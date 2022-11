En ocasiones encender la cocina o incluso una vela puede ser una tarea compleja si nos quedamos sin líquido en el encendedor o no tenemos nada para encenderlas. En estos casos, es bueno contar con un buen encendedor eléctrico como el SHUNING Black Scorpion , que te permita conseguir siempre una gran practicidad a la hora de utilizarlo.

Estos encendedores pueden llegar a ser mucho más seguros y duraderos, por lo que se están convirtiendo en los favoritos de la mayoría de personas.

¿Cuáles son los mejores encendedores eléctricos del mercado?

Encontrar un buen encendedor eléctrico no siempre es fácil, porque existen diferentes modelos en el mercado. Es por este motivo hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones del mercado, para conseguir así uno que se adapte a tus necesidades. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Encendedor eléctrico SHUNING Black Scorpion

Encendedor eléctrico SHUNING Black Scorpion

Sin duda este es uno de los mejores encendedores eléctricos que podremos encontrar en el mercado. Está fabricado con un cuerpo de aleación de zinc, y viene con un patrón en relieve, así como un diseño compacto y de moda. Es completamente recargable mediante USB, alcanzando una carga completa en 2 a 3 horas, con lo que podrás usarlo perfectamente de 100 a 300 veces.

Es un encendedor completamente seguro, a prueba de viento y sin llama, con una función de apagado automático a los 8 segundos. Viene con indicadores LED en el costado para que puedas ver el consumo de energía y cargarlo cuando sea necesario. Es un modelo perfecto para todo tipo de usos y tiene un peso de tan solo 85 gramos, lo que hace que este modelo sea muy ligero.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es de muy buena calidad, con un acabado muy bonito y enciende bastante bien la mecha". Por otra parte, destacan que "funciona bien como encendedor, viene cargado y le dura mucho la batería, encendiendo únicamente cuando se pulsa el botón y se apaga al soltarlo".

2. Encendedor eléctrico Qimaoo 05QM0261-DE-FBA

Encendedor eléctrico Qimaoo 05QM0261-DE-FBA

Esta es una muy buena opción a tener en consideración, puesto que es una opción que es impermeable lo que permite que se pueda usar en cualquier tipo de ambiente. Se puede sumergir, siempre que la hebilla del encendedor esté completamente cerrada, y siempre se recomienda secarlo para evitar descargas eléctricas. Es totalmente a prueba de viento con un sistema de doble lazo que permite su uso incluso con el mal tiempo sin generar ningún tipo de llama.

Tarda un tiempo de 2 horas en cargarse por completo, y se recomienda desconectarlo cuando esté totalmente cargado para evitar la sobrecarga de la batería. No se recomienda su uso mientras que se encuentre cargando. Está disponible en dos colores diferentes, y este modelo es ideal para el uso al aire libre, para la cocina, para cigarrillos o velas sin ningún tipo de limitación.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una muy buena opción a considerar, es perfecto para los días de lluvia y viento, con una batería que dura bastante". También destacan que "es un buen producto, a prueba de agua, se puede sumergir sin que le entre el agua y funciona perfectamente". Es un muy buen encendedor eléctrico, que en un principio puede ser difícil de manejar, pero te acostumbrarás muy rápidamente.

3. Encendedor eléctrico NAOLIU Recargable

Encendedor eléctrico NAOLIU Recargable

Se trata de un encendedor eléctrico que tiene una muy buena calidad, y que funciona con baterías de alto rendimiento. Está fabricado con un material de textura mate, lo que garantizará un agarre muy cómodo a la hora de utilizarlo. En su interior incorpora una batería de polímero de litio, que garantiza una larga vida útil y un rendimiento de seguridad. Su diseño es completamente a prueba de viento, gracias a su tecnología de pulso de plasma.

Utiliza una tecnología que permite que se pueda utilizar incluso en ambientes con un viento fuerte sin ninguna limitación. Tiene un sensor de contacto, por lo que únicamente se debe tocar para encenderlo, y su velocidad de encendido es cinco veces superior a un modelo convencional. Además, incorpora unas barras de luz LED brillante que te indiciarán el nivel de batería que tiene. Se carga fácilmente mediante un cable USB en tan solo 1 hora y con su chip inteligente se tendrá protección contra los cortocircuitos y unas funciones de apagado automático.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy bueno, funciona muy bien, y es más bonito en persona, viene con el cable de carga por lo que hay que usar el enchufe del móvil". Además, afirman que "la presentación está muy cuidad, la carga le dura muchísimo y se enciende con la huella dactilar". Este es un modelo muy práctico para llevarlo a todas partes y que es muy fácil de utilizar.

4. Encendedor eléctrico ASANMU Mini

Encendedor eléctrico ASANMU Mini

Este es un encendedor resistente al viento y completamente funcional para utilizarlo al aire libre, por lo que es perfecto para viajes y actividades al aire libre. Además, es perfecto para el uso en interiores, y cuenta con un sistema de encendido con inducción táctil para el encendido. De esta forma, se puede tener un encendido más rápido, seguro y conveniente, y bastará con pulsar el botón central para utilizarlo.

Cuenta con un arco electrónico con indicador de la capacidad de la batería, y tiene cuatro puntos de coloreado para mostrar la capacidad de la batería. De esta forma, sabrás si se necesita recargar o si la batería está totalmente cargada. Su sistema de seguridad hace que se apague de forma automática a los 10 segundos sin operación. Es completamente recargable mediante USB, por lo que podrás recargarlo en cualquier parte que quieras.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un buen producto, avanzado, cómodo y muy fácil de utilizar". Por otra parte, destacan que "es bonito, manejable, no pesa nada aunque la batería le dura poco, pero en general está bastante bien". Este es un diseño bastante práctico que permite un encendido lateral de forma muy cómoda y rápida.

5. Encendedor eléctrico RONXS JL872

Encendedor eléctrico RONXS JL872

Se trata de un encendedor eléctrico con un sistema de seguridad multiprotección que permite tener siempre la máxima seguridad a la hora de utilizarlo. Cuenta con una pantalla LED y una batería de gran capacidad. Sus 5 luces LED laterales nos indicarán el nivel de carga que tiene, y es recargable mediante USB. Puede proporcionar más de 600 usos con una carga completa, y su cuello flexible y largo permite que se pueda usar para el encendido de casi cualquier elemento que necesites.

Se puede girar fácilmente 360 grados, para que se pueda conseguir la máxima comodidad al utilizarlo. Es ideal para el uso diario tanto en interiores como en exteriores, lo que lo convierte en un modelo completamente multifunción. Su diseño es a prueba de viento y salpicaduras, protegiendo el pulso eléctrico. No produce ningún tipo de llama, no usa butano y no tiene ningún tipo de complicaciones a la hora de usarlo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "cumple con su función perfectamente, es ideal para entornos húmedos donde las cerillas no funcionan bien". También destacan que "es elegante, cómodo, fácil de usar, es práctico y cómodo para cargar". Es una muy buena opción a tener en cuenta, le dura bastante la carga y permite alcanzar todas las zonas de forma muy fácil.

6. Encendedor eléctrico HOTERB

Encendedor eléctrico HOTERB

Esta es una muy buena opción de encendedor sin llama que cuenta con una interfaz de carga mediante USB tipo-C. Viene con una batería de litio recargable que puede cargar en tan solo 1 hora, con lo que se obtienen entre 55 y 65 veces de chispa. Simplemente se debe presionar el botón de seguridad y empujar el interruptor hacia arriba para encenderlo. Tiene un sistema de seguridad que se apagará automáticamente a los 7 segundos de haberlo encendido.

Se puede cargar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque tiene una interfaz de carga USB-C que es igual a la de muchos móviles. Su diseño es completamente a prueba de viento y de salpicaduras, por lo que se puede usar en condiciones de viento fuerte o en clima húmedo. Viene con indicadores LED para mostrar el nivel de la batería y está disponible en diferentes colores para elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy cómodo de usar, no tarda mucho en cargarse, y se pueden encender las velas sin necesitar de un mechero". Además, destacan que "funciona bastante bien, es muy práctico y seguro". Es un modelo bastante compacto que permite que puedas llevarlo a todas partes sin ningún tipo de limitación.

7. Encendedor eléctrico Eletorot FBALL369UU

Encendedor eléctrico Eletorot FBALL369UU

Se trata de un encendedor eléctrico que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio, y que permite encender velas fácilmente. Funciona sin necesidad de butano o cualquier tipo de líquido de encendedores, siendo más seguro, evitando cualquier tipo de quemaduras. Se puede cargar fácilmente mediante cable USB y tiene indicadores LED para saber el nivel de carga y no quedarse sin carga en ningún momento.

Este encendedor de cocina funciona muy bien para encender la estufa de gas de la cocina. También funciona perfectamente al aire libre, porque funciona sin producir llama, lo que permite que sea altamente versátil. Este modelo está disponible en diferentes colores para que puedas escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "no lleva ningún tipo de combustible por lo que no contaminas el ambiente, y su uso es infinito porque no se acaba, simplemente se debe cargar por cable USB". Por otra parte, destacan que "es ideal para encender cosas con viento, y se puede cargar fácilmente".

8. Encendedor eléctrico VEHHE Crasts

Encendedor eléctrico VEHHE Crasts

Este es un modelo que cuenta con un diseño totalmente a prueba de viento, y que permite el uso bajo cualquier condición sin ningún tipo de inconvenientes. Cuenta con múltiples protecciones, para que si está encendido por mucho tiempo se corte automáticamente la energía. Su cabeza es larga y flexible, lo que permite mantener una distancia segura de la chispa.

Es ideal para cualquier tipo de velas, estufas de gas, caminatas o campamentos, en especial porque es muy compacto y fácil de llevar a todas partes. Tiene una batería recargable en su interior de iones de litio, que permite que se tenga un tiempo de uso muy prolongado. Está disponible en diferentes colores, y cuenta con luces LED para indicar el nivel de batería de forma fácil.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es práctico, útil y ligero, pero se gasta rápidamente la batería". También destacan que "es perfecto para encender velas, es cómodo y limpia, porque no tizna".

9. Encendedor eléctrico Oladwolf

Encendedor eléctrico Oladwolf

Si estás buscando un encendedor eléctrico barato, no cabe duda de que este es una gran opción que debes considerar. Cuenta con un cuello flexible que gira 360°, y tiene un mango largo lo que garantizará que se tenga la máxima seguridad posible. Viene con una tecnología de encendido por arco de plasma que garantiza un encendido rápido y eficiente. Además, cuenta con protección contra sobrecalentamiento, exceso de carga o cortocircuito.

Es completamente a prueba de viento, siendo un modelo que es portátil e ideal tanto para el uso en interiores como en exteriores. Ofrece una gran comodidad a la hora de usarlo, y es versátil para utilizarlo en cualquier situación. Viene con indicadores LED para mostrar la carga que tiene, y permite hasta 500 usos con una sola carga.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene una gran funcionalidad, es mucho mejor que los encendedores de gas, además de que tiene una capacidad de curvar el brazo". Además, destacan que "funciona muy bien, es muy cómodo y es recargable". Esta es una gran opción si estás buscando un modelo que es barato y que sea altamente eficiente.

Consejos para comprar un buen encendedor eléctrico: ¿Qué debes tener en consideración?

Antes de comprar un encendedor eléctrico tendremos que fijarnos en algunos aspectos que resultarán importantes. Dentro de los principales a tener en consideración estarán:

Tipo de uso

El objetivo principal de un encendedor eléctrico es crear fuego, pero debemos tener claros los usos que le daremos para tener la máxima comodidad. Ten en cuenta que si lo vas a usar en la cocina o parrilla, lo mejor es contar con un modelo de cuello flexible que hace que tengas más distancia de la llama.

Por otra parte, para usos como ocasiones especiales o eventos, pueden valer los de cuello flexible, o los de bobina o resistencia. Ten en cuenta que, estos últimos son una muy buena opción si hablamos de fumadores, porque permiten tener una gran comodidad a la hora de encender el cigarro.

Materiales

Es vital que los materiales con los que se fabrique el encendedor sea realmente resistente, por lo que es mejor evitar el plástico. Lo ideal es optar por aquellos que están elaborados en materiales resistentes como el aluminio, que permitirá que se tenga una gran resistencia.

Además, si son par el uso exterior, lo ideal es que el metal que incorpora sea de muy buena calidad, porque así evitaremos cualquier tipo de daños al mismo.

Diseño y carga

Debemos tener en consideración que este tipo de encendedores debe contar con un diseño que sea lo más ergonómico posible. De esta forma, se podrá sujetar fácilmente, y también debes fijarte en que se adapte a tus gustos y estilo.

Por otra parte, debemos pensar en el tiempo de carga que tendrá el aparato, el cual debería ser alrededor de 1 hora, aunque algunos se tardan un poco más. Dependiendo de la capacidad de la batería, será el número de veces que se podrá utilizar el dispositivo, por lo que la batería es un aspecto importante a tener en consideración.

¿Qué es un encendedor eléctrico?

Un encendedor eléctrico es la evolución de los típicos dispositivos de ignición a base de algún carburante como el gas butano. Estos son dispositivos que suelen ser portátiles y que podremos llevar a todas partes de forma muy cómoda, y que constan de un sistema de filamentos para su encendido.

Algunos también pueden incorporar un sistema de bobina o de resistencia eléctrica, que permite que se utilice mediante el contacto. Además, estos encendedores únicamente causan una chispa para encender la estufa, pero no generan ningún tipo de fuego, por lo que pueden llegar a ser mucho más seguro.

¿Para qué sirve un encendedor eléctrico?

Los encendedores eléctricos son un sistema moderno que puede llegar a ser muy versátil y que permite el encendido sin ningún tipo de gas. Estos son amigables con el medio ambiente porque no generan ningún tipo de combustión y pueden utilizarse de forma muy cómoda en todo momento.

Por otra parte, estos tienen usos tanto en interiores como en exteriores puesto que no se limitarán por el viento, puesto que no generan llama. Además, son perfectos para la cocina, para encender velas o incluso para que puedas utilizarlos cuando los llevas de camping por su gran versatilidad.

Ventajas de utilizar un encendedor eléctrico

El principal beneficio que tiene un encendedor eléctrico es que se puede generar fuego sin necesidad de generar una llama. Además, existen otros beneficios dentro de los que están:

Son totalmente recargables por lo que puedes utilizarlos por mucho tiempo sin necesidad de cambiarlos.

Tienen diseños que suelen ser cómodos de utilizar.

La mayoría tienen indicadores de batería mediante luces LED.

Aportan una gran utilidad para el uso en exteriores porque se pueden usar en condiciones de viento.

Sin embargo, debes tener en consideración que estos dispositivos pueden llegar a deteriorarse rápidamente, en especial su batería, por lo que algunos pueden reducir su vida útil rápidamente. Por otra parte, si se emplean de forma inadecuada podrían llegar a causar problemas con su batería.

Tipos de encendedores eléctricos

Cuando vamos a comprar un encendedor eléctrico, debemos considerar que existen tres tipos diferentes:

De arco con cuello flexible: estos son perfectos para iniciar el fuego en lugares de difícil acceso como las hornillas, parrilleras o incluso para las velas. Gracias a que tienen un cuello largo permiten tener una gran seguridad a la hora de utilizarlos.

estos son perfectos para iniciar el fuego en lugares de difícil acceso como las hornillas, parrilleras o incluso para las velas. Gracias a que tienen un cuello largo permiten tener una gran seguridad a la hora de utilizarlos. Doble arco: estos tienen dos pequeñas puntas metálicas por las que fluye la corriente. Estos encendedores permiten encender el fuego al contacto con cualquier cosa, pero es difícil de usar en lugares angostos.

estos tienen dos pequeñas puntas metálicas por las que fluye la corriente. Estos encendedores permiten encender el fuego al contacto con cualquier cosa, pero es difícil de usar en lugares angostos. Bobina: están pensados para que se puedan encender cosas pequeñas como los cigarrillos. Para que funcionen adecuadamente, se debe acercar lo máximo posible a la bobina, la cual se calienta lo suficiente para generar fuego.

Debemos tener en consideración que la gran mayoría de modelos que encontramos en el mercado funcionan mediante una batería de litio. Esto hace que tengan un gran rendimiento y que puedas utilizarlos muchas veces con tan solo una carga, sin necesidad de estar cargándolos a diario.

¿Cómo utilizar un encendedor eléctrico?

Los encendedores eléctricos se destacan por ser muy fáciles de utilizar, y para que puedas usarlo de forma adecuada simplemente sigue estos consejos:

Si el encendedor tiene una tapa debes abrirla, o de lo contrario pasa al siguiente paso.

Debes presionar el botón de encendido hasta que aparezca un arco o bobina de calentamiento.

Coloca el objeto a encender a 2 o 3 mm para encenderlo rápidamente. No se recomienda pegar los elementos al encendedor porque esto podría dañar los accesorios a su alrededor.

Siempre se debe usar el cable de carga incluido para cargar la batería.

Como puedes ver el uso es muy sencillo, y solo bastará con presionar un solo botón para que se pueda conseguir un funcionamiento óptimo.

Advertencias antes de utilizar un encendedor eléctrico

Antes de usar un encendedor eléctrico debes fijarte en las siguientes advertencias para que puedas evitar cometer errores: