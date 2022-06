Con la llegada del verano es el momento para disfrutar de la playa, piscina, el agua y los chapuzones con nuestros hijos. En este momento es en el que debes comprar unos flotadores y manguitos de una buena calidad como los MoKo P840034668001 , para que el baño no suponga ningún tipo de riesgo y que únicamente quede espacio para la diversión. Y es muy importante tener en cuenta que para los peques divertirse en el agua es mucho más que entretenimiento, porque también les ayuda a fortalecer sus músculos y a desarrollar capacidades psicomotrices.

¿Cuáles son los mejores flotadores y manguitos del mercado?

Existen muchos modelos de flotadores y manguitos en el mercado, pero no todos son de la misma calidad. Para facilitar tu elección, hoy hemos hecho una selección con las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado ¡Vamos con ella!:

1. Flotadores y manguitos MoKo P840034668001

Flotadores y manguitos MoKo P840034668001

Sin duda estos son los mejores flotadores y manguitos que podrás encontrar, los cuales cuentan con una capa exterior del producto está fabricada en nailon de alta calidad. Está fabricado en materiales que son seguros y sin sustancias irritantes. El material EPE se rellena en el medio para garantizar una buena flotabilidad. Tiene un diseño integrado de chaleco y mangas, lo que permite adaptarse fácilmente al niño, y garantizar una mayor comodidad que un modelo separado.

Su parte posterior adopta el diseño de cinturón de seguridad ajustable, con una correa que permite brindar un soporte perfecto para niños entre las 20 y las 50 libras. Su hebilla de seguridad es fácil de usar, y no es fácil de abrir para los niños. Es un producto que tiene unos colores brillantes y patrones de animales que son lindos y vívidos. Se puede usar sin inflar, y es ideal para que los niños mantengan el equilibrio y practiquen la natación.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es uno de los mejores flotadores del mercado, siendo un producto de muy buena calidad". Por otra parte, destacan que "es un producto increíble, es perfecto para un niño de 20 meses y es muy seguro de utilizar". Es una compra muy recomendable, puesto que se ajustan perfectamente, y tiene una cerradura de seguridad por lo que no se pueden abrir por sí solos.

2. Flotadores y manguitos VIEKUU Nadar aprendiendo

Flotadores y manguitos VIEKUU Nadar aprendiendo

Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque cuenta con un diseño de seguridad en su parte posterior con una hebilla que evitar que se desprenda. Es un chaleco para niños que permite disfrutar de una gran libertad mientras que nadan, y así conseguir una gran comodidad. Está fabricado de fibra de poliéster de alta comodidad, con tela no tejida impermeable, y espuma que evitará rozadoras o adherencia a la piel.

Este es ideal para jugar en el agua sin ningún tipo de inconvenientes. Lo puedes encontrar disponible en 6 estilos diferentes, y es apto para niños de 2 a 7 años. Es muy fácil de transportar y no es necesario inflarlo, simplemente se debe tirar del brazo y cerrar la correa en la parte posterior. Es un modelo muy útil para mantener a tus hijos completamente protegidos en el agua y que tengan una mayor confianza.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "no se deben inflar, son muy cómodos de poner y llevar, además de que no tienen nada que raspe". También destacan que "es la mejor ayuda para nadar, es muy ajustable y los brazaletes no se aprietan ni se deslizan por los brazos". Es una muy buena opción, sin necesidad de soplar y se mantiene perfectamente a flote.

3. Flotadores y manguitos Aitsite Float 01

Flotadores y manguitos Aitsite Float 01

Se trata de un modelo de flotador que se encuentra fabricado en material de espuma de EVA, el cual no virará y no absorberá agua. Este modelo es muy seguro, y es una muy buena alternativa a los brazaletes de natación inflables. El peso del cuerpo del cojinete permite soportar hasta 60KG en el agua, y no se requiere de inflar en absoluto brindando una gran protección.

Viene con un diámetro de 19cm, y un grosor de 2cm, con tres colores disponibles. Es perfecto para que los niños aprendan a nadar, siempre que la circunferencia de sus brazos esté por debajo de los 16cm. Estos discos vienen con una práctica bolsa de transporte, lo que hace que se puedan llevar a todas partes de una forma muy cómoda.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "estos flotan bastante, son resistentes y son muy cómodos, siendo ideales para tenerlos por muchos años". Además, destacan que "es lo esperado por completo, aguantan muy bien en el agua sin hundirse, y son un modelo que es muy práctico". Estos son unos flotadores de muy buena calidad, y que permiten aprender a nadar de una forma realmente sencilla.

4. Flotadores y manguitos Sevylor Puddle Jumper

Flotadores y manguitos Sevylor Puddle Jumper

Este es un flotador con manguitos que permite una óptima flotación, y que se puede sujetar con una hebilla a la espalda del niño de una forma cómoda. De esta forma, el niño no podrá abrirlo por sí solo, y su correa es totalmente ajustable para adaptarse a la mayoría de los tamaños sin ningún tipo de inconvenientes. Cuenta con un tejido suave de poliéster lo que aportará una gran comodidad sin roces y sin que se vaya a adherir a la piel.

Este modelo permite que los niños se diviertan y jueguen en el agua sin ningún tipo de inconvenientes. Son muy fáciles de usar, puesto que se ponen rápidamente, y no requieren ser inflados para ser utilizados. Son muy cómodos de llevar y están pensados para niños entre los 2 y los 5 años de edad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es perfecto para andar por la piscina o la orilla del mar sin que el niño vaya a correr ningún tipo de riesgo porque puede flotar perfectamente". Por otra parte, destacan que "es un modelo muy adecuado, permite flotar completamente erguido o en posición de natación".

5. Flotadores y manguitos Rendcquin Kinder

Flotadores y manguitos Rendcquin Kinder

Se trata de un modelo de manguitos para los brazos, que está fabricado en material de PVC duradero y que es completamente a prueba de fugas. Es completamente portátil, no tóxico y duradero, y tiene una superficie que es lisa y suave, por lo que los niños pueden divertirse sin ningún tipo de inconvenientes. Cuenta con un grosor de 0.35mm, lo que permitirá que sea muy resistente.

Cuenta con una cámara de aire principal y dos cámaras de aire auxiliares, lo que ofrecerá un entorno de natación muy seguro para los hijos. Están fabricados en un color naranja, que hace que tus hijos sean fácilmente visibles y que puedas vigilarlos fácilmente. Estos brazaletes vienen con su propia bomba de aire y un tubo de evacuación, y son perfectos para brazos con una circunferencia de 21 a 23cm.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "están bastante bien, no son para nada aparatosos, y dan la sensación de mucha estabilidad, estando bastante bien". También destacan que "es un modelo muy cómodo, con una gran libertad de movimiento frente a los flotadores, siendo totalmente resistente".

6. Flotadores y manguitos Gogokids

Flotadores y manguitos Gogokids

Este es un chaleco de natación que se encuentra fabricado en material que es muy duradero, y que es completamente a prueba de rasgaduras. Permite disfrutar de un verano que es completamente seguro y cumple con el estándar de seguridad EN 13138-1. El chaleco incluye alas en los brazos y se asegura fácilmente con una hebilla de seguridad en la espalda del niño, para que no lo pueda abrir por sí solo. Gracias a su correa ajustable se puede adaptar a todos los tamaños entre los 14 y 23KG.

Es muy fácil de utilizar, puesto que estará listo de inmediato cuando se coloque porque no será necesario inflarlo. Ofrecerá al niño una gran comodidad, gracias a que la banda del brazo tiene una construcción muy suave. Este modelo es perfecto para que los niños aprendan a nadar, y se ofrece una garantía de 12 meses por problemas de calidad.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "queda genial, se adapta a la perfección y al ser de goma espuma no correrás el riesgo de que se desinfle". Además, destacan que "se adapta muy bien al cuerpo del niño, le aporta mucha seguridad para estar en el agua y es perfecto para la playa y la piscina".

7. Flotadores y manguitos Rrtizan

Flotadores y manguitos Rrtizan

Se trata de unos flotadores y manguitos que cuentan con una excelente relación calidad-precio, y que tienen una tecnología de costura avanzada. No tendrás que preocuparte en absoluto por la apertura automática de la costura. Sus mangas son cortas, lo que permite tener una gran libertad de movimiento, y fomentan una postura mucho más natural a la hora de nadar manteniendo la cabeza fuera del agua evitando el ahogamiento.

No requiere de ningún tipo de inflado, por lo que no se tendrá ningún tipo de riesgo de perforación. Es un modelo que es muy ligero y resistente, y se puede utilizar con total confianza sin ningún tipo de inconvenientes. Viene con un arnés para los hombros lo que evitará que se resbale mientras que se usa, y es ideal para niños entre los 2 a los 5 años.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "se ajusta perfectamente, con este formato es mucho más seguro porque se mantienen flotando sin ningún inconveniente". Por otra parte, afirman que "es un chaleco flotante que se utiliza para que los más peques naden y jueguen de una forma muy relajada en el agua".

8. Flotadores y manguitos MoKo P840034636574

Flotadores y manguitos MoKo P840034636574

Si estás buscando unos flotadores y manguitos baratos, no cabe duda de que estos serán una opción bastante interesante para ti, puesto que vienen con 2 brazos flotantes. Están fabricados en PVC ecológico de alta calidad, no es tóxico y es inodoro, siendo perfecto para los niños. Cuenta con un diseño encantador que permite atraer el interés de los niños para aprender a nadar, y se adaptan a la perfección a los brazos.

Es ideal para ayudar a los niños a construir confianza en el agua, y pueden ayudar a los niños a flotar fácilmente en el agua y proporcionar una gran seguridad adicional. Se pueden inflar y desinflar fácilmente, y son muy ligeros y fáciles de transportar o almacenar puesto que ocupan muy poco espacio. Esta es una herramienta perfecta para aprender a nadar fácilmente.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son perfectos para los niños pequeños y son muy agradables a la hora de utilizarlos". También destacan que "funcionan muy bien, sin embargo, el material es fácil de rasgar cuando se retira de la piel mojada".

Consejos para comprar unos buenos flotadores y manguitos: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar unos flotadores y manguitos, debes fijarte en algunos aspectos que te permitirán tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales que debes tener en cuenta serán:

Seguridad

Este es uno de los puntos más importantes que debes tener en cuenta, en especial porque los flotadores deben cumplir con las normativas vigentes. Es vital ser estrictos con este tema, porque de esto dependerá que el niño pueda disfrutar del baño sin tener ningún tipo de riesgo.

También será importante que el niño no pueda quitarse por sí solo el flotador y manguitos cuando esté en el agua. Para ello, los modelos que ofrecen un mejor nivel de seguridad siempre serán los que tienen una hebilla en la espalda que no podrán soltar los niños, lo que permitirá conseguir la máxima practicidad posible.

Peso y edad

Para que los flotadores cumplan con su función, des asegurarte de que sean adecuados para el peso y la edad del niño que los van a utilizar. En la mayoría de los artículos te encontrarás con una señalización por parte del fabricante en donde se indican los parámetros recomendados.

Debes tener en cuenta que las indicaciones de peso normalmente son generales, por lo que debes asegurarte de fijarte bien en el peso máximo que puede soportar en kilogramos. Nunca escojas un modelo que soporte menos peso que el del niño, incluso si indica que está indicado para esa edad en específico.

Uso

El uso es un aspecto muy importante a tener en consideración, porque no será lo mismo utilizarlos en la piscina que en la playa. En la playa existen muchos más elementos que pueden romper los flotadores inflables, por lo que es recomendable utilizar únicamente los que no son inflables.

Sin embargo, para la piscina, no tendrás ningún tipo de inconvenientes de este tipo por lo que podrás utilizar cualquier tipo de flotador. Porque los modelos inflables no se romperán tan fácil.

Material

El material es algo muy importante, puesto que estos flotadores se encuentran fabricados en una gran variedad de materiales. Lo más común es que estén fabricados en plástico o polietileno por su gran capacidad de flotación.

Sin embargo, debes fijarte que los materiales con los que están fabricados estén completamente libres de tóxicos. Por este motivo, debes asegurarte de que los materiales utilizados estén completamente libres de BPA, puesto que esto podría generar reacciones alérgicas en la piel.

¿Qué son los flotadores y manguitos?

Los flotadores y manguitos son instrumentos que están fabricados con diferentes materiales, pero por lo general su fabricación es en plástico. Nos podremos encontrar con modelos que incorporan cámaras de aire que permiten una correcta flotación.

Por otra parte, algunos modelos más modernos no funcionan con cámaras de aire, sino que tienen materiales flotantes que no requieren de un inflado previo. Estos son muy prácticos porque bastará con ponerlos y tus hijos ya podrán ir directamente al agua.

¿Para qué sirven los flotadores para natación?

La seguridad es lo primordial cuando estamos en la playa, por lo que los flotadores y los manguitos son básicos para los más pequeños. El uso de los mismos es como un elemento de seguridad, el cual permitirá que los niños puedan jugar en el agua con total tranquilidad.

La función básica de estos elementos es que los niños se mantengan siempre a flote tanto en la playa como en la piscina. De esta forma, se evitará un ahogamiento accidental, y al contar con un seguro en la espalda evitará que los pequeños se los quiten.

Ventajas que tienen los flotadores y manguitos

Dentro de las principales ventajas que tienen tanto los flotadores y manguitos para niños estarán las siguientes:

Permiten mantener a flote a los niños.

Aportan seguridad tanto en la playa como en la piscina.

Están disponibles en varias formas y tamaños.

Estos modelos pueden ser de aire o sólidos.

Su precio es bastante bajo.

Sin embargo, a pesar de utilizar este tipo de elementos de seguridad no evitará que un adulto deba supervisar a los niños en todo momento, porque será una gran alternativa.

¿Qué tener en cuenta al utilizar los flotadores y manguitos?

Puede parecer muy sencillo el uso de este tipo de elementos de seguridad, pero para que puedas asegurarte de colocarlos correctamente debes fijarte en los siguientes aspectos:

Inflar: en caso de que sea un modelo de inflar, es importante que se infle de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Siempre se debe verificar que no exista ninguna fuga para evitar que se deshinche mientras que se use.

en caso de que sea un modelo de inflar, es importante que se infle de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Siempre se debe verificar que no exista ninguna fuga para evitar que se deshinche mientras que se use. Colocación: es uno de los aspectos más importantes, porque se debe colocar de forma que quede bien ajustado y que el niño pueda estar completamente seguro, al mismo tiempo que mantiene su movilidad.

es uno de los aspectos más importantes, porque se debe colocar de forma que quede bien ajustado y que el niño pueda estar completamente seguro, al mismo tiempo que mantiene su movilidad. Vigilancia: el uso de estos sistemas de flotación no exime a los padres de mantener una supervisión constante de nuestros hijos, durante el tiempo que estén en el agua.

el uso de estos sistemas de flotación no exime a los padres de mantener una supervisión constante de nuestros hijos, durante el tiempo que estén en el agua. Limpieza: una vez que termines de utilizarlos siempre se deben deshinchar y limpiar, lo que permitirá que puedas conseguir siempre una gran practicidad a la hora de utilizarlos. En caso de que el fabricante indique algún tipo de mantenimiento especial debes tenerlo en cuenta para que se mantenga en óptimas condiciones.

Precauciones a tener en cuenta al utilizar flotadores y manguitos

Para asegurarte de que tu peque no vaya a tener ningún tipo de problemas de seguridad, siempre debes asegurarte de seguir algunas recomendaciones que serán prácticas. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Siempre se debe ajustar el flotador a la morfología del niño para que no se caiga mientras se use.

Los cierres tendrán que ser sólidos y muy seguros.

El sistema de flotación debe permitir una completa movilidad al niño sin entorpecer demasiado.

Los materiales de fabricación siempre tendrán que ser muy resistentes y no deben deteriorarse.

Los flotadores no deben rozar la piel en exceso para evitar quemaduras o reacciones alérgicas en la piel.

Siempre será mejor que tengan un color llamativo para lograr ver fácilmente al niño cuando se encuentre en el agua.

Ten en cuenta que, si cumples con todos estos requisitos, tu peque no correrá ningún tipo de riesgos, y podrá dedicarse a divertirse. Sin embargo, como ya hemos comentado anteriormente los niños nunca deben quedarse sin supervisión de un adulto, incluso si tienen los elementos de seguridad como los flotadores, para que así puedas conseguir una mayor comodidad a la hora de usarlas.

¿Alguna normativa regula los flotadores?

Debes tener en cuenta que existen normativas que regularán a los flotadores, puesto que se consideran tanto juguetes como artículos salvavidas. Estos deben cumplir con los requisitos de la normativa 89/646/CEE y llevar la marca CE.

Por otra parte, también debes asegurarte de que se ajusten por completo a la normativa europea de la Normalización Española UNE-EN 13138-3. En estos casos se recogen los requisitos de seguridad y los métodos de ensayo de los flotadores, específicamente de los que son utilizados por niños. Si se cumplen con ambas normativas, podrás asegurarte de conseguir siempre la máxima seguridad posible a la hora de utilizarlos.