene un forro de lámina de PEVA, y acolchada con espuma EPE de 6mm, para tener una buena resistencia térmica. Es una bolsa que tiene una gran capacidad de 15 litros, lo que permite que tengas siempre una gran comodidad al usarla y llevar comida para toda la familia.

Tiene una amplia abertura para acceder fácilmente a su interior y tiene dos bolsillos laterales de malla que permiten guardar las bebidas de una forma muy cómoda. También cuenta con un bolsillo frontal para que puedas almacenar lo que quieras allí de una forma muy cómoda. Tiene un diseño con un mango acolchado para que sea fácil de llevar a todas partes, y una correa de hombro desmontable para tener siempre la máxima comodidad posible. Es un modelo muy práctico para su almacenamiento porque se puede doblar sin ningún problema.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto asegurando que "es suficientemente espaciosa para meter varios tuppers, sus materiales son robustos, de muy buena calidad y tiene múltiples bolsillos". Además, destacan que "mantiene las bebidas frescas por muchas horas, y mucho mejor si se usa hielo o gel congelado, además de ser un modelo bastante espacioso". ES una gran opción si buscas llevar mucha comida de una forma cómoda a todas partes y que se mantenga en perfecto estado.

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3. Bolsa térmica porta alimentos Tatay Urban Food Roll y Go

Bolsa térmica porta alimentos Tatay Urban Food Roll y Go

Sin duda es una opción muy interesante que puedes tener en consideración, en especial porque está hecha con un material de triple capa para brindarte la mayor eficiencia. Su primera capa es de poliéster resistente, para tener así la máxima resistencia posible. Una segunda capa es esponjosa térmica y la última es de aluminio, lo que permite conservar la temperatura de tus alimentos por más tiempo sin ningún tipo de problemas.

Incluye 2 fiambreras rectangulares de 0.5 litros cada una, hechas en plástico totalmente libres de BPA. Son aptas tanto para el congelador como para el microondas, y se pueden lavar en el lavavajillas de una forma muy cómoda sin ningún tipo de inconvenientes. Además, tiene una práctica rejilla exterior para que puedas llevar tus bebidas cómodamente, su capacidad máxima es de 4.2 litros lo que te permitirá llevar tu comida a cualquier parte.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una bolsa pequeña, pero entra de todo, y para la típica comida que llevas al trabajo es perfecta". Además, aseguran que "es un modelo muy práctico, con muy buenos materiales y con un buen tamaño, aguantando bastante el calor o el frío". Es una gran opción si buscas un modelo compacto que te permita llegar tus alimentos al trabajo a diario.

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4. Bolsa térmica porta alimentos Binoster YS-241-YM

Bolsa térmica porta alimentos Binoster YS-241-YM

Esta es una bolsa de muy alta calidad que te permitirá llevar comida a cualquier parte de una forma muy cómoda a cualquier parte. Está fabricada con papel aluminio ecológico que hace que los alimentos se mantengan frescos durante varias horas. Además, sus materiales internos están completamente libres de BPA por lo que son totalmente seguros para tus alimentos.

Tiene un diseño simple y moderno para que puedas llevar todos tus alimentos de una forma cómoda y rápida a cualquier parte. Es una bolsa a prueba de humedad, y a prueba de fugas lo que permite tener una mayor comodidad a la hora de transportar tus alimentos. Es muy ligera, y tiene un asa acolchada, así como una cremallera lisa duradera mejorada, que es fácil de limpiar y más fresca.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es muy buena, se pueden llevar los tuppers con los cubiertos y una botellita y mantiene la temperatura sin problemas". Por otra parte, destacan que "es muy cómoda, tiene el tamaño perfecto, y tiene un diseño muy bonito". Es una bolsa de muy buena calidad para llevar tus alimentos al trabajo de una forma cómoda.

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5. Bolsa térmica porta alimentos PHILORN 14203733

Bolsa térmica porta alimentos PHILORN 14203733

Se trata de una bolsa térmica porta alimentos barata que sin duda debes tener en consideración, puesto que tiene suficiente espacio para llevar todo lo que necesites. Está fabricada en poliéster Oxford 600D, lo que la hace muy existente y que se pueda limpiar fácilmente en cualquier momento. Los materiales usados en su fabricación son totalmente ecológicos, para evitar que vaya a producir daños en la salud.

Tiene una función de aislamiento térmico, gracias a una película de aluminio en el interior. Esto permitirá mantener tus comidas frías o calientes dependiendo de lo que necesites, sin que vayas a tener ningún tipo de inconvenientes. Con su práctico diseño de asa, se puede llevar a cualquier parte de una forma muy cómoda y está disponible en tres diseños diferentes para que escojas el que más te guste.

Quienes han comprado este modelo tiene muy buenas opiniones al respecto asegurando que "tiene el tamaño ideal para meter un tupper con comida, agua fruta y snacks, lo que la hace ideal para llevarla al trabajo". También afirman que "es bastante amplia, caben perfectamente un par de tuppers y los materiales son de muy buena calidad". Esta bolsa tiene un diseño bastante bonito, y tiene un diseño bastante compacto, pero con una buena capacidad.

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Recomendaciones para comprar una bolsa térmica porta alimentos: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una bolsa térmica porta alimentos, tienes que tener en cuenta algunos puntos clave para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades. Para tomar una decisión totalmente acertada, debes fijarte en los siguientes puntos clave:

Capacidad

La capacidad de este tipo de bolsas por lo general viene expresada en litros, y debes escoger la capacidad en función del uso que le vas a dar a tu bolsa. Ara llevar tu comida al trabajo, puede bastar con un modelo que tenga una capacidad de cinco litros aproximadamente.

Pero, si vas a usarla para ir de acampada o para ir de picnic necesitarás una mayor capacidad para llevar todo lo que necesitas. Un valor de referencia para estos casos puede estar en torno a los 20 litros para que puedas llevar muchas cosas.

Diseño

El diseño es importante, en especial porque de este dependerá la comodidad que tendrás a la hora de llevar estas bolsas a cualquier parte. En todo caso, algunas son compactas para llevarlas en tu bolso o en la mochila.

Sin embargo, las más populares son las que tienen forma de maletín o forma de bolso, porque podrás llevarlas fácilmente a cualquier parte. También es importante que, si va a ser para el uso regular, esta cuente con un diseño flexible, porque así podrás almacenarla de una forma mucho más cómoda.

Compartimentos y bolsillos

Los modelos que suelen ser más prácticos son los que están diseñados con diferentes compartimentos, en especial porque te permiten ordenar tus alimentos más fácilmente. Los compartimentos suelen ser de diferentes tamaños y formas, y son muy habituales para llevar bebidas.

Por otra parte, también son frecuentes las bolsas térmicas con bolsillos exteriores para que guardes todo tipo de cosas allí. Mientras más bolsillos tengan te podrán facilitar en gran medida la vida, lo que hace que sea una gran opción a tener en cuenta.

¿Qué es una bolsa térmica porta alimentos?

Las bolsas térmicas porta alimentos son accesorios que están diseñadas para llevar tus alimentos y conservar su temperatura en el interior. Por lo general, estas bolsas tienen un diseño de tres capas con una textil exterior, una capa aislante en medio y otra capa de aluminio en el interior.

Dependiendo del grosor que tenga la capa aislante permitirá mantener los alimentos a una buena temperatura por un tiempo mayor o menor. Vienen en diferentes capacidades, por lo que puedes escoger la que mejor se ajuste a tus necesidades y que puedas llevar tus alimentos a todas partes de la forma más cómoda posible.

¿Para qué sirve una bolsa térmica porta alimentos?

Este tipo de bolsas tienen muchos usos y muy variados, por lo cual son accesorios muy prácticos que no pueden faltar en tu hogar. En todo caso, dentro de los usos más comunes están el de llevar la comida al trabajo o al centro de estudios, lo que te permitirá ahorrar dinero a la hora de comer, y podrás disfrutar de alimentos más saludables.

Sin embargo, este tipo de bolsas tienen muchos más usos como para ir de excursión, a la playa, al campo, o incluso para un viaje largo por carretera. Los usos son muy variados y puedes encontrar muchas opciones diferentes, incluso se pueden usar para trabajar como repartidor de alimentos y que se mantengan calientes.

Ventajas de las bolsas térmicas porta alimentos

Existen muchas ventajas que te aportan este tipo de bolsas a la hora de llevar tus alimentos al trabajo o a cualquier otra parte que las necesites. Dentro de las principales a tener en cuenta están:

No tienes que comer alimentos recalentados porque las bolsas son capaces de retener el calor por más tiempo.

Permiten ahorrar mucho dinero porque no tendrás que comprar comida rápida.

Puedes comer comida casera que es mucho más saludable lo que te ayudará en gran medida a tener una mejor salud.

Son cómodas y fáciles de transportar.

Tienen muchos usos diferentes dependiendo de lo que quieras hacer con estas bolsas.

Como puedes ver, existen muchos puntos positivos que tienen este tipo de bolsas, por lo que sin duda es una gran solución para transportar tus alimentos.

¿Cómo limpiar una bolsa térmica para alimentos?

Es importante mantener la bolsa completamente limpia, en especial porque vas a transportar alimentos en ella, y es importante conocer las diferentes formas para hacerlo. Las principales formas para hacerlo son:

En lavadora: es la forma más cómoda, pero no todas las bolsas se pueden poner en la lavadora por lo que debes comprobar en la etiqueta si es posible.

es la forma más cómoda, pero no todas las bolsas se pueden poner en la lavadora por lo que debes comprobar en la etiqueta si es posible. Con agua caliente: esta se puede combinar con vinagre y un poco de lejía y limpiar así el interior de la bolsa, aunque algunas únicamente se pueden limpiar con agua fría.

esta se puede combinar con vinagre y un poco de lejía y limpiar así el interior de la bolsa, aunque algunas únicamente se pueden limpiar con agua fría. Aceite de limón y árbol de té: puedes mezclar 800ml de agua templada, con cuatro cucharadas de bicarbonato, cuatro gotas de aceite de limón y de árbol de té, y limpiar tu bolsa con esta solución para darle un buen olor.

Sin embargo, desde la primera vez que vayas a limpiar tu bolsa para alimentos, es importante que te asegures de seguir las instrucciones del fabricante. Así, podrás darle la máxima durabilidad posible, y no afectarás sus propiedades térmicas para que pueda seguir conservando tus alimentos a la temperatura adecuada y así evitar inconveniente.

Importancia del descanso y el almuerzo

Muchas veces cuando estás en el trabajo puede que no tengas demasiado tiempo porque necesitas lograr los resultados deseados. Sin embargo, en estos casos se suele cometer un error muy grave que es no almorzar bien, en especial si tienen que salir de la oficina para comer.

Sin embargo, nunca debes saltarte el descanso para el almuerzo, porque esto puede frenar tu productividad. Una buena opción es que lleves tu comida, y que en un descanso pequeño puedas almorzar sin ningún tipo de inconvenientes, así podrás hacer que tu cerebro pueda concentrase más fácilmente y lograrás una mejor relajación y alerta en todo momento. Si no tienes mucho tiempo para almorzar las bolsas térmicas porta alimentos son tu mejor solución.