Con la llegada del invierno es fundamental mantener el calor y la comodidad a la hora de dormir, y sin duda alguna los edredones y fundas nórdicas como el Wendre Doble , son indispensables para conseguir este objetivo.

Gracias a su tacto suave y acogedor, a su gran capacidad de mantener el calor, a su peso ideal para dormir cómodo sin sentirse agobiado, al mismo tiempo que un estilo realmente único con el que vestir la habitación, son la elección perfecta para pasar un invierno de lo más cómodo y calentito.

¿Cuál es el mejor edredón o funda nórdico del mercado?

A pesar de la gran variedad de edredones y fundas nórdicas que nos encontramos en el mercado, no todos son iguales. Por ello hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Edredón nórdico Wendre Doble

Edredón nórdico Wendre Doble

Es sin duda la mejor opción de edredón nórdico que podrás encontrar en el mercado, en especial porque es muy ligero. Cuenta con dos capas de relleno de fibra hueca aireada y ultrafina, entre 4 capas de tela de microfibra ligera, lo que te asegurará que será ideal para los meses fríos. Tiene una textura muy sedosa, al mismo tiempo que transpirable para mantenerla siempre fresca, con una sensación que es bastante cómoda y lujosa.

Cuenta con el certificado OEKO-TEX, que garantiza que no tiene ningún tipo de sustancias dañinas para la salud o para el planeta. Es completamente hipoalergénico, y es resistente a los ácaros, por lo que es ideal para personas con alergias. Es totalmente resistente a los olores y a las bacterias, y para su proceso de lavado bastará con ponerlo en la máquina a una temperatura de 40-90 °C, y quedará como nuevo.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este edredón al respecto, asegurando que "tiene una excelente calidad, combina a la perfección con cualquier cama, y es ligero, pero al mismo tiempo ayuda en gran medida a conservar el calor". Por otra parte, destacan que "ofrece un muy buen acto, además de que brinda una buena calidez para que no se vaya a pasar frío". Este es un modelo de edredón que es muy ligero, suave y con una gran calidad-precio.

2. Funda nórdica WONGS Bedding

Funda nórdica WONGS Bedding

Si te gusta que tu dormitorio tenga personalidad, el Juego de Funda de Edredón WONGS BEDDING Diseño Galaxia es una forma sencilla y espectacular de transformar tu cama. Con un estilo moderno y llamativo, este conjunto está pensado tanto para adultos como adolescentes que buscan algo más que una funda: buscan una experiencia visual y de confort.

Con una valoración de 4,5 sobre 5 estrellas y más de 1.100 opiniones, es uno de los juegos de funda nórdica más apreciados dentro de su categoría.

El estampado Colorful Galaxy recrea un cielo estrellado lleno de color y profundidad, ideal para:

Dormitorios juveniles

Habitaciones modernas

Personas creativas o amantes del espacio

Es una elección perfecta si quieres darle un toque original a la habitación sin complicaciones ni grandes cambios.

Este juego está confeccionado en microfibra de poliéster de alta calidad, un material que destaca por:

Tacto suave y agradable

Tejido ligero y transpirable

Alta resistencia al uso y a los lavados

No se arruga fácilmente y no pierde color

Además, es hipoalergénico, ayudando a reducir ácaros y siendo una excelente opción para personas con piel sensible.

La mayoría de los compradores destacan que la colcha tiene muy buena calidad para su precio: es suave, ligera pero abrigada, con colores vivos y un diseño navideño que queda precioso en la cama. Muchos valoran que el set incluya las dos fundas de almohada a juego, y comentan que no se arruga y se lava fácilmente sin perder forma. También mencionan que el tamaño es perfecto para camas dobles, cubriendo bien por los lados.

3. Edredón nórdico Pikolin Home DUO

Edredón nórdico Pikolin Home DUO

Se trata de un edredón nórdico de fibra hueca siliconada, con un tacto suave que es muy similar al plumón. Tiene dos tipos de rellenos de 150gr y de 300gr, lo que lo hace ideal para todas las épocas del año. Está confeccionado con un tratamiento anti ácaros que permite crea una barrera total contra estos microorganismos. De esta forma, es ideal para combatir cualquier tipo de alergias, y evitar cualquier tipo de problemas respiratorios.

Ambos edredones se pueden usar uniéndolos mediante botones, o de una forma individual para que puedas conseguir la calidez que prefieras. Gracias a esto podrás tener incluso un edredón de 450gr, si los unes y así conseguirás el abrigo que necesites de acuerdo a la temperatura. Se puede lavar en lavadora y secarse en secadora con baja temperatura. Se aconseja lavarlo con varias pelotas de tenis para que su relleno no se apelmace.

Quienes han comprado este edredón tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "viene con dos capas diferentes separadas, que se puede unir a través de varios broches alrededor de todos sus lados y quedan suficientemente unidas sin más problemas". Además, afirman que "tiene un tacto parecido a un edredón de plumas y al mismo tiempo es igual de cálido, perfecto para dormir sin calefacción".

4. Funda nórdica Catherine Lansfield Larsson Geo Easy Care

Funda nórdica Catherine Lansfield Larsson Geo Easy Care

Para darle a tu cuarto un pintoresco estilo retro, no cabe duda de que esta es una funda para edredón ideal para ti. Esta cuenta con un diseño que sigue las tendencias actuales, para que se pueda conseguir una mayor comodidad a la hora de utilizarlo. Está fabricado en Gran Bretaña, bajo las estrictas normas OEKO-TEX, lo que te asegurará que es de una gran calidad y seguridad.

Recibirás una funda de edredón King, con 2 fundas de almohada que hacen juego para que tu cama quede simplemente fantástica. Su tejido de algodón y poliéster permite cuidar la piel, sin que vaya a generar ningún tipo de alergias. Es totalmente lavable a máquina y casi no requiere planchado. También lo puedes encontrar en tamaño para una cama doble o individual, dependiendo de tus necesidades, y está disponible en diferentes colores.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los clientes que han comprado esta funda, asegurando que "es un poco rasposa al principio, pero con un par de lavadas se vuelve muy suave, y tiene un cierre con botones para que el edredón no se salga". Por otra parte, destacan que "queda muy bien, y se ajusta a la perfección a la cama, y es reversible por lo que te aporta más comodidad". Es una gran opción si buscas una funda nórdica de gran calidad y con un diseño muy moderno.

5. Edredón nórdico Utopia Bedding

Edredón nórdico Utopia Bedding

Este es un edredón que tiene un aspecto muy elegante, con un patrón de costura de estilo caja, que le aporta un estilo muy elegante. Además, esto evitará que el relleno se mueva durante la noche, para que puedas tener un sueño mucho más confortable. Está fabricado con materiales que son muy suaves para que puedas conseguir así la mayor comodidad mientras que duermes.

Tiene un relleno de fibra de silicona de 1900g que dará una sensación de confort y calidez superior durante toda la noche. Cuenta con cuatro lengüetas que permiten que sea mucho más fácil de poner o quitar una funda de edredón, y que permite asegurarlo en su lugar. Para su correcta conservación se recomienda el lavado en máquina en ciclo suave y con agua fría. Cumple por completo con la norma OEKO-TEX, por lo que es completamente seguro para tu salud.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "abriga mucho, no es muy grueso ni muy fino, y se puede tener una gran comodidad a u buen precio". También destacan que "es un edredón que cumple por completo con lo esperado, es fino, suave y no pesa, aportando suficiente calor sin ser excesivo".

6. Funda nórdica Sleep Down

Funda nórdica Sleep Down

Dormir bien empieza con una cama cómoda y agradable al tacto. El Juego de Cama Individual de Sleep Down, en elegante color gris con patrón de rayas, combina comodidad, practicidad y diseño moderno para transformar tu dormitorio en un espacio acogedor y relajante.

Con una valoración de 4,2 sobre 5 estrellas y más de 3.600 opiniones, este juego de cama ha conquistado a quienes buscan calidad premium a un precio accesible.

El Sleep Down está fabricado con una mezcla de algodón y poliéster, lo que le aporta:

Suavidad al tacto , ideal para descansar toda la noche

Resistencia y durabilidad , para que dure muchos lavados

Fácil cuidado, ya que es lavable a máquina y apto para secadora

Gracias a esta combinación, tendrás un juego de cama que mantiene su textura y color lavado tras lavado.

Un juego completo para tu dormitorio

Este juego incluye todo lo necesario para vestir tu cama con estilo:

Sábana bajera ajustable

Funda de almohada

Funda nórdica

Edredón

Con esto, no solo aseguras comodidad, sino también un look coordinado y elegante, con un patrón de rayas gris que combina con cualquier decoración.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "el tacto es muy agradable y tiene un diseño muy bonito, siendo una muy buena compra". Además, destacan que "el producto tiene una buena calidad, el tamaño es como se describe, y los colores son un poco más oscuros que lo que se aprecia en la foto, además de que es de algodón y poliéster". Es una gran opción ya que tiene una muy buena relación calidad-precio y un gran estilo.

7. Edredón nórdico Bedsure

Edredón nórdico Bedsure

Se trata de un edredón con relleno nórdico que se distribuye uniformemente sobre ti, y que permite tener una superficie uniforme para un sueño relajante. Es un edredón de 180GSM, lo que permite que quede muy abultado y que sea muy suave. Este edredón se mantiene suave y esponjoso incluso después del uso prolongado.

Está fabricado con microfibra cepillada, lo que aportará una sensación de suavidad y calidez, al mismo tiempo que es transpirable. Es ideal para las personas que sean sensibles a desarrollar alergias, en especial porque aporta un toque muy parecido al de las plumas. Las pestañas de las esquinas están cosidas, para lograr tener un ajuste perfecto, y tiene cosido en todas las capas, para que se pueda evitar que el relleno se agrupe o desplace. Al lavarlo se esponja de una forma bastante eficiente.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un producto que cumple con su cometido, y que da calor suficiente para solo poner sábana y nada más". Por otra parte, afirman que "por el precio que tiene aporta una gran calidez, y el tacto es muy suave, por lo que es muy recomendable". Es una opción bastante confortable por un precio bastante ajustado.

8. Funda nórdica Bedsure Diseño de Ramas de Árbol

Funda nórdica Bedsure Diseño de Ramas de Árbol

Esta es una funda nórdica, que se destaca por tener un diseño muy original para aportar al dormitorio un aspecto fantástico. Está elaborada en material premium de microfibra con doble cepillado en ambos lados de la funda, lo que hace que se sienta muy suave en todo momento. Su cubierta es ampliamente resistente a la decoloración y al encogimiento, y repele por completo los ácaros y el polvo.

Es muy ligera, lo que permite que se pueda tener una gran comodidad, además de que se puede lavar fácilmente en máquina con agua fría. Esta funda no se arruga por lo que no hay necesidad de plancharla, lo que permite tener siempre la máxima comodidad. Viene con un cierre de cremallera, para que se pueda poner o quitar el edredón de una forma muy rápida y sin ningún tipo de inconvenientes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy suave, su textura es muy agradable al tacto, y viene con dos fundas para las almohadas para hacer juego". También afirman que "tiene un diseño muy bonito, su calidad es muy buena y va con una práctica cremallera por si se quiere poner un edredón dentro". Este modelo es de muy buena calidad con un precio excelente.

Consejos para elegir un edredón nórdico o una funda nórdica para tu cama: Lo que debes tener en cuenta

Es importante tener en cuenta algunos aspectos que resultarán claves a la hora de elegir tanto un edredón como una funda nórdica. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Tejidos

Los tejidos utilizados son algo básico a considerar, porque de esto dependerá la suavidad que tengan. En todo caso, los tejidos de 100% algodón suelen ser muy suaves y agradables, pero se arrugan bastante, por lo que para siempre será mejor escoger los que vengan combinados con poliéster. También puede ser aconsejable la microfibra, en caso de que se tengan alergias, porque es un material completamente hipoalergénico.

Diseño

Esto aplica especialmente para las fundas, y puedes encontrar desde fundas minimalistas, hasta juveniles, modernas y clásicas. Debes elegirlas en función del estilo decorativo que tengas en tu dormitorio. Po otra parte, los edredones normalmente son blancos, y por este motivo, se suelen acompañar con fundas nórdicas para aportarles un mayor estilo decorativo.

Limpieza

La limpieza es un aspecto importante a considerar tanto al comprar un edredón como al comprar una funda nórdica. En todo caso, debes escoger aquellos que sean fáciles de lavar, y que se puedan lavar en máquina para tener la mayor comodidad posible.

Dimensiones

Siempre dependerán del ancho y largo de tu colchón, y siempre se recomienda que sean un poco más grandes que el tamaño de tu colchón. De esta forma se podrá tener un mejor ajuste a la hora de colocarlos en tu cama.

Precio

Si hablamos de los edredones nórdicos, estos suelen tener un precio alrededor de los 50 euros, si buscas una opción que tenga una buena relación calidad-precio. Por otra parte, las fundas pueden ser mucho más baratas, puesto que sus precios suelen estar entre los 15 y los 25 euros en promedio.

¿Qué es una funda nórdica y un edredón nórdico?

Es importante tener en cuenta que ambas son piezas de lencería de cama, pero que tienen una diferencia sutil. Por una parte, nos encontramos con las fundas, que están diseñadas para albergar un relleno aislante contra el frío. Estas suelen tener una mayor versatilidad estética, en especial porque se pueden ir intercambiando en caso de ser necesario, y pueden ser usadas para todas las épocas del año.

Los edredones nórdicos por otra parte, tienen una estructura con una cubierta de tela que no se puede sustituir. Estos por lo general se usan únicamente en la época del invierno, en especial porque suelen dar bastante calor. Para que puedas conseguir la máxima versatilidad, Lo más recomendable es tener ambos, porque así cuando haga frío puedes colocar el edredón dentro de la funda para tener un aspecto estético fantástico y que al mismo tiempo tengas el calor que necesitas.

¿Para qué sirve un edredón nórdico y una funda nórdica?

El objetivo principal de un edredón nórdico es dar calor, por este motivo su diseño es bastante minimalista y vienen en diferentes grosores dependiendo de las necesidades. Por otra parte, las fundas nórdicas se utilizan para guardar el edredón en su interior. Estas cumplen una función más decorativa en el cuarto, para que puedas conseguir así una decoración acorde con tus gustos.

Para que puedas colocar el edredón dentro de la funda debes seguir estas recomendaciones:

Debes dejar la funda con las costuras hacia afuera.

Coloca la funda extendida sobre la cama con la cremallera o botones hacia la parte inferior del colchón.

Se debe colocar el relleno con la etiqueta hacia los pies.

Debes enrollar la funda y el edredón comenzando desde el cabecero hasta los pies.

Ve introduciendo la parte inferior por debajo del rollo hasta cubrirlo por completo.

Ahora se debe desenrollar en el sentido contrario y ve estirando, asegurándote de sacudir las esquinas y cerrar los botones o cremallera.

¿Cómo se deben lavar?

Siempre será bueno que verifiques la etiqueta que ha colocado el fabricante en el producto, porque allí tendrás información detallada acerca del proceso. Nunca se debe utilizar lejía ni suavizantes en este tipo de productos.

Se aconseja que se emplee un detergente neutro y que no laves estos productos con agua a más de 40°C para evitar daños en sus fibras. Tampoco es aconsejable que mezcles estos productos con otras prendas en la lavadora para evitar que se manchen, y si es de poliéster no es aconsejable plancharla.

Ventajas de dormir con edredones y fundas nórdicas

Existen muchas ventajas de utilizar edredones y fundas nórdicas, en especial durante el inverno, dentro de las principales están:

Hacer la cama es mucho más fácil si tienes este tipo de elementos.

El tacto que ofrecen es suave y agradable.

Son muy ligeras, por lo que no tendrás incomodidad a la hora de dormir.

Existen opciones para todos los presupuestos, porque algunos de estos productos son muy baratos.

Se ajustan a la perfección a todo tipo de camas, garantizando así la máxima versatilidad.

Como puedes ver, son muchas las ventajas que tienen este tipo de productos de lencería para tu cama.

Consejos para el cuidado de los edredones y fundas nórdicas

