Cuando hace mucho frío, es indispensable que tengas un sistema de calefacción que te permita conseguir una temperatura agradable y una buena temperatura interna. Por este motivo tener una de las mejores estufas de gas butano en casa es algo básico. Nuestra favorita es la Orbegozo HBF100 , porque tiene una gran eficiencia y te permitirá mantener tus ambientes con una calefacción de primera.

Los calefactores y hornillos ya no son la mejor opción para luchar contra el frío, en especial porque las estufas de gas son mucho más modernas. Estos aparatos son mucho más potentes y permiten calentar los interiores en tan solo unos minutos. Pero no todos tienen la misma calidad, por lo cual tomar una decisión de compra puede resultar un poco más complicado.

Así que, si te interesa conocer los mejores modelos de estufas de gas butano para tener una buena calefacción en tu hogar te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es la mejor estufa de gas butano?

Elegir el modelo correcto para tu hogar no es tan sencillo como puede parecer, en especial porque debes asegurarte de tener una estufa que te brinde el máximo rendimiento. Por este motivo hoy hemos seleccionado las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, y así podrás elegir de una forma más sencilla sin tener que pensártelo demasiado.

Estas son las mejores estufas de gas butano para casa tras nuestro análisis:

1. Estufa de gas butano de llama azul Orbegozo HBF100

Estufa de gas butano de llama azul Orbegozo HBF100

Es una estufa de llama azul que te permite tener una gran comodidad al usarla en tu hogar, y ofrece una pantalla con llama azul frontal de cristal templado. Tiene una potencia total de 3800kW, lo que te permitirá tener un sistema de calefacción de alta potencia y que es altamente eficiente. Funciona tanto con gas butano como con gas propano para darle una mayor versatilidad a esta estufa.

Por otra parte, cuenta con un triple sistema de seguridad que permite la desconexión automática en caso de falo en la llama. Además, tiene un analizador atmosférico de CO2 y un encendido piezoeléctrico, para garantizar que la estufa funcione de forma eficiente. El consumo que tiene esta estufa es de 280gr/h como máximo, y tiene una eficiencia energética tipo A. Tiene ruedas pivotantes y asas de transporte para que puedas moverla fácilmente por toda tu casa sin ningún inconveniente.

Las opiniones que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado son muy positivas afirmando que "esta estufa calienta muy bien, pero no por la parte frontal sino por la parte superior". También aseguran que "tiene una muy buena relación calidad-precio y se puede tener un ambiente agradable en tan solo 20 minutos". Es una estufa que calienta perfectamente, y tiene un consumo muy bajo en especial si no la usas a máxima potencia.

Ver precio

2. Estufa de gas butano catalítica Campingaz CR5000

Estufa de gas butano catalítica Campingaz CR5000

Esta es una estufa de gas portátil que permite tener una solución perfecta para el calentamiento de interiores. Es muy práctica, porque no requiere estar conectada a la red de gas o a la red eléctrica. Tiene un tiene un sistema de regulación de temperatura para graduarla a lo que necesites, y un sistema de ignición piezoeléctrica. Su dispersión de calor mediante un sistema catalítico que permite tener una mayor eficiencia energética.

Cuenta con unas asas para su fácil transporte, y cuatro ruedas que permiten el desplazamiento fácil por todo tu hogar sin ningún tipo de inconveniente. Tiene un sensor de detección de CO2 para que la estufa se apague de forma automática en caso de detectar algún nivel demasiado alto. Es una estufa de una potencia de 3050W, y tiene un consumo de gas de 220gr/h lo que permite que puedas tener un menor consumo que con otras estufas que sean más potentes.

Este modelo tiene opiniones muy buenas por parte de los usuarios afirmando que "es una estufa que tiene un muy buen rendimiento que está bien construida, y es perfecta para usarla en habitaciones grandes". Por otra parte, aseguran que "esta estufa consume un poco más que otras del mercado, pero calienta más que otros modelos por lo cual merece la pena". Es un muy buen modelo si quieres tener el máximo rendimiento en tu hogar.

Ver precio

3. Estufa de gas butano de llama azul De’Longhi VBF

Estufa de gas butano de llama azul De’Longhi VBF

Se trata de un modelo de estufa de llama azul que tiene un gran rendimiento, y que tiene un sistema de llama azul de alta calidad. Cuenta con una potencia máxima de 4200W, lo que permite calentar espacios amplios de una forma realmente sencilla. Es una estufa muy potente, que es perfecta para las estancias hasta los 50 metros cuadrados.

Cuenta con un sistema de control variable de la llama, y una potencia que se puede ajustar fácilmente de forma manual o automática. Tiene un doble sistema de seguridad que te permitirá conseguir el máximo rendimiento posible en tu estufa sin ningún tipo de riesgos. Sus mandos ergonómicos están situados en la parte lateral del aparato, y cuenta con ruedas y asas de transporta para que puedas llevarla fácilmente por todo tu hogar de una forma muy cómoda.

Las reseñas sobre este modelo son bastante positivas, afirmando que "tiene un estilo bastante bueno que se adapta bien al salón, y su entrega es muy rápida". También aseguran que "la estufa funciona muy bien, tiene una gran potencia, y puede calentar un salón de 60 metros en tan solo 10 minutos". Es una estufa que tiene una gran versatilidad, y que permite que tengas un gran rendimiento con un consumo bastante eficiente de gas.

Ver precio

4. Estufa de gas butano infrarrojos Butsir

Estufa de gas butano infrarrojos Butsir EBBC0016

Se trata de una estufa que es bastante compacta y que tiene un sistema de funcionamiento con cerámica de infrarrojos con dos niveles de potencia. Esta estufa ofrece un analizador de atmósfera, lo que te permite tener la mayor comodidad posible y una gran versatilidad. Se puede usar tanto con un quemador como con los dos quemadores encendidos.

Con un solo quemador tiene un consumo de 98gr/h, y alcanza una potencia de 1,5kW, mientras que con los dos quemadores encendidos el consumo será de 200gr/h y una potencia de 3,0kW. Su sistema de encendido es piezoeléctrico, y tiene un doble sistema de seguridad. Con sus ruedas multidireccionales incorporadas podrás desplazarla fácilmente sin ningún tipo de inconveniente. Funciona con todas las bombonas de butano comerciales con una capacidad máxima hasta 3KG.

Esta estufa tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "es fácil de instalar, de almacenar, y es perfecta para un salón pequeño". Por otra parte, aseguran que "es ideal para el camping, y es totalmente segura para los niños, sirve muy bien para calentar la caravana, simplemente con ponerla en mínimo". Es una gran opción si quieres una estufa que sea compacta para tu sistema de calefacción y que te ofrezca un gran rendimiento.

Ver precio

5. Estufa de gas butano infrarrojos Orbegozo HCE 73

Estufa de gas butano infrarrojos Orbegozo HCE 73

Se trata de una estufa cerámica que tiene un triple sistema de seguridad, y que permite calentar todos tus espacios de una forma bastante eficiente. Esta estufa tiene una potencia total de 4200W, lo que la hace ideal para espacios más grandes. Tiene un sistema de encendido mediante pulsador lo que permite que tengas una mayor comodidad al encenderla.

El consumo de la estufa funcionando al máximo es de 305gr/h, y tiene unas ruedas pivotantes y asas de transporte para una mayor movilidad. Es apta tanto para gas propano como para gas butano, garantizando así que puedes tener la mayor versatilidad. Gracias a su panel cerámico, podrás disfrutar de una mayor emisión de calor frontal, lo que te permite crear un ambiente mucho más confortable de una manera más eficiente.

Son muchas las opiniones que positivas que tienen estos modelos asegurando que "calienta muchísimo y el consumo sale mucho más barato que las eléctricas, y es perfecta para estancias de hasta 40 metros cuadrados". Además, aseguran que "calienta muchísimo, pesa poco, es segura y es muy resistente". Es una estufa que tiene una gran eficiencia para calentar todos tus espacios fácilmente y disfrutar de una estancia totalmente confortable.

Ver precio

6. Estufa de gas butano catalítica Orbegozo H55

Estufa de gas butano catalítica Orbegozo H55

Esta es una de las mejores estufas que encontrarás en el mercado, en especial porque ofrece una potencia total de 3000W. Cuenta con una eficiencia energética de tipo A, y ofrece un sistema con un panel catalítico de doble capa. Tiene un sistema de encendido piezoeléctrico con un sistema de triple seguridad. Esto permite que se tenga la mayor eficiencia posible en este modelo.

Esta estufa funciona tanto con gas butano como con gas propano, lo que te permitirá tener la mayor versatilidad posible. Tiene un consumo a máxima potencia de 218gr/h, mientras que en el consumo mínimo es de 127gr/h. Cuenta con asas de transporte para que puedas moverla fácilmente por tu hogar, y con ruedas pivotantes que facilitan el desplazamiento, esto permite que puedas llevarla a cualquier espacio que necesites sin dificultad.

Según las opiniones que tienen los usuarios afirman que "es muy cómoda de utilizar y se calienta muy rápido cualquier espacio". Por otra parte, también aseguran que "este es un modelo que sirve perfectamente para espacios de hasta 25 metros cuadrados o más de una forma rápida". Es una estufa muy potente, y te permitirá conseguir el máximo rendimiento posible.

Ver precio

¿Cómo elegir una buena estufa de gas butano?

Antes de comprar una estufa de gas butano, existen diferentes puntos básicos que debes tener en consideración para que elijas de la forma adecuada. Dentro de los principales puntos que deberías tener en cuenta antes de comprar este tipo de estufas están los siguientes:

Potencia

La potencia es un aspecto fundamental que debes tener en cuenta porque debes asegurarte de tener un total de 60 a 70W por cada metro cuadrado en promedio. Para las estancias de 70 metros cuadrados necesitarás una estufa con una potencia total de 4500W, pero esto puede variar dependiendo del aislamiento, el número de ventanas, y otros factores que puedan afectar la calefacción.

Por normal general, puedes utilizar esta métrica para calcular la potencia que necesitarás para calentar la estancia que quieres. Así podrás saber aproximadamente la potencia que necesitarás en tu estufa, y podrás elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Aislamiento

Cuando las casas están mal aisladas esto puede afectar al aparato y puede aumentar considerablemente el consumo de gas. Por este motivo, debes asegurarte de que la estancia donde colocarás la estufa esté bien aislada para que se pueda retener el calor.

Tipo de estufa

Es un aspecto muy importante, porque puedes elegir entre unas estufas catalíticas, de llama azul o de infrarrojos o cerámicas. En todo caso Las estufas más demandadas por los usuarios son las catalíticas, en especial porque son las más modernas. Sin embargo, las estufas de llama azul o de infrarrojos también son una buena opción, porque ofrecen un buen rendimiento.

Seguridad

La estufa que vas a comprar debe ser muy segura para evitar accidentes en tu hogar, y debe contar por lo menos con 2 sistemas de seguridad. Aunque lo ideal es que cuente con los 3 sistemas de seguridad básicos que serán: apagado automático si se extingue la llama, detección de niveles peligrosos de CO2 y temporizador para apagar la llama cada cierto tiempo. Si el modelo que vas a escoger cuenta con estas medidas de seguridad podrás asegurarte de tener una estufa de alto rendimiento y que no te causará ningún tipo de problema.

Portabilidad

Este tipo de estufas suelen tener un diseño bastante compacto, y para que puedas moverla fácilmente por todo tu hogar debes asegurarte de que tengan ruedas. No está de más comparar el peso de los diferentes modelos, pero siempre asegurándote de que tengan ruedas y asas de transporte para una mayor comodidad.

Control de temperatura

Incluso si compras una estufa que tenga un sistema inteligente con temperatura automática, siempre será bueno que cuente con un sistema que te permita graduar la temperatura. De esta forma, puedes ajustar la temperatura de tus estancias de una forma muy cómoda y adaptarla por completo a tus gustos.

¿Qué es y para qué sirve una estufa de gas butano?

Las estufas de gas son dispositivos de un tamaño medio, los cuales permiten que puedas calentar una habitación o cualquier estancia de tu hogar. Estas son un sistema de calefacción que es muy utilizado en la actualidad, en especial porque tienen un sistema de bajo coste, y con un consumo bajo.

También son estufas que son de fácil instalación, y se pueden mover por todas las estancias del hogar puesto que son dispositivos totalmente portátiles. Estas estufas funcionan mediante gas natural, gas propano o butano dependiendo del tipo de estufa que escojas. Son perfectas para tener un buen sistema de calefacción de uso doméstico y que sea altamente versátil.

Tipos de estufas de gas butano

Existen diferentes tipos de estufas de gas butano entre las cuales puedes escoger, para que puedas saber cuál es mejor para tu hogar, vamos a conocer los tres tipos de estufas de gas butano que encuentras en el mercado:

Catalíticas: estas son las estufas que calientan su panel frontal y a partir de allí producen la radicación de calor. Estas desprenden más calor por convección que por radiación, pero son las que tienen una menor vida útil. En todo caso, estas son ideales para habitaciones desde los 20 hasta 235 metros cuadrados.

estas son las estufas que calientan su panel frontal y a partir de allí producen la radicación de calor. Estas desprenden más calor por convección que por radiación, pero son las que tienen una menor vida útil. En todo caso, estas son ideales para habitaciones desde los 20 hasta 235 metros cuadrados. De llama azul: estas calientan el aire de la habitación y no los objetos. En estas estufas la subida de temperatura es más lenta, pero es eficiente y más respetuosa con el medio ambiente.

estas calientan el aire de la habitación y no los objetos. En estas estufas la subida de temperatura es más lenta, pero es eficiente y más respetuosa con el medio ambiente. De infrarrojos: estas funcionan mediante la radiación electromagnética, pero son más inseguras en caso de que tengas niños o mascotas. Estas son muy duraderas, potentes y se destacan por calentar muy rápido las estancias.

Estos tipos de estufas son principalmente para el uso interior. Si necesitas un sistema de calefacción para exteriores, las más comunes son las estufas de farola que suelen verse en terrazas de bares y restaurantes.

¿Qué potencia debe tener una estufa de gas butano?

Debes tener en cuenta que todo dependerá del tamaño de la estancia que quieras calentar. En todo caso, se aconseja calcular aproximadamente 70W por cada metro cuadrado para que tengas una calefacción eficiente.

En ese orden de ideas, para estancias de 30 metros cuadrados, estaremos hablando de una potencia aproximada de 2000W. Lo más recomendable es optar por modelos que tengan 3000W o más, en especial si son espacios que sean bastante grandes y que requieras calentar.

Debes tener en consideración que también dependerá de la temperatura que busques en cada estancia. Y por este motivo, lo más recomendable es que escojas un modelo que cuente con una temperatura totalmente regulable, porque así disfrutarás de la mayor versatilidad para todos tus espacios.

¿Cuánto gasta una estufa de gas butano?

Las bombonas de gas tienen constantes variaciones en sus precios, pero por norma general puedes encontrar las bombonas por 15 o 16 euros. Esto quiere decir que, por cada KG de gas, estarás pagando aproximadamente 1,2 euros.

El consumo de los aparatos dependerá de cuánta sea su capacidad, y dependerá de la potencia a la cual la utilices. En todo caso, las estufas suelen tener un consumo aproximado entre los 200 y 300 gramos de gas por cada hora de trabajo. Esto implicaría que por cada hora estarías consumiendo aproximadamente 0,3 euros en la calefacción, lo que resultará en un coste muy bajo por cada metro cuadrado que vas a calentar.

Debes tener en cuenta que las estufas más modernas cuentan con sistemas que permiten regular fácilmente la temperatura y que te permitirán tener un consumo mucho menor de energía. En todo caso, debes elegir una que tenga un consumo eficiente y que te permita conseguir el máximo rendimiento.

Ventajas de una estufa de gas butano

Si aún no te decides a comprar una estufa de gas butano, es probable que sea porque no conoces sus ventajas. Para que puedas decidirte por utilizar las estufas de butano vamos a conocer más las ventajas que tienen:

Economía : es una de las principales ventajas que tienen, porque podrás tener un bajo consumo energético y ahorrarás mucho dinero.

: es una de las principales ventajas que tienen, porque podrás tener un bajo consumo energético y ahorrarás mucho dinero. Eficientes : estos sistemas permiten calentar los espacios de una forma mucho más rápida y eficiente.

: estos sistemas permiten calentar los espacios de una forma mucho más rápida y eficiente. Son compactas : estas estufas se destacan por tener un tamaño bastante compacto y pueden llegar a ser más eficientes que otros modelos de estufas más grandes.

: estas estufas se destacan por tener un tamaño bastante compacto y pueden llegar a ser más eficientes que otros modelos de estufas más grandes. Se pueden mover: las estufas de gas butano se pueden mover fácilmente a diferentes partes de tu hogar. Para ello, la mayoría cuenta con ruedas, y puedes llevarlas únicamente a los espacios donde necesitas calefacción, lo que te llevará a tener un consumo más bajo de combustible.

Como puedes ver, las estufas de gas butano son una gran opción si lo que quieres es ahorrar en calefacción y tener un sistema bastante eficiente.

Desventajas de una estufa de gas butano

A pesar de ser unas estufas de alta calidad, estas también tienen algunos puntos que son negativos y que debes tener en consideración. En todo caso, sus principales inconvenientes pueden ser los siguientes:

Requieren de un mantenimiento periódico para que la llama siga siendo azul, porque de lo contrario esto podría afectar negativamente tu salud.

La llama se puede apagar y puedes inhalar gas que es nocivo para la salud, por lo que un sistema de seguridad debe ser algo básico.

Se debe estar revisando que no exista ningún tipo de fuga de gas

Estas estufas no se deben usar mientras que estás durmiendo

Fuera de estas desventajas, existen muchas personas que aún no confían en el gas butano para la calefacción. Sin embargo, si compras una estufa que tenga todos los sistemas de seguridad necesarios, podrás asegurarte de que conseguirás un buen sistema de calefacción para tu hogar.

¿Dónde colocar una estufa de gas butano?

Las estufas de gas butano son perfectas para básicamente cualquier estancia de tu hogar, para mantener una temperatura adecuada en las mismas. En todo caso, debes asegurarte de colocarla alejada de la mayoría de los objetos para que pueda cumplir con su función por completo.

En todo caso, debes asegurarte de que no obstruirás el flujo de aire caliente, y que no colocarás la estufa junto a los muebles. Lo mejor es colocarla en un espacio donde la estufa pueda estar separada de cualquier objeto para evitar accidentes. Recuerda que, de esta forma podrás evitar que la estufa se sobrecaliente o que se pueda generar un problema con el funcionamiento de la misma.